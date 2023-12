Akupunktur für Schwangere

Babys den Start ins Leben und Müttern die Geburt so reibungslos, liebevoll und angenehm wie möglich zu gestalten – das war schon immer ein großes Anliegen des Geburtshilfe-Teams am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr. Jetzt wurde das Angebot in der Geburtshilfe noch einmal erweitert. Zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für Schwangere ist es nun möglich, zur Akupunktur ins Klinikum zu kommen.