Ein Ballsaal zum Schwimmen

Im alteingesessenen bayerischen Kurort Bad Füssing funkelt ein herrlich geschliffener Diamant: das familiengeführte Vier-Sterne-Superior-Hotel Ortner´s Resort. Dort glänzen nicht nur Kulinarik, Gastfreundschaft und Wellness, sondern auch ein ganz besonderer Ort: Im Hallenbad schwimmt man unterm Luster und mit Spiegeldecke wie in einem Ballsaal aus einem Märchen. Zu Besuch in Bayerns größtem Hotel-Thermenresort, das jüngst beim „European Health & Spa Award“ zum „Best Hotel (Resort) Spa in Germany“ gekürt wurde.

Es braucht von Linz aus etwa eine Stunde, um Bad Füssing über die Innkreisautobahn zu erreichen. Dort steht ein von außen rustikal anmutendes Anwesen aus mehreren Gebäuden. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ortner´s ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. In den letzten Jahren hat man sich dazu aufgemacht, vieles neu zu gestalten und das ist äußerst ansprechend gelungen. Da ist ein luxuriöser Wellnessbereich verteilt über mehrere Stockwerke entstanden, der wirklich alle Stückeln spielt.

Ganz oben im Dachgeschoss sorgen sehr schön und mit viel Altholz gestaltete abgegrenzte Bereiche für jede Menge Privatsphäre und bequeme Doppelliegen dafür, dass man so richtig entspannen kann. Oder man taucht ins Sole- oder Thermalbecken (32 bis 37 Grad), gespeist aus der hauseigenen Quelle, samt Aussicht ein. Besonders schön am Abend, wenn die Sternlein am Firmament stehen. Im Erdgeschoß wartet der schwimmende Ballsaal, insgesamt sechs (Innen- und Außen-)Pools auf 400 m² Wasserfläche, Luster und goldene Säulen. Ähnlich gemütlich-luxuriös sind auch die neuen Zimmer im Resort ausgestattet.

Unterm Luster gleitet man übers Wasser, kann sich dabei kaum sattsehen an der fürstlichen Umgebung. Über einen Gang mit gemütlichen Kojen zum Kuscheln ist das Hallenbad mit dem Saunabereich verbunden. Dort kommt man mit Saunameister Sigi in der Eventsauna ordentlich ins Schwitzen, nach eigenem Tempo geht´s in Zirbensauna, Solegrotte oder Dampfbad zu. Klar, dass das Haus auch ein breites Angebot an Wellness- und Kosmetikbehandlungen bietet. Neben (Anti Aging)-Anwendungen und Spa-Ritualen, die sich im Orient ebenso bedienen wie in der Region, setzt Ortner´s Spa einen Schwerpunkt auf Medical Beauty. Auch Physiotherapie wird angeboten.

Die Kulinarik ist, wie alles andere im Ortner´s, definitiv gehobener Natur, auf Letztere, konkret regionale Zutaten, wird viel Wert gelegt. Traditionelle bis mediterrane Küche wird mit einem modernen Touch versehen, die Weinkarte ist reich bestückt. Am Frühstücksbuffet dürfen, typisch bayerisch, Obazda & Co. nicht fehlen. Neben dem Hotelrestaurant 1846 betreibt die Eignerfamilie Ortner auch den Wirt z´Füssing, wo man à la carte speist, und die Vinothek „Zur Weinpress“.

Wer trotz allem aus dem herrlichen Refugium hinaus will, der kann sich beim Nordic Walken, radelnd am Inn oder golfend in der Gegend ganz wunderbar betätigen. Die Drei-Flüsse-Stadt Passau ist ebenso wie Schärding nicht weit entfernt.

Ortner’s Resort, Pockinger Straße 1 – 7, 94072 Bad Füssing, Tel. 0049/8531279-0 www.ortners-resort.com

Die Verfasserin nahm auf Einladung von Ortner´s Resort an der Reise teil.