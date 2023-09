Taylor Swift – Queen of Spotify

US-Musikerin Taylor Swift (33) hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. Swift sei die erste Künstlerin in der Geschichte von Spotify, die 100 Millionen monatliche Zuhörer erreicht habe, teilte das Unternehmen auf Twitter (X) mit. Dies sei Swift am 29. August gelungen.

Der Tweet wurde mit einem Kronen-Emoji versehen und Swift als Königin tituliert. Als erster Musiker überhaupt hatte der kanadische Sänger The Weeknd im Februar bei Spotify die Marke von monatlich 100 Millionen Hörern erreicht. Swift ist nun die erste Frau, der dies gelang.

Im vorigen Herbst hatte Swift bereits Spotify-Rekorde aufgestellt. Im Oktober 2022 wurde ihr neues Album „Midnights“ innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, wie Spotify damals mitteilte. Außerdem wurde die Sängerin damit zum am meisten gestreamten Künstler innerhalb eines Tages in der Geschichte des Dienstes.

Swift ist seit März mit ihrer „The Eras Tour“ weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe der Tour soll im Mai 2024 in Paris starten, auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München will Swift auftreten.

Eine Neuaufnahme ihres Albums „1989“ an. Am 27. Oktober soll „1989 – Taylor’s Version“ erscheinen. Im Juli hatte Swift mit ihrem neu aufgelegten Album „Speak Now“ die Charts gestürmt.