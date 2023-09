Sasha: „This Is My Time“

Eine eigene Revueshow, eine Autobiografie, ein Kinderbuch samt Liederalbum und nun auch noch ein verfeinertes und mit neuen Songs angereichertes Best-of-Album – Sänger Sasha hat viel zu tun. Dabei versprüht der 51-Jährige eine Energie und Lebenslust, die ansteckend ist. Die 18 Songs, die sich auf dem neuem Album „This Is My Time.

This Is My Life“ befinden, sind eine bunte Mischung aus bekannten Hits von Sasha selbst wie „If You Believe“ und „I Feel Lonely“, aber auch Covern wie „Alive“ von Pearl Jam oder „Faith“ von George Michael sowie fünf neuen Songs.

Doch auch seinen eigenen Stücken hat Sasha ein neues Soundgewand verpasst und das gesamte Album unter der Frage vereint: „Wie würde der Song klingen, wenn er im Caesars Palace oder MGM in Las Vegas aufgeführt würde?“ Und entsprechend wurde produziert.

Das Resultat ist eine Liedersammlung, die zwar nach Sasha klingt, aber mit der sich der charmante Sänger gleichzeitig neu erfunden hat. Dementsprechend pompös klingen manche der Titel, geradezu als wären sie für eine Showbühne mit roten Samtvorhängen geschrieben. Andere wiederum sind sehr getragen, beinahe nachdenklich. Wer das mag, dürfte sich hier musikalisch gut aufgehoben fühlen.