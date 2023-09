Valentin Schwarz: „Götterdämmerung“

Diese spätere Veröffentlichung bei DG, eine BlueRay Box, beinhaltet Wagners „Götterdämmerung“ in der provokanten Bayreuther Inszenierung durch den jungen österreichischen Regisseur Valentin Schwarz.

Wagners epischer Zyklus wird bei ihm zur Saga einer dysfunktionalen modernen Familie, deren einzelne Figuren er über Generationen verfolgt. Glänzend besetzt mit berühmten Bayreuth-Ikonen in einem Set aus zwei BluRay Videos macht auch Meister als Pultstar die Aufnahme zu einem musikalischen Erlebnis.

Dabei stehen drei Soundformate, darunter auch Dolby Atmos, zur Verfügung. Als Bonus von acht Podcasts jeweils auf Englisch und Deutsch, erzählt Valentin Schwarz die Handlung der vier Ring-Opern.

Die Schauspielstars Jens Harzer, Martina Gedeck, Sylvester Groth und Dagmar Manzel sorgen zusätzlich für literarische Zuckerl. Man muss also nicht unbedingt in Bayreuth gewesen sein. Wagner-Festspiele zu Hause wiegen das Versäumnis auf, so ferne man es überhaupt als ein solches bezeichnen kann.

Deutsche Grammophon, Götterdämmerung, 4K Ultra HD, UPC 00044007364048.

Ab 29,99 €.