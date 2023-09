Carotis-OP mit Regionalanästhesie

In Österreich erleiden im Jahr etwa 40.000 Menschen einen Schlaganfall. Etwa 80 Prozent sind durch Durchblutungsstörung bedingt, bei 20 Prozent ist die Ursache eine hochgradige Einengung der Halsschlagader (Arteria carotis interna). In diesen Fällen kann dem Schlaganfall durch die gefäßchirurgische Beseitigung der Einengung an der Halsschlagader gut vorgebeugt werden. Im Konventhospital der Barmherzigen Brüder in Linz wird die OP nun auch in Regionalanästhesie angeboten.