Schmerzfrei nach Schulter-OP

Rund zwei Jahre lang zwang eine anhaltende Schulterinstabilität die begeisterte Sportlerin Anna Bundschuh in die Knie. Eine OP am Ordensklinikum Linz, bei der eine Versetzung der langen Bizepssehne und eine Naht an der Gelenkslippe durchgeführt wurden, schaffte Abhilfe. Jetzt kämpft die Sportlerin wieder um Medaillen.

Bei einem Hindernislauf war Anna Bundschuh (27) kurz nach dem Start ausgerutscht und unglücklich auf ihre linke Schulter gefallen. „Es war ein stechender Schmerz. Ich habe mir die Schulter ausgerenkt, sie ist aber selbst wieder rein gesprungen“, erinnert sich die Bundesheer-Unteroffizierin und leidenschaftliche Sportlerin.

Sie schaffte es zwar bis zum Zieleinlauf und sicherte sich und ihrem Team damit den zweiten Platz, doch ihr geliebtes Crossfit-Training musste sie vorerst aufgeben. „Ich konnte den Arm nicht richtig heben und hatte immer wieder Schmerzen. Lediglich mit Tabletten wurde es etwas besser“, erzählt sie.

Dass dies kein Dauerzustand sein kann, war der gebürtigen Kärntnerin rasch klar. Eine Operation war unausweichlich und sollte die nötige Abhilfe schaffen. Doch die gewünschte Verbesserung blieb aus. Richtig schmerzfrei konnte Bundschuh nicht mehr trainieren. „In gewisser Weise habe ich mich mit der Situation arrangiert“, sagt die 27-Jährige.

Bizepssehne versetzt

Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt im Ausland entschied sich Bundschuh nach der Rückkehr nach Linz dafür, einen weiteren Experten zu kontaktieren. Dabei stieß sie auf Prim. Prof. Reinhold Ortmaier, Abteilungsleiter Orthopädie am Ordensklinikum Linz. Ortmaier erkannte rasch den Grund für die anhaltenden Schmerzen.

„Die Patientin hatte nach ihrem ersten Eingriff in einem anderen Spital permanente Schmerzen und ein Instabilitätsgefühl in der Schulter. Wir haben neue MRI-Bilder gemacht und es zeigte sich, dass die Gelenkslippe und auch der Ansatz der langen Bizepssehne an der Gelenkspfanne beschädigt waren, sodass eine Versetzung der langen Bizepssehne und eine Naht des sogenannten Labrums (Gelenkslippe) bzw. des Labrums der Pfanne durchgeführt werden mussten“, erklärt Ortmaier den genauen Eingriff: „Eine traumatische Luxation beziehungsweise Instabilität der Schulter kommt sehr häufig vor. Die bei Frau Bundschuh angewendete OP-Methode ist sehr etabliert. Der Eingriff dauert in etwa eine Stunde. In ihrem Fall war es ein Folgeeingriff. Dies ist nur erfahrenen Chirurgen zu empfehlen, da diese Eingriffe komplexer sind.“

Bei Anna Bundschuh fand die zweite OP im August 2021, rund zwei Jahre nach der schweren Verletzung, statt. Ortmaier: „Die Patienten müssen nach der OP vier Wochen eine Schulterschlinge tragen. Nach drei bis sechs Monaten ist die Schulter wieder voll belastbar. Es sind auch keine weiteren Eingriffe mehr nötig.“

Generell appelliert der Experte an Betroffene mit derartigen Symptomen und Schmerzen, sich früher operieren zu lassen. Eine traumatische Luxation mit Weichteilverletzungen heilt bei jungen, aktiven Patienten meist nicht von selbst aus. Eine Operation ist oftmals notwendig.

Goldmedaille im Schwimmen

Die sportlichen Leistungen der Unteroffizierin schossen seither regelrecht in die Höhe. Schwimmen und Kraftdreikampf zählen jetzt zu ihren Paradedisziplinen. Gleich bei ihrem ersten Schwimmwettbewerb sicherte sich Bundschuh drei Mal die Goldmedaille bei den Trauner Stadtmeisterschaften.

Zudem schaffte es die 27-Jährige bei den oö. Landesmeisterschaften im Kraftdreikampf aufs Stockerl, sie holte Platz drei. „Ich kann jetzt endlich wieder mehrmals die Woche ohne Schmerzen trainieren. Zudem ist bis auf drei kleine Narben nichts von dem Eingriff zu sehen“, strahlt Bundschuh.