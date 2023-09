Fürstliches Logieren

Fürstlich ist wohl der beste Begriff dafür, wie man im seit Anfang des Jahres geöffneten Fünf-Sterne-Hotel Almanac in Wien residiert, das sich auf der Ringstraße im ersten Bezirk in die Reihe nobler Beherbungsbetriebe einfügt. Schon der Eingangsbereich bezaubert mit seiner Architektur und herrlichen Blumenarrangements – und lockt damit auch so manchen selfiewütigen Nicht-Gast an. Die Zimmer begeistern mit schlichter Eleganz, die den Geist der Geschichte atmen lässt, und moderner Technik. Das hoteleigene Restaurant Donnersmarkt – eine augenzwinkernde Referenz an die einstigen Besitzer des Palais, die Familie Henckel von Donnersmarck – besticht wie die Bar mit außergewöhnlichen Kreationen.