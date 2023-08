Solti: „Der Goldene Ring“

In einer maßstabsetzenden Aufnahme hat Decca zur Komplettierung des legendären Solti-Ring als vierter und krönender Teil Wagners „Götterdämmerung“ veröffentlicht.

Hochkarätige Sänger wie Dieskau, Windgassen, Neidlinger und Frick und die Wiener Philharmoniker sind unübertrefflich an Größe, dramatischer Unmittelbarkeit und schierem Adrenalin und werden in dieser Deluxe-4Hybrid-SACD-Edition im großen 12 Format mit einem neuen 24bit/192kHz STEREO Transfer geboten. Audiophile Hybrid SACDs können mit jedem beliebigen CD-Spieler abgespielt werden.

Lesen Sie auch

Und enthalten eine viel höhere digitale Auflösung als eine normale Audio-CD. So genau das Technische. Interessant ist aber auch das booklet genau zu studieren. Daraus erfährt man über das neue HD-Remastering von Decca Classics Label Director und Executive Producer Dominic Fyfe.

Wer genau in die Entstehungsgeschichte der Produktion bei Decca eintauchen will, und außerdem bereichert das Wissen der Hörer eine Einführung zur Oper John Culshaw mit Handlungsinformationen und Textbüchern in deutscher und englischer Sprache. Und noch mehr: Es gibt auch Fotos von den originalen Aufnahmesitzungen, Faksimiles von Soltis und Culshaws Partituren. Bisher unveröffentlichte Kuriosa von den Aufnahmen runden die Editiion unterhaltsam ab.

DECCA 00028948533640, ab 22,99 €