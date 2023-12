Ihre Sterne im Jahr 2024

Die ersten Monate werden wir noch Mars, den Jahresherrscher von 2023 in seiner Energie und Streitlust spüren. Doch ab 21. März 2024 beginnt die Sonne zu regieren. Sie übernimmt die Regentschaft im siebenjährigen Planetenzyklus.

In der Astrologie ist die Sonne der Herrscher des Tierkreiszeichens Löwe. Ihre Energie ist stark und sie setzt diese in ihrer „wärmenden“ Kraft ein.

Widder

21.3. – 20.4.: Ein äußerst abenteuerliches aber auch erfolgreiches Jahr 2024 zeigt sich für die Widdergeborenen. Pluto wird am Anfang des Jahres sein langjähriges Quadrat zu Widder verlassen und nur noch für kurze Zeit im Herbst noch einmal diese Spannung bilden. Ab nun kann es für Sie turbulent werden. Viele Wandlungen führen auch zu unerwünschten Ereignissen. Viele Entscheidungen werden Ihren Mut und Ihren Willen herausfordern. In der Liebe zeigen sich verschiedene Möglichkeiten da der Liebesplanet Venus sich heuer mit dem aufsteigenden Mondknoten sehr positiv verbindet. Risiko einzugehen ist Ihnen nicht fremd. Sie lieben die Herausforderung, sind Macher, Pioniere und geborene Anführer. Das zeigt sich nicht nur in der Liebe, sondern auch im Beruf können Sie endlich Ihre gewünschten Ziele verwirklichen. Mit einer Gehaltserhöhung ist sehr wahrscheinlich zu rechnen. Wer sich endlich wieder einen Neubeginn zutraut, kann darauf vertrauen, dass sich alles zum Besten wendet. Die Stärke von Pluto im Sextil zu Ihrer Widdersonne, wird Sie nach vorne treiben und Sie endlich wieder ungezwungen Dinge tun lassen, die Ihnen nicht nur gesellschaftlich gut tun, sondern auch privat vieles in trockene Tücher bringt. Für Ihre Gesundheit bitte nicht rund um die Uhr funktionieren, denn dann wäre ein Stillstand, gewollt oder ungewollt, irgendwann notwendig.

Stier

21.4. – 20.5.: Für die Stier-Geborenen wird das Jahr 2024 voraussichtlich ein Jahr, in dem sie Ihre Stärken und Talente zum Ausdruck bringen können. Sie können sich in verschiedenen Bereichen Ihres Lebens weiterentwickeln, sei es in Ihrer beruflichen Laufbahn, Ihren Beziehungen oder Ihrer persönlichen Entwicklung. Doch auch Uranus der Planet der Überraschungen, zeigt weiterhin auf und so wird Ihr Bedürfnis nach Sicherheit, Beständigkeit und Genuss immer wieder etwas strapaziert. In der Liebe läuft alles super, heuer ist Ihr Glücksjahr. Viele Flirts sind möglich, gerade für jene die sich noch nicht binden möchten. Wenn Sie längerfristig etwas suchen, werden Sie eine tiefe Verbindung zu anderen Menschen spüren. Es könnten auch neue Freundschaften geknüpft werden und ganz sicher werden bestehende Beziehungen wieder mehr Tiefgang ihrer Gefühle erleben. Beruflich werden Sie dieses Jahr Ihr Glück, mit Jupiter unserem Glücksplanet, beim Schopf packen und die Karriereleiter höher klettern. Einige Möglichkeiten werden sich ergeben und auch die finanzielle Situation wird für Sie erfolgreich sein. Ihrer Gesundheit zu liebe, achten Sie auf Ihre Ernährung. Lieber etwas langsamer essen und vielleicht auch nur die Hälfte auf den Teller laden, den durch Jupiter, dem Planet der Fülle, könnte es ansonsten mit Ihrem Gewicht nach oben gehen. Sportliche Betätigung wäre gut.

Zwillinge

21.5. – 21.6.: Für das Jahres 2024 wird viel Umbruch und Transformation erwartet. Pluto steht ab Mitte Jänner im positiven Winkel zu Ihrer Geburtssonne, dadurch werden sich einige Dinge grundlegend verändern. Sie als Zwilling sind gerne unterwegs und lieben den verbalen Austausch. Mit Saturn im negativen Winkel zu Ihrer Geburtssonne, werden Sie dieses Jahr Blockaden erleben, die gerade weil Sie gerne unterwegs sind, nicht in Ihr Konzept passen. Bleiben Sie so gut als möglich flexibel und passen Sie sich der jeweiligen Situation an. Das zeigt sich auch in der Liebe, denn Ihre ehrliche Offenheit wird sich etwas verschlossener darbieten. Die Dinge plätschern dahin und der Liebesalltag dürfte nicht besonders aufregend sein. Sie brauchen etwas Anregung, da bei zuviel Routine die Leidenschaft einschlafen könnte. Bringen Sie lieber selbst prickelnde Impulse in die Beziehung ein. Beruflich könnte es sein, dass Sie sich vermehrt mit kreativen Projekten beschäftigen, die Ihre Intelligenz und Fantasie herausfordern. Nur zu, es sollte keinen Grund zur Sorge geben. Durch Ihren Ehrgeiz gestärkt, machen Ihnen auch größere Berge Arbeit nichts aus. Gesundheitlich ist alles wunderbar, wenn Sie auf unseren Mahner Saturn horchen und keine Übertreibungen machen, sondern auf Ruhepausen achten. Im Herbst wäre eine Vorsorgeuntersuchung empfehlenswert.

Krebs

22.6. – 22.7.: Das Jahr 2024 bringt einige neue Veränderungen mit sich. Pluto wird heuer nur kurz noch für Sie belastend sein und dann endgültig in den Wassermann wechseln. Mit Jupiter im Sextil zu Ihrer Sonne werden Sie einige positive Entwicklungen erleben. Sie glauben an sich und sind sehr stark motiviert. Herausforderungen werden leichter bewältigt, da Selbstbewusstsein und innere Stärke eine enorme Antriebsfeder sind. Sie als einfühlsamer Krebs-Geborener brauchen die emotionale Bindung. Liebe ist alles. Herz und Gefühl zu zeigen wird Sie in Ihrer Partnerschaft aufleben lassen. Mit viel Leidenschaft und Begehren beginnen Sie dieses Jahr und unerwartete Situationen sind an der Tagesordnung. Dort wo Sie sich eingeengt gefühlt haben, werden Sie den Sprung wagen und Ihren eigenen Weg einschlagen. Beruflich wird es genügend Möglichkeiten geben, dass Sie sich persönlich weiterentwickeln können und an jeder Herausforderung wachsen. Hindernisse die wie lästige Anhängsel aus Ihrer Vergangenheit auftauchen stehen Ihnen im Weg und dabei lassen Sie sich Ihre Lust nach vorne zu stürmen nicht nehmen. Gesundheitlich sollten Sie sich auf Ihre körperliche und emotionale Verfassung konzentrieren. Halten Sie gesunde Gewohnheiten bei, denn regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung und genügend Schlaf sind unbedingt notwendig.

Löwe

23.7. – 23.8.: Das neue Jahr 2024 bringt eine Fülle von ungewöhnlichen Ereignisse und Chancen. Sie können sich auf eine Zeit des Wachstums und der persönlichen Weiterentwicklung freuen. In den ersten Monaten werden Sie Ihre tägliche Routine aufgeben und eher den Drang verspüren sich von Ihrer Leidenschaft treiben zu lassen. Die Zeiten sind nicht leicht für Sie und das kommende Jahr wird für Sie zu einer Geduldsprobe. Uranus zeigt Ihnen viele Möglichkeiten und fordert Ihre Lust zu spontanen Handlungen heraus. Venus wandert im Sommer in Ihre Sternenkonstellation. In der Liebe erwartet Sie romantische und leidenschaftliche Momente. Nicht jede Handlung wird von Ihrem Umfeld toleriert. Trotzdem bleiben Sie am Weg und lassen sich nicht verunsichern. Schließlich sind Sie voller Selbstbewusstsein. Im Beruf zeigt sich, dass Sie für Ihre Karriere, Ihre Talente und Fähigkeiten voll ausschöpfen können. Sie sind voll Lebensfreude und werden Ihre Ziele erreichen. Sie werden auch dieses Jahr Ihre positive Einstellung nicht ablegen. Sie werden jedoch mehr Verantwortung übernehmen und Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für Ihre Gesundheit bleiben Sie aktiv und beweglich. Sie sind als Löwe in einem Feuerzeichen geboren, Sie brauchen Aktivität, aber immer mit Freude gekoppelt. Letztendlich zeigt sich Fitness nur in der Regelmäßigkeit tatsächlich wirksam.

Jungfrau

24.8. – 23.9.: Das Jahr 2024 beginnt mit viel Power. Es ist eine Zeit des persönlichen Wachstums. Mit Ihrer Bereitschaft zu lernen, werden Sie, durch Ihre Erfahrungen, viele neue Eindrücke mitnehmen. Saturn in Opposition und Jupiter positiv zu Ihrer Geburtssonne werden Sie fordern und gleichzeitig in jeder Hinsicht unterstützen. Liebe und nähere Beziehungen, besonders die romantischen, können sich etwas komplexer darstellen. Positive, wie auch negative Zeiten kommen dieses Jahr auf Sie zu. Bleiben Sie offen und ehrlich und suchen Sie bei Uneinigkeiten das persönliche Gespräch. Wichtig ist, dass Sie Ihre Gefühle ehrlich zeigen und auf die Bedürfnisse Ihres Partners eingehen. Als Single werden Sie dieses Jahr viele neue Menschen kennenlernen und möglicherweise einen Lebenspartner finden. Lassen Sie neue Erfahrungen zu und öffnen Sie sich und Ihr Herz. Beruflich sind Ihre Chancen groß, dass Sie die Leiter des Erfolges weiter nach oben klettern. Nebenbei werden Sie an Ihrem Fachwissen arbeiten um jenes beruflich nutzen zu können. Pflegen Sie so gut als möglich Ihre Beziehungen zu Vorgesetzen. Bessere Jobs bedeuten mehr Verantwortung, aber auch mehr Stress. Um Ihre Gesundheit zu stärken vergessen Sie nicht auf eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Morgenroutine. Durch Spaziergänge werden Sie Ihre Gedanken besser ordnen können.

Waage

24.9. – 23.10.: Das Jahr 2024 wird für die Waage gleich zu Beginn des Jahres einfacher als die vorhergehenden Jahre. Sie dürfen aufatmen, es geht wieder bergauf und erfreuliche Momente verbessern Ihr Leben. Im Frühling werden Sie mit Situationen rechnen müssen, bei denen Sie mit Vorsicht reagieren sollten. Da Sie als Waage Geborene ungern angespannte Situationen haben, werden Sie in Ihrer, Ihnen angeborene Freundlichkeit, den richtigen Weg finden. In der Liebe werden Sie durch Ihre freundliche und hilfsbereite Art dazu beitragen, harmonische Beziehungen aufzubauen. Es kann hilfreich sein, dass Sie Pläne schmieden, denn nur gemeinsam können Sie eine stärkere Bindung aufbauen. Beruflich fordert die erste Jahreshälfte Geduld und Durchhaltevermögen. Mit finanziellen Engpässen ist kurz zu rechnen, dass wiederum die Beziehung belasten könnte. Doch im Laufe des Jahres nimmt Ihre Karriere Fahrt auf, da Sie offen für neue Ideen sind und Ihre Talente und Fähigkeiten nutzen, um beruflichen Erfolg zu erzielen. Schaffen Sie sich finanziell eine solide Grundlage und nutzen Sie Ihre Ressourcen optimal. Für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden ist es wichtig, stressigen Situationen aus dem Weg zu gehen, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen und zusätzlich regelmäßigen Sport machen. Nehmen Sie sich für Ihre Körperpflege und seelischen Bedürfnissen genügend Zeit.

Skorpion

24.10. – 22.11.: Sie werden das Jahr 2024 als sehr vielversprechend empfinden. Es eröffnen sich viele Möglichkeiten und Ihr ganz persönlicher Fortschritt zeigt sich in mehreren Bereichen. Sollten trotz aller Bemühungen Probleme auftreten, werden Sie daran arbeiten, bis Sie für sich selber die allerbeste Lösung gefunden haben. In der Liebe steht eine Wandlung bei Ihnen an, bei der es darum geht, dass Sie lernen, Ihre Meinung Ihrem Partner nicht aufzudrängen. Ab dem Herbst werden Sie durch Venus im Skorpion ein Verlangen nach intensiven Begegnungen haben. Sie tendieren als Skorpion dazu, alte Uneinigkeiten aufzuarbeiten und so die Wahrheit ans Licht zu bringen. Somit sind nicht nur Leidenschaft und Hingabe, sondern auch Herausforderung in der Partnerschaft möglich. Beruflich werden Sie heuer permanent Arbeitslust verspüren. Zuviel oder falscher Ergeiz kann Sie jedoch in eine falsche Richtung lenken oder Anlass zu Geschäften sein, die den Rahmen der gegebenen Möglichkeiten übersteigen. So schnell wie Sie am Anfang des Jahres Ihre Karriereleiter hochgeklettert sind, wird es nicht bleiben. Aber keine Angst, nutzen Sie ruhigere Zeiten, um liegengebliebene Arbeiten zu erledigen. Ihrer Gesundheit zu liebe, sollten Sie sich auf keinem Gebiet zu sehr hineinsteigern. Oft überschätzen Sie Ihre eigenen Kräfte oder muten sich zu viel zu.

Schütze

23.11. – 21.12.: Sie blicken optimistisch in das Jahre 2024, denn als eines der Tierkreiszeichen, das die Eigenschaft besitzt, immer nach vorne blicken zu können, werden Sie Ihre Grenzen ausprobieren, vielleicht sogar etwas risikoreicher Ihr Leben gestalten. Der Jahresbeginn wirft noch Schatten, noch geht nicht alles ganz so leicht, so wie Sie es sich vorstellen würden. Mitte des Jahres wird mit Jupiter unserem Glücksplaneten, das Glück in der Liebe einkehren. Die Zeit der Leidenschaft bricht an und Sie werden wieder eine gesteigerte Attraktivität in sich selbst wahrnehmen. Ihre Lust nach neuen Bekanntschaften wächst und mit Ihr kommen die Schmetterlinge. Flirts und kleinere Liebschaften machen Ihnen den Alltag erfreulicher. Beruflich fordert Saturn ernsthaftes Arbeiten, er bildet einen Spannungsaspekt zu Ihrer Sonne und erwartet vollkommene Disziplin, Pflichtbewusstsein und keinesfalls risikoreiche Entscheidungen. Arbeit auf jedem Gebiet, wird dieses Jahr viel Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Gesundheitlich reagieren Sie etwas empfindlicher und sind auch empfänglicher, da Neptun in einem negativen Winkel zu Ihrer Geburtssonne steht. Einige Tage Wellness oder ein Urlaub am Meer, wenn Sie spüren dass Sie Kraft brauchen, bringen Sie wieder in Ihre Balance. Wichtig dabei ist, dass Sie sich immer wieder Zeit nehmen, Ihre Träume zuzulassen.

Steinbock

22.12. – 20.1.: Der Anfang des Jahres 2024 wird sehr dynamisch sein. Pluto steht nur noch ganz kurz in Ihrem Zeichen und Sonne, Mars wollen auch gelebt werden. Viel Elan und Durchsetzung werden Ihnen Ihren Rücken stärken. Sie wollen viel und werden alles daransetzen, das auch zu bekommen. Es geht um die Frage, worauf Sie Wert legen, was Sie pflegen und erhalten wollen und was verzichtbar ist oder mehr Last als Lust bereitet.

Die Liebe wird durch die Venus, Planet der Liebe und Jupiter Planet der Erweiterung, heuer ihren Weg zu Ihnen finden. Sie gelten als sehr realistisch pflichtbewusst und ernsthaft und trotzdem werden Sie die Schmetterlinge spüren und so einige Unruhe wird in Ihrem Herzen aufflammen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und bleiben Sie zuversichtlich. Auch Sie dürfen glücklich sein und nicht alles muss geplant werden. Beruflich fällt es Ihnen heuer leicht, andere für ihre Ideen zu begeistern und Weggefährten zu finden. Damit haben Sie die besten Voraussetzungen, bei der Verwirklichung Ihrer Visionen einen großen Schritt voranzukommen. Wichtig ist, dass Sie auch bei Umwegen, Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren. Gesundheitlich ist Ihre Verfassung im guten Durchschnitt angesiedelt. Mental sind Sie in Hochform. Es fällt Ihnen leicht, Ihre Gedanken zu ordnen und sich zu konzentrieren.

Wassermann

21.1. – 19.2.: Im Jahr 2024 stehen für den Wassermann-Geborenen, je nach Geburtstag unterschiedliche Erfahrungen bereit. Wer in der ersten Dekade geboren ist, wird heuer durch den Eintritt von Pluto in das Zeichen Wassermann, neue Prozesse starten. Nicht immer wird alles nach Plan möglich sein. Doch auch alle anderen werden den Übergang spüren. Was sollte verändert werden, welcher Bereich braucht Ihren Einsatz und Ihren Mut, Situationen neu zu bewerten, ev. auch so manches loszulassen, damit Sie Erfolg haben? Veränderungen zeigen sich am laufenden Band und so manches wird man erst im Nachhinein verstehen können. In der Liebe ist ein mutiger Schritt nach vorne wichtig und das beginnt unmittelbar mit dem neuen Jahr. So können Sie die Basis für eine erfüllende Zukunft schaffen. Lust und Leidenschaft kommen nicht zu kurz, damit Sie diese aber genießen können, müssen Sie bereit sein, ihre Sicherheitszone zu verlassen. Beruflich werden Sie erfolgreich Ihren ganz eigenen Weg suchen und finden, sofern Sie sich durch Rückschläge nicht entmutigen lassen. Für Ihre Gesundheit ist es wichtig, dass Sie auf Ihre Nerven achten, denn sehr schnell kann Ihnen etwas zu viel werden und da steigt dann Ihre Nervosität. Für Entspannung können Sie durch ein angenehmes Bad sorgen. Als Ausgleich wären Walken, Laufen oder ein Atemtraining geeignet.

Fische

20.2. – 20.3.: Auch im Jahr 2024 ist Neptun an vielem beteiligt und zeigt für Sie Situationen auf, die fern von jeglicher Realität sind. Doch gemeinsam mit Saturn, der unser Wächter ist, können auch Träume in die Realität umgesetzt werden. Sie werden mit einer Fülle an Kreativität und Inspiration gesegnet sein. Sie werden Ihre eigenen Entscheidungen treffen und durch Ihre Intuition, von der Sie sich sehr gut leiten lassen, in die richtige Richtung gehen. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl und Sie werden Ihre Zufriedenheit erlangen. In der Liebe oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen werden Sie heuer viel Harmonie und Freude erleben. Tiefe emotionale Verbindungen können dieses Jahr aufgebaut werden. Sollten Sie Single sein, werden diese Ihnen helfen, positive und unterstützende Beziehungen in Ihrem Leben zu pflegen. Beruflich wird vieles sehr vielversprechend erscheinen. Doch auch Herausforderungen sind ein Teil des Lebens und somit vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten. Ihre kreativen Ideen und Ihre Fähigkeit Probleme intelligent zu lösen, werden von anderen geschätzt. Gesundheitlich macht Sie Neptun empfindlicher. Aber alles in Ordnung-, nur haben Sie wachsame Augen, denn Saturn zeigt gnadenlos auf, wenn Sie in all Ihrem Arbeits- und Freizeitstress nicht auf Ruhephasen achten und Ihren Körper oder Ihre Ernährung vernachlässigen.