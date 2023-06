Eis, Eis, Baby!

Keine Angst, wir werden dieses Thema nicht mit Glacéhandschuhen anpacken, auch wenn diese buchstäblich passend wären. Das beliebte Gefrorene ist auch in diesem heißen Sommer in aller Munde, damit genug der Plattitüden und hinein ins Thema „Speiseeis“!

Das erste Speiseeis gab es vermutlich schon im vorchristlichen China, Marco Polo berichtete von einer Kältemischung aus Schnee und Salpeter. Die dortigen Herrscher hatten dafür eigene Eisdepots anlegen lassen.

Speiseeis war auch bereits in der europäischen Antike bekannt. Der griechische Dichter Simonides schrieb von Gletscherschnee mit Früchten, Honig oder Rosenwasser. Zu den Anhängern der kühlen Köstlichkeiten zählten ferner Alexander der Große oder der Medicus Hippokrates.

Cooler Genuss für gekrönte Häupter

Die römischen Kaiser ließen die Grundstoffe gar per Eilboten laufend aus dem Gebirge nach Rom bringen, Lieferdienste sind also keine Erfindung unserer Zeit.

Die adeligen Kreuzfahrer schließlich brachten das Rezept für Scherbet, heute Sorbet, eine Mischung aus Fruchtsirup und Schnee, nach Europa. Im elften Jahrhundert etwa war die Verwendung von Eis in Haushalten der Oberschicht arabischer Länder weit verbreitet.

Speiseeis aus Wasser und Fruchtsaft oder -püree wurde später zu einer italienischen Spezialität, Rezepte für Eis aus Zucker, Salz, Schnee, Zitronensaft und Früchten, mit Schokolade oder Zimt, finden sich im späten 17. Jahrhundert.

US-Präsidenten, die ihren Staatsgästen feinstes Gefrorenes kredenzen ließen, wie George Washington oder Thomas Jefferson, taten ihr Übriges zum globalen Durchbruch.

Der Rest ist Geschichte, dem berühmten Lockruf „Gelati, Gelati“ ist an den Stränden der Adria wohl jeder schon erlegen.

Heimische Verführer

Auch hierzulande sorgen zahlreiche Eissalons für genussvolle Abkühlung, in der jüngsten Umfrage des Falstaff-Kulinarikmagazins etwa lagen folgende Eisexperten auf den Spitzenplätzen: Die Konditorei Mühlbacher in Ampflwang, das Rössl’s in St. Wolfgang, die Konditorei Ottet zu Schörfling, Buburuza in Steyr, Weltzer in Eferding, Surace in Linz und Umgebung, dem Eisdieler in Linz, Bachhalm in Kirchdorf sowie die Welser Cafes Costantin und Coccinella kredenzen Eisspezialitäten ersten Ranges.

In Europa machten sich die Hersteller Langnese (DE) und Eskimo (Ö) um das feine Gefrorene verdient, beide Hersteller sind heute unter dem Unilever-Dach vereint, legen aber dennoch Wert auf die regionale Diversität der angebotenen Eissorten.

In Österreich etwa sind Eskimo-Klassiker, wie Twinni, Jolly, Brickerl, Magnum oder Cornetto seit Jahrzehnten gefragt.

Nach der Corona-Pandemie stieg in der Alpenrepublik übrigens der Konsum von Speiseeis, was Experten darauf zurückführen, dass angesichts schwierigen Zeiten die Sehnsucht nach Unbeschwertheit und Fröhlichkeit auch auf genießerischer Ebene gestillt werden will.

Die österreichischen Eishelden Twinni und Jolly haben Millionen von Eisessern seit ihrer Kindheit begleitet. Neben bunten Erinnerungen ist gerade beim Twinni der Flirtfaktor unvergessen, mit der richtigen Person machte sogar das Teilen der kühlen Belohnung Freude. Wohl auch deshalb blieb der Erfolg dieser Klassiker generationsübergreifend erhalten.

Millionen-Verkäufe

So werden auch heuer wieder von den ewigen Rennern Twinni und Jolly (Der Twinni wurde 1968 auf den Markt gebracht, der Jolly bereits 1967, beide sind nur in Österreich erhältlich, Anm.) Stückzahlen im zweistelligen Millionenbereich an Frau, Mann oder Kind gebracht.

Einen Beliebtheitsknick gab es nur Anfang der 90er Jahre, als man bei Eskimo statt Birne auf Apfel setzen wollte, berichtete Andrea Huber-Schallmeiner von Unilever Austria. Nach energischen Protesten aufgebrachter Eisfans und Verkaufsrückgängen stellten die Eismacher rasch wieder auf die standardmäßige Orangen-Birnen-Kombination um, die seither unverändert blieb.

Das gut getarnte Bundesheer steht auf Cornetto Heidelbeer

Wichtig für die Eskimo-Verantwortlichen ist und bleibt der rege Austausch mit den österreichischen Eisfans. Immer wieder äußern diese den Wunsch, Eisprodukte „von früher“ wieder in das Sortiment aufzunehmen. Sogar der deutsche Rapper Sido etwa forderte ein Comeback von Calippo Fizz, auch die Wiedereinführung von Cornetto Heidelbeer wird von vielen Konsumenten herbei gesehnt, nicht nur von Grundwehrdienern…!

Hier gilt es, die Hoffnung nicht aufzugeben, beim legendären Paiper ist das Comeback bereits geschafft, ebenso beim Tschisi sowie dem Flutschfinger, die sich in Österreich großer Beliebtheit erfreuen.

Gefrorenes Glück

Bleibt natürlich die Frage nach der eisigen Bekömmlichkeit, schließlich ist laut Volksmund jeder Genuss entweder verboten, oder macht dick. Vor Speiseeis, auch gefrorenes Glück genannt, braucht jedoch keinem Bange zu werden. Freilich enthalten viele Eissorten eine gehörige Menge Zucker, Schokoladeneis beispielsweise ist – ebenso, wie Schokolade – eben nur bedingt als Schlankmacher geeignet.

Entscheidend sind wie immer die Zutaten. Wer also sicher gehen möchte, dass in seiner Portion Eis nicht ausschließlich Fett und Zucker den geschmacklichen Ton angeben, kann sein Eis ganz einfach selbst fabrizieren.

Ein Mus aus den jeweiligen Lieblingsfrüchten, mit etwas Milch sowie ein paar Schlückchen Rum oder dem Likörchen aus der Hausapotheke ergänzt, ein Hauch von Rohrzucker oder geraspelte Schokolade mit hohem Kakaoanteil, ein paar Stunden Reifezeit im „Fridschedär“ – und fertig ist die kleine Glücksportion.

Doch jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss dringend zum Kühlschrank!