Ihre Sterne im Jahr 2023

Widder

Das neue Jahr 2023 wird für Sie durch Jupiter, unseren Glücksplaneten, eingeläutet. Endlich bleibt er in Ihrem Geburtszeichen bis Mai 2023 und zeigt sich durch viele positive Ereignisse. Das Glück steht ganz und gar auf Ihrer Seite. Packen Sie es beim Schopf und genießen Sie die vielen Momente der angenehmen, positiven und glücklichen Situationen. Die Liebe ist jetzt im Vormarsch. Singles finden endlich ihren Hafen bzw. die Erotik wird viel in Bewegung setzen. Paare, die schon länger zusammen ihren Weg gehen, können jetzt wieder mehr Gemeinsamkeit miteinander erleben oder sogar wieder zusammenfinden. Sie werden gleich zu Jahresanfang durch Venus, unserem Liebesplaneten, starke Liebesgefühle entwickeln. In beruflicher Hinsicht gehen Sie derzeit weniger Risiken ein, im Gegenteil: Sie wissen genau, was nötig ist, um Ihre Arbeit gründlich zu erledigen oder sich auch unter den Arbeitskollegen zu behaupten. Saturn, der Planet für Disziplin, steht positiv zu Ihrer Geburtssonne. Gesundheitlich ist Ihre Energie, Ihre Vitalität wirklich stark, trotzdem sollten Sie mit Ihrer Kraft nicht wahllos umgehen. Tanken Sie, wann immer Sie eine Möglichkeit finden, Ihre Energie auf und achten Sie auf Ihre Ressourcen, denn Sie als Widder-Geborener neigen immer wieder dazu, sich zu sehr auszupowern. Sportliche Aktivitäten im richtigen Maße sind wichtig für Ihr Wohlgefühl.

Stier

Für den Stier gilt es im Jahr 2023, dass er sich auf Neuerungen einlässt. Neues ist Ihnen nicht besonders willkommen, Veränderungen verabscheuen Sie. Und doch wird Ihr Freiheitsanspruch durch Uranus, dem Planeten der Unabhängigkeit, immer stärker aktiviert. Die letzten beiden Jahre waren für den Stier oft anstrengend, da Saturn zu seinem Sternzeichen einen negativen Aspekt gebildet hat. Ab März 2023 wird es für den Stier bedeutend leichter, die Schwere fällt ab. Jupiter, unser Glücksplanet, betritt im Mai das Zeichen Stier und macht viel mehr möglich als sich ein Stier erwartet. In der Liebe zeigt sich heuer ein besonderes Jahr. Venus und Jupiter treffen sich und Ihrem Glück steht nichts mehr im Wege. Wirklich harmonische und friedliche Zeiten sind angesagt und sogar der Traualtar winkt für viele. In jedem Fall glätten sich die Wogen auch bei jenen Beziehungen, die etwas abgekühlt sind. Beruflich können sich neue Möglichkeiten auftun und sogar berufliche Reisen sind angesagt. Grundsätzlich möchten Sie, dass alles Bewährte so bleibt, wie Sie es gewöhnt sind, aber durch Uranus empfinden Sie am Neuen plötzlich Freude und so werden Ihnen Veränderungen keine Angst bereiten. Ihre Gesundheit ist stabil, es könnte nicht besser laufen. Jupiter unterstützt Sie und das gibt Ihnen die Kraft, gesund zu werden oder zu bleiben.

Zwillinge

Mit Beginn des Jahres 2023 ist Ihre Tatkraft nicht zu bremsen. Mars, unser gemeinsamer Jahresherrscher, wird Sie richtig nach vorne schubsen. Heuer werden Sie von ihrem Ehrgeiz gepackt. Ihre Energie ist stark, doch Vorsicht vor Streitigkeiten. Locker und charmant, so kennt man Sie und so werden Sie dieses Jahr durch Ihr Leben gehen. Die Liebe kosten Sie wie immer unbeschwert und frei aus. Sie fliegen gerne von Blume zu Blume und genießen alles Schöne in vollen Zügen. Sie nehmen Ihre Treueschwüre sehr ernst, doch Sie vergessen diese auch schnell. In Liebesangelegenheiten wird Ihnen Jupiter bis Mai ein wunderbarer Begleiter sein. Diese Monate werden sehr erfolgversprechend für Sie sein. Halten Sie Ihre Liebe fest, denn Saturn, der ab März mit von der Partie ist, wird beobachten, wie wichtig Ihnen Ihre neue Liebe ist. Natürlich werden ältere Beziehungen auch geprüft. Beruflich ist Ihnen der Erfolg sicher. Projekte, die für Sie Wichtigkeit haben, sollten Sie überprüfen und, wenn nötig, holen Sie sich Rat oder lassen Sie sich von einem Kollegen unterstützen. Durch die günstige Position von Mars, Jupiter und Saturn zu Ihrer Geburtssonne haben Sie enorme Möglichkeiten, die Erfolgsleiter hochzuklettern. Gesundheitlich ist es wichtig, dass Sie sich viel an der frischen Luft bewegen. Unsicherheiten werden dadurch weniger und Unruhe kann sich besänftigen.

Ab Frühlingsbeginn 2023 übernimmt der Planet Mars die Regentschaft im 7-jährigen Planetenzyklus. In der Astrologie ist er der Herrscher des Tierkreiszeichens Widder und der alte Herrscher des Skorpion. Mars steht für Durchsetzung und Willenskraft. 2023 hat jeder die Chance, seine persönlichen Träume, Wünsche und Ziele zu verwirklichen. Leider drückt sich durch Mars oft angestaute Energie durch Streit aus. Viel Unruhe und explosive Momente sind möglich. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht.

Krebs

2023 wird ein Jahr der Erleichterung für alle mit dem Sternzeichen Krebs, da Pluto in das Zeichen Wassermann wechselt. Die letzten Jahre waren für viele Krebs-Geborene anstrengend, aber auch erkenntnisreich. Einiges hat sich in dieser Zeit verändert, doch dieses Jahr können Sie endlich durchatmen und die neuen Wege genießen. Nun wissen Sie genau, was Sie wollen. Gleich zu Frühlingsbeginn steht die Liebe direkt vor Ihrer Tür. Jetzt zeigen Sie sich so richtig interessiert an vielen Flirts, aber die daraus entstehende Liebe steht an erster Stelle. Sollten Sie Single sein, dann probieren Sie sich aus und das Glück im Hafen der Ehe lässt nicht lange auf sich warten. Sie als Krebs sind ein sehr familiärer Mensch, der ein Nest braucht, in das er nach einem anstrengenden Tag zurückkehren und flüchten kann, aber genauso gerne verwöhnen Sie Ihre Familie. Beruflich starten Sie gerade durch. Auslandsreisen, die für Ihre Karriere nötig sind, bringen Sie oft unerwartet zu vielen neuen Erfahrungen. Sie erkennen, dass noch vieles an aufregenden Dingen entdeckt werden kann. Finanziell bekommen Sie durch Jupiter und Venus Unterstützung. Es geht bergauf.

Ihre Gesundheit braucht Bewegung, egal in welcher Form. Erstellen Sie sich einen persönlichen Fitnessplan, dadurch werden Sie viel Energie gewinnen, aus der Sie neue Kraft schöpfen.

Löwe

Der Charme des Löwe-Geborenen und seine Begeisterung für das Leben zeigen sich im neuen Jahr. Auch wenn sich nicht alles so ebnen wird, wie Sie es gerne hätten, Steine im Weg sind dazu da, um weggeräumt zu werden. Dieses Jahr wird vieles klarer. Bis Mai werden Sie noch viel Unterstützung von Jupiter bekommen, der im Trigon zu Ihrer Geburtssonne steht. Wenn Jupiter dann in das Zeichen Stier wechselt, werden die Möglichkeiten etwas herausfordernder. In der Liebe bauen sich bis Mai wunderbare Möglichkeiten auf und trotzdem ergeben sich unerwartete Situationen, mit denen Sie absolut nicht gerechnet haben. Uranus im Spannungsaspekt ist hierbei der Unruhestifter. Wenn es nötig ist, wäre Bescheidenheit ein wundervoller Weg. Mit Jupiter auf Ihrer Seite wird sich im Beruf so einiges ergeben. Trotzdem, Erfolg und Geld fallen nicht so einfach vom Himmel. Sie werden an Ihren Taten gemessen. Zeigen Sie, was Sie können und nehmen Sie Angebote wahr, auch wenn Sie eine Firmenreise antreten müssten. Vernachlässigen Sie Ihren angeborenen Optimismus auf keinen Fall, denn dadurch wird Ihnen vieles leichter gelingen. Ihrer Gesundheit tut es gut, wenn Sie sorgsam mit ihr umgehen. Fragen Sie sich, was Ihnen wichtig ist und nutzen Sie Ihre kreativen Fähigkeiten. Gute Ernährung, viel frische Luft und bei Stress unbedingt die Bremse ziehen.

Jungfrau

Der Beginn des Jahres 2023 steht unter einem guten Stern. Ihre Flexibilität, und Ihr Durchhaltevermögen sind heuer enorm stark. Alles ist machbar, doch ab Anfang März steht Saturn im Zeichen Fisch Ihnen gegenüber und wird Sie genau überprüfen. Sie werden Ihre Grenzen erkennen und, wie überholt so manches Verhaltensmuster ist. Etwas daran zu ändern, liegt an Ihnen. Die Jungfrau besticht durch ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Liebe zum Detail, genau diese Eigenschaften könnten manchmal Ihren Blick auf das Wesentliche im Leben mindern. Liebesgefühle könnten Ihnen den Kopf verdrehen, und zwar die ersten zwei Monate des Jahres. Eventuell entwickelt sich etwas Beständiges, wenn Saturn seine Ernsthaftigkeit in Ihre Liebesschmetterlinge bringt. Grundsätzlich ist 2023 mehr geprägt durch Ihren Beruf. Zeigen Sie, was Sie können. Sie verfügen über eine enorme Willenskraft, mit der Sie sehr viel erreichen können, denn haben Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt, geben Sie nicht einfach auf. Steigern Sie diese Kraft jedoch nicht bis zur Verbissenheit. Ihre Gesundheit leidet durch Ihre Verdauungsprobleme und Schlaflosigkeit. Diese sind die Folge von Stress, den Sie sich durch übertriebenes Pflichtgefühl selbst machen. Versuchen Sie, durch Meditation zu Ihrer Ruhe zu finden. Genügend Schlaf ist nötig, um Ihre Kräfte zu mobilisieren.

Waage

Das Jahr 2023 zeigt schwierige Aspekt an. Doch alle Schwierigkeiten entwickeln sich oft auf sehr interessante Weise zu einer großen Herausforderung und zeigen mitunter sogar neue Wege auf. Somit wird es ein Jahr das auch sehr interessante Aspekte bringt. Ihr Liebesleben erfährt endlich einen starken Aufwind. Sie können nun Ihre Gefühle so ausdrücken, wie Sie es immer schon wollten. Zeigen Sie Ihre Leidenschaft und scheuen Sie sich nicht, sich mit Herz und Seele hinzugeben. Und das Großartige daran, es wird so angenommen und auch erwidert. Sie fühlen sich dem Himmel nahe. Beruflich kommen Sie auch heuer durch Fleiß und Ausdauer an Ihre vorgenommenen Ziele. Vermeiden Sie bei wichtigen Aufgaben Unsicherheit und leiten Sie gleich am Anfang des Jahres alles Notwendige in die Wege. Um Ihre Fähigkeiten richtig einschätzen zu können, brauchen Sie ein ausgeglichenes Arbeitsfeld, auf jeden Fall sollten Sie Stress vermeiden. Fragen Sie um eine Gehaltserhöhung, aber wenn möglich erst in der zweiten Jahreshälfte. Die Sterne stehen gut und werden Sie dabei unterstützen. Gesundheitlich liegt ein sehr gutes Jahr vor Ihnen. Um nicht mit dem Magen Probleme zu bekommen, bleiben Sie sich selbst treu und sagen Sie, wann immer es für Sie wichtig ist, Ihre Meinung, Ihre Vorstellungen. Schnappen Sie frische Luft, um Klarheit zu finden.

Skorpion

Blicken Sie optimistisch in das Jahre 2023. Der Jahresbeginn wirft noch kurze Schatten, das heißt, noch geht nicht alles ganz easy, so wie Sie es sich vorstellen würden. Doch Geduld, und zwar bis Anfang März, denn das bisherige Quadrat von Saturn zu Ihrer Skorpion-Sonne löst sich auf und bildet ein Trigon. Alles entschärft sich und dort, wo Ihr Fortschritt bisher gebremst wurde, geht endlich wieder alles viel einfacher. Viele positive Entwicklungen stehen bevor. Die Liebe wird heuer Ihr Leben umkrempeln. Saturn meint es ernst und das wie immer gründlich. Davon sind speziell Partnerschaften betroffen. Hier kommen Sie einen entscheidenden Schritt weiter. Bindungswillige denken plötzlich ans Heiraten. Beruflich wird heuer das geerntet, was Sie die letzten Jahre durch Ausdauer erarbeitet haben. Vielfältige Chancen können Sie mit entsprechendem Einsatz optimal nützen. Karrieresprünge oder ein erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit sind heuer möglich. Sie können mit Unterstützung und Erweiterung Ihrer persönlichen Möglichkeiten rechnen. Für Ihre Gesundheit ist dieses Jahr Disziplin alles. Lassen Sie sich nicht verleiten zu üppigen Speisen, bleiben Sie konsequent und vermeiden Sie zu viel Zucker. Herausforderungen innerhalb der Familie könnten sich auf Ihr Gemüt schlagen, also auch bei Frust nicht die Speisekammer aufsuchen.

Schütze

Mit dem neuen Jahr 2023 stehen die Chancen auf jeder Ebene für Sie sehr gut. Das Jahr wird spannend und abwechslungsreich. Glückliche Umstände erleichtern Ihnen das Leben. Venus und Jupiter, Liebes- und Glücksplanet, stehen im positiven Winkel zusammen und bringen Ihnen Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen. Größere Reisen stehen dieses Jahr am Plan, genauso wie Ausbildungen, die Sie schon länger vor sich hergeschoben haben. Die Liebe bringt Ihre Glücksgefühle so richtig in Wallung. Bis März können Sie mit einem Höhenflug rechnen, die Liebesschmetterlinge sind spürbar. Auch der Hafen der Ehe winkt für einige Schütze-Geborene, doch dann wird Sie der Boden der Realität wieder einholen und es wird wieder ernster. Beruflich wird Sie Jupiter bis Anfang Mai unterstützen, bis dahin sollten Sie alles in trockene Tücher gebracht haben. Beruflich könnten Sie die Karriereleiter hochklettern, wichtig ist nur, dass Sie im Fokus bleiben, auch wenn Sie einige Steine umgehen müssen. Sie wissen, wie Sie Ihren Charme einsetzen müssen, um Chef und Kollegen auf Ihre Seite zu ziehen. Gesundheitlich wird es die erste Jahreshälfte problemlos sein, dafür ist es wichtig, dass Sie auf gute Luft und Sport nicht vergessen. Ab Mai sind Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Ernährung und genügend Schlaf wichtig. Finden Sie immer wieder Ihren eigenen Ruhepol.

Steinbock

Das Jahr 2023 wird um vieles entspannter als die letzten Jahre, denn diese waren mehr als anstrengend. Doch nun dürfen Sie sich freuen, ab jetzt wird es geruhsamer. Sie als Steinbock-Geborener sind es gewohnt, ganz gemäß Ihrem Naturell, sich auf das zu konzentrieren, das wirklich wichtig ist, und Einschränkungen sind für Sie kein Problem. Ihre Erwartung an sich selbst ist groß und zu groß gesteckte Ziele bringen meist Enttäuschung. Also akzeptieren Sie, dass Sie nicht jedes vorgenommene Ziel erreichen werden. Ihr Liebeshimmel zeigt einige Wolken über das Jahr verteilt, doch mit etwas Geduld werden Sie diese Herausforderung annehmen und mit gewohnter Klarheit lösen. Zeigen Sie, dass hinter Ihrer kühlen Fassade ein warmes Herz schlägt, und machen Sie es sich nicht unnötig schwer. Wenn Sie sich verlieben, zeigen Sie Ihre Gefühle, Kuscheltage sind etwas zum Näherkommen. Beruflich sind Sie auch heuer im Vormarsch. Sie sind ein sehr ehrgeiziger Mensch und egal, was von Ihnen verlangt wird, Sie werden Ihr Bestes geben. Doch auch da gilt, nicht jede Vision werden Sie perfekt umsetzten können. Gesundheitlich sind für Sie Sport und Ruhe im ausgewogenen Zustand das Beste. Wanderungen in den Bergen tun Ihnen gut. Zwingen Sie sich aber nicht und lassen Sie auch einmal etwas liegen. Gönnen Sie sich stattdessen Auszeit und viel Seelennahrung.

Wassermann

Alle im Zeichen Wassermann-Geborene können dem neuen Jahr 2023 mit etwas Entspannung entgegensehen. Dieses Jahr dürfen Sie sich auf tolle überraschende Momente und zwar in allen Lebensbereichen freuen. Ihr Selbstbewusstsein wird stärker und ab März wechselt Saturn vom Wassermann in das Zeichen Fisch. Es fällt Ihnen leicht, Verbündete zu finden, die Ihnen in Projekten Ihre Unterstützung anbieten. Die Liebe zeigt sich gleich zu Anfang des Jahres, da Venus, unser Liebesplanet, in Ihrem Zeichen steht. Zusätzlich steht auch unser Glücksplanet Jupiter im positiven Winkel zu Ihrer Geburtssonne. Ob flirten oder ernsthafte Liebe. Die Schmetterlinge sind bei Ihnen spürbar und sorgen für so manches Bauchkrippeln. Beruflich fängt das neue Jahr sehr gut an. Gemeinsam mit Mars, der heuer unser Jahresherrscher ist, können Sie es zu Höchstleistungen bringen. Diese enorme Energie treibt Sie voran und eventuelle finanzielle Sorgen werden bereinigt. Viele gute Ideen werden erstaunlich gut umgesetzt. Ihr Umfeld ist beeindruckt von Ihnen. Ein Höhenflug im Beruf ist möglich. Ihre Gesundheit ist oft etwas belastet, da Sie zu schnell und zu ungeduldig durch das Leben laufen. Ab April sollten Sie auf kurze Pausen schauen, denn Sie werden immer sensibler auf zu viel Stress reagieren. Finden Sie Ihren persönlichen Rhythmus mit bewusst eingelegten Pausen.

Fische

Wie real ist die Wirklichkeit. Neptun stellt auch dieses Jahr 2023 den Realitätssinn der Fische-Geborene ziemlich auf die Probe. Horchen Sie sehr genau auf Ihr Bauchgefühl und vertrauen Sie auf Ihre Intuition. Fische sind sehr hilfsbereite Menschen und fühlen schnell mit ihren Mitmenschen mit, doch vergessen Sie nicht, auch auf Ihre eigenen Bedürfnisse einzugehen, beziehungsweise diese zu erkennen. Liebesgefühle und große Sehnsucht werden Sie ziemlich in Ihren Bann ziehen, auf jeden Fall, bis Planet Saturn in Ihr Zeichen wechselt. Ab Anfang März werden Sie eine Nüchternheit bei sich spüren und Liebesgefühle werden genauer überprüft. Dank Pluto sind Sie konsequent genug, Energievampire aus Ihrem Leben zu verbannen. Beruflich werden Sie heuer Weiterbildungskurse, die für Sie am Arbeitsplatz erforderlich sind, anstreben und Ihr Arbeitsgeber wird Sie dabei unterstützen. Bei Ihnen läuft es dieses Jahr, ob Beruf oder Finanzen sehr gut. Wenn Sie nicht zu spontane Reaktionen zeigen, sondern sich Ihre Möglichkeiten genau durchdenken, wird es ein sehr erfolgreiches Jahr. Prüfen Sie ob neue Angebote realistisch sind. Ihre Gesundheit ist derzeit sehr stabil. Für Sie als Wasserzeichen ist Seelennahrung sehr wichtig. Somit sollten Sie lange Spaziergänge durch die Natur machen und Ihr Herz weit öffnen. Achten Sie auf Ihre Ernährung.

Ein Jahreshoroskop zeigt nur die allgemeinen Tendenzen, die sich an einem einzigen Faktor, nämlich der Sonne orientiert. Ein individuelles Horoskop ist viel komplexer. Daher sollten Sie folgende, unten geschriebene Aussagen, nur als Grundtendenz verstehen. Eine individuelle Deutung Ihres persönlichen Horoskops bringt eine klare und eindeutige Aussage.