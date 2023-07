Der Benz unter den Stadien

Der Fußball hat in den USA hat in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Oder besser gesagt Soccer, wie der Sport zwecks Unterscheidung zum (mit einem Eierlaberl und primär Händen gespielten) American Football jenseits des Atlantik genannt wird. Unlängst kamen zu einem Match der nationalen Liga (MLS), dem Derby zwischen Los Angeles FC und LA Galaxy, stolze 82.110 Zuschauer in die Rose Bowl. Die Verpflichtung von Superstar Lionel Messi (Inter Miami) wird der Liga einen weiteren Boost verleihen, wie auch die Weltmeisterschaft, die in nicht einmal drei Jahren gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausgerichtet wird. Eine der WM-Arenen wird 2026 das Mercedes Benz Stadion in Atlanta mit seiner imposanten, achtteiligen Dachkonstruktion, die sich in acht Minuten öffnet, sein. Dort führt mit Dietmar Exler ein gebürtiger Linzer Regie und der gewährte einer oberösterreichischen Delegation im Juni intime Einblicke in „sein“ Reich.

1,6 Milliarden Dollar waren ursprünglich für den Bau des anno 2017 eröffneten Sport-Palasts veranschlagt, zwei Milliarden sollte er letztlich (offiziell) wirklich kosten, inoffiziell ist gar von 2,5 Milliarden die Rede. Summen, die auch für US-Verhältnisse gigantisch sind, die jenseits des Atlantik aber trotzdem niemandem die Schweißperlen auf die Stirn treiben. „Das Stadion hat sich in spätestens 20 Jahren refinanziert“, betonte Dietmar Exler.

Ein gebürtiger Linzer, den es schon vor Jahren in die USA verschlagen hat. „Früher habe ich Autos verkauft, jetzt Würstchen“, fasst Exler, der einst an der Johannes Kepler Universität promoviert hat, seine Karriere treffend und mit einem Augenzwinkern zusammen.

Denn 2019 wechselte Exler, damals Präsident und CEO von Mercedes Benz USA, als Chief Operating Officer zu AMB Sports and Entertainment. Und als solcher ist er eben auch für das Mercedes Benz Stadion zuständig. Mit dem Namenssponsoring der Arena, das bis 2042 (!) abgeschlossen wurde habe er zwar nichts zu tun, aber er weiß viele Geschichten zu erzählen.

Etwa, als er eine heftige verbale Konfrontation mit Kanye West ausfechten musste. Der US-Rapper wollte 2021 in der Arena kurzfristig ein Konzert geben, was aber aufgrund anderer Veranstaltungen einfach nicht möglich war. Letztlich einigte man sich auf einen Auftritt an einem Donnerstag sowie ohne Bühne. Der Kunstrasen wurde lediglich mit weißen Stofftüchern ausgelegt. Damit war die Sache aber längst noch nicht erledigt, denn danach beschloss West, im Stadion wohnen zu bleiben.

„Er hat mir gesagt, er sei mit dem Album noch nicht zufrieden und will hier weiter daran arbeiten“, schilderte Exler. Der hätte die von West okkupierte Umkleidekabine — eine von vier in der Arena — jedoch für kommende Events benötigt und schlug deshalb einen Airbnb-Mietvertrag vor. „Wir haben eine so hohe Summe eingesetzt, von der wir nie dachten, dass er sie akzeptieren würde“, schmunzelt Exkler heute. Doch der US-Superstar unterschrieb ohne mit der Wimper zu zucken und lebte schließlich insgesamt 21 Tage in der Arena, ohne sie zu verlassen.

Viel pflegeleichter war da schon Taylor Swift, die heuer Ende April als erster Musik-Act überhaupt das Stadion drei Tage in Folge füllte. Mit besonderen Herausforderungen für die Organisatoren: „Da war das Publikum zu 85 Prozent weiblich“, erklärte Exler. Das machte sich bei den Toilettenanlagen genauso bemerkbar wie beim kulinarischen Angebot, besonders bei den Getränken.

Auch während der Corona-Pandemie spielte das Stadion seine Rolle: „Hier wurden rund 300.000 Menschen geimpft“, so Exler.

Die permanenten Frequenzbringer sind freilich die Atlanta Falcons sowie Atlanta United, also die ansässigen Teams im American Football bzw. Soccer. Sportarten, die sich in den USA bei der Stadionnutzung relativ gut ergänzen. Während Football von September bis Ende Jänner gespielt wird, läuft die Fußball-Saison von Februar bis Ende Oktober — die Überschneidungen halten sich also in Grenzen.

Der Zuspruch in der Hauptstadt von Georgia, deren Metropolregion mittlerweile mehr als sechs Millionen Einwohner zählt, ist in beiden Sportarten groß. Die Football-Matches sind ohnehin ausverkauft (Fassungsvermögen rund 75.000 Zuschauer), aber auch zum Soccer strömen die Fans. „Ursprünglich wollten wir nur den unteren Rang aufmachen“, erzählte Exler. Schnell kam aber auch die mittlere Tribünenreihe dazu, womit 42.500 Fans Platz haben: „Und für einige Spiele pro Saison machen wir auch den obersten Rang auf.“

Exlers oberstes Credo lautete dabei Sicherheit und Kundenzufriedenheit: „Wir wollen den Stadionbesuchern einfach eine schöne Zeit bieten.“ Sollten sich doch einmal Fans daneben benehmen, gibt es im Stadion aber auch Arrestzellen.

Auch da fällt Exler eine kleine Anekdote ein: Bei einem Länderspiel zwischen Mexiko und El Salvador wurden zwei Anhänger handgreiflich, worauf eine weibliche (!) Security-Mitarbeiterin resolut einschritt und die Streithähne in eine (!) Zelle sperre. Dort beruhigten sie sich tatsächlich. „Sie hat ihnen gesagt, wenn sie sich nicht vertragen und versöhnen, dann bleiben sie da bis morgen drinnen.“