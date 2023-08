Heimische Exoten – Auf Weltreise im eigenen Land

Wozu in die Ferne schweifen, wenn die Klimaveränderungen auch auf heimischen Böden exotische Früchte bringen?

Seit einigen Jahren sprießen nämlich bislang in unseren Breiten recht ungewohnte Pflänzchen. Kichererbsen, Safran, Reis, Mandeln, Erdnüsse, Melonen, Okra, Quinoa, und viele weiter mehr. Diese lokalen Exoten liegen voll im Trend, naturgemäß nicht ganz freiwillig, aber nichtsdestotrotz Erfolg versprechend.

„Der Klimawandel ermöglicht uns gezwungenermaßen, neue Obst- und Gemüsesorten zu kultivieren. Unsere Landwirte bringen hier außergewöhnliche Delikatessen nachhaltig, frisch und regional auf den Markt. Derzeit laufen sogar erste Versuche mit Papaya und Maracuja. Die kulinarische Landschaft Oberösterreichs wird also abwechslungsreicher“, war LK-Vizepräsidentin Rosemarie Ferstl ob der neuen Vielfalt erfreut. Dass die regionale Produktion noch weitere Vorteile, wie Reduktion der Treibhausgasemissionen dank Entfall langer Transportwege, Sicherung der heimischen Lebensmittelstandards, von Arbeitsplätzen und unabhängiger Produktion bietet, sind mehr als nur angenehme Nebeneffekte.

In den letzten Jahren fanden immer mehr Exoten ihren Weg in die Direktvermarktung.

Safran, Ingwer, Reis, Mandeln, Shiitakepilze, Kichererbsen, Indianerbananen, Erdnüsse, Amaranth und viele andere für unsere Breiten fremde Produkte. Neben interessanten Geschmackserlebnissen für die regionale Küche entdecken die heimischen Landwirte neue Märkte und Kundenkreise für sich.

Kostbare Exoten

Safran, die wohl wertvollste Gewürzpflanze der Welt, wird fast schon in Gold aufgewogen (im Vorjahr wurde das Kilo Safran in Europa für mindestens 1000 Euro angeboten, Anm.) und erfreut sich auch in Oberösterreich einer wachsenden Beliebtheit. Die Krokusse, aus deren Blütenfäden das begehrte Gewürz gewonnen wird, benötigen einen gut durchlässigen Boden und ein gemäßigtes Klima, sie werden im Herbst gepflanzt und im Frühjahr geerntet. Safran kann sehr gut auf kleinen Anbauflächen kultiviert werden und bietet somit auch kleineren Höfen interessante Möglichkeiten. Carina Hanl aus Luftenberg, der Kräuterhof Riederer aus Hartkirchen sowie die Familie Prinz aus Naarn sind die Safran-Pioniere Oberösterreichs.

Auch der Reisanbau hat in Oberösterreich Fuß gefasst, insbesondere Trockenreis gedeiht in unserer Region. Dieser benötigt warmes Klima mit ausreichend Feuchtigkeit, dazu sollte der Boden gut drainiert sein. Die Reispflanzen werden im Frühjahr gepflanzt und reifen im Sommer heran.

Der regionale Trockenreis erfreut etwa Sophia und Daniel Hofer aus Hargelsberg oder die Familie Engl aus Marchtrenk, die zudem Erdnüsse im Sortiment führt, mit umweltfreundlichen Erträgen.

Bald das Land der Mandelbäumchen

Sogar Mandeln können in Oberösterreichs gemäßigtem Klima wachsen. Sie benötigen jedoch eine ausreichende Sonneneinstrahlung und gut durchlässige Böden, hierzulande lauert der Frost als ernste Gefahr für die Mandelbäumchen. Die Ernte der Mandeln erfolgt im Spätsommer. Die heimischen Mandeln zeichnen sich durch ihren aromatischen Geschmack und ihre hohe Qualität aus, wie Theresa und Simon Hinterplattner aus Mauthausen mit ihren Produkten beweisen.

Ingwer im Eferdinger Becken, bei Familie Berner in Pupping, oder beim Biohof Holzer in Eferding, Melonen, bei Bernhard Kitzmüller in Goldwörth, bei Familie Haiß in Hartkirchen sowie Gabi Wild-Obermayr in Niederneukirchen, die zudem Okra, Artischocken im Anbau hat, Shiitake-Pilze bei Berner oder Familie Scharner in St. Georgen/Gusen, die Wurzelknolle Yakon bei den Haslingers in Ort/Innkreis oder Wild-Obermayr, Quinoa und Amaranth bei Familie Wolfinger in Sierning, die Liste mittlerweile heimischer Exoten und ihrer Produzenten ließe sich (fast) beliebig verlängern.

Es wird ein Wein sein…

Auch im Bereich der flüssigen Nahrungsmittelversorgung ist Oberösterreich mittlerweile in der nationalen Spitze angekommen. Neben hervorragenden Bieren und gschmackiger „Landessäure“ sind heimische Winzer und ihre Erzeugnisse bei Wettbewerben bestens vertreten. Beim „Salon“, quasi der önologischen Staatsmeisterschaft, kamen drei Oberösterreicher unter die 275 besten Weine des Landes. Florian Eschlböck aus Hörsching vom „95 Tage Weinbau“ überzeugte die Fachjury diesmal mit seinem 2021er Sauvignon Blanc.

Lukas Schiefermair aus Kematen/Krems wurde für seinen 2022er Gemischten Satz gefeiert, den Sprung in die Weinelite schaffte heuer auch Rene Rinnerthaler aus Regau mit seinem 2022er Muscaris „Adhara“.