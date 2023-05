Kunstkrimi rund um die „Saliera“

Es war der spektakulärste Kunstraub der österreichischen Geschichte – der Diebstahl der „Saliera“ vor 20 Jahren aus dem Kunsthistorischen Museum (KHM) in Wien. Drei Jahre lang hielten Erpresserbriefe, Lösegeldforderungen, ausgelobte Belohnungen und mysteriöse Zeitungsinserate die Behörden in Atem und sorgten national und international für Aufsehen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse, binnen eines Tages wurde der Täter gefasst und die Skulptur gefunden – verscharrt in einem Wald nahe Zwettl in Niederösterreich.

Am 11. Mai 2002 schlug um 3.55 Uhr morgens der Bewegungsmelder in der Gemäldegalerie des KHM Alarm. Das Sicherheitspersonal nahm diesen zwar wahr, quittierte ihn aber, ohne den Raum zu kontrollieren. Erst gegen 8.20 Uhr wurde der Raub der „Saliera“ schließlich bemerkt.

Der Dieb, der Betreiber einer Alarmanlagen-Firma in Wien, war über ein Baugerüst auf Höhe des ersten Stocks gelangt, zerschlug ein Fenster und stieg in das Museum ein. Er zerstörte die Vitrine der „Saliera“ und flüchtete mit dem rund 28 x 21 x 26 Zentimeter großen Kunstobjekt des Florentiner Künstlers Benvenuto Cellini. „Es war wirklich nicht schwierig. Da hätte jeder von uns raufgehen können“, gab der Täter später vor Gericht an. Rasch wurde Kritik an den laschen Sicherheitsmaßnahmen laut. Der damalige KHM-Direktor Wilfried Seipel bot Bildungsministerin Elisabeth Gehrer deshalb seinen Rücktritt an, dieser wurde aber nicht angenommen. Ermittlungen gegen die Mitarbeiter führten zu keinen Ergebnissen – Europol, Interpol und Scotland Yard wurden eingeschaltet.

Seipel bangte unterdessen um die Unversehrtheit des Kunstwerkes: „Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, es einzuschmelzen“. Das KHM lobte eine Belohnung in Höhe von 70.000 Euro für Hinweise zum Verbleib der „Saliera“ aus.

Brief mit „Saliera“-Bröseln

Das berühmte Salzfass mit einem Schätzwert von 50 Millionen Euro war bei der Uniqa-Versicherung auf maximal 36,3 Millionen Euro versichert. Dort langte drei Monate nach der Tat ein Erpresserbrief ein, dem zum Beweis Porzellanbrösel des Kunstwerks beigelegt waren. Der Täter, der sich im Brief „Sara“ nannte, verlangte fünf Millionen Euro Lösegeld und forderte, dass die Kommunikation mit ihm in Form von Anzeigen in der Tageszeitung „Kurier“ erfolgen sollte. Nachdem die Öffentlichkeit von dem Brief erfuhr, meldete sich der Dieb nicht mehr. Über eine Anzeige mit den Worten „Sara, please come back!“ versuchte man wieder in Kontakt zu treten. Dies bleib aber ohne Erfolg.

Ein Radiogespräch und seltsame Blüten

Danach wurde es medial ruhig um den Stand der Ermittlungen. Der Räuber meldete sich allerdings unerkannt in einer Radiosendung zu Wort und bezog Stellung zum „Saliera“-Raub“. Der Fall sei ein Beispiel für eine sehr, sehr schlechte Sicherung, betonte er in der Sendung „Immotalk“ auf Radio Orange, zu der er als Experte zum Thema Alarmanlagen eingeladen gewesen war.

Unterdessen wurde teils wild über die Hintergründe der Tat spekuliert. So machte das Gerücht die Runde, die „Saliera“ sei der Preis für die Freilassung von damals verschleppten Österreichern in Algerien gewesen. Der Handel wäre mit einem einflussreichen arabischen Kunstmäzen abgeschlossen worden, wurde gemutmaßt.

Einem Trittbrettfahrer, der behauptetet hatte, den Täter – einen italienischen Gangster – zu kennen, gelang es sogar, Seipel bis nach Italien zu lotsen und 7000 Euro für „Hotelrechnungen“ zu bekommen. Die „Saliera“ konnte er natürlich nicht wiederbeschaffen.

Der Wiener Künstler-Verein „Kunstwerft“ heischte mit einer „Babyklappe für gestohlene Kunstwerke“ um Aufmerksamkeit und auch das KHM selbst nutzte das Thema, indem es Besuchern anbot, ihre Lieblingswerke gleich mit nach Hause nehmen – als Poster oder individuellen Katalog.

„Saliera“ lag unter Bett

Erst im Herbst 2005 meldete sich der Täter wieder bei der Versicherung und forderte nun zehn Millionen Euro Lösegeld. Bis dahin hatte das goldene Salzfässchen unter dem Bett des Diebes gelegen. Ein Übergabeversuch scheiterte, nachdem der Dieb die Ermittler in einer „Schnitzeljagd“ per SMS-Anweisungen quer durch Wien geschickt hatte.

Am 20. Jänner 2006 ging die Polizei schließlich mit dem Bild eines Verdächtigen an die Öffentlichkeit – er hatte ein Handy gekauft und wurde dabei gefilmt. (Anm.: Damals war es in Österreich noch möglich, anonym Sim-Karten zu kaufen.) Schon einen Tag später meldete sich der Mann selbst telefonisch bei der Polizei und beschwerte sich darüber, dass sein Bild in den Medien zu sehen war. Er wurde festgenommen und teilte den Ermittlern schließlich mit, wo die „Saliera“ zu finden war. Noch am Abend konnte das Innenministerium den Fund der Skulptur vermelden: „Es ist die ‚Saliera‘“. Das Kunstwerk war in Waldhausen im Bezirk Zwettl in einem Wald vergraben gewesen. Bereits am 22. Jänner konnte es wieder an das KHM zurückgegeben werden.

Täter wollte nur spielen

Der zum Zeitpunkt der Festnahme 50-jährigen Dieb war Betreiber einer Alarmanlagen-Firma in Wien. Allerdings betonte er vor Gericht, dass es sehr einfach gewesen wäre, ins KHM einzudringen und die „Saliera“ an sich zu bringen. Nach der Tat wusste er nicht, was er mit der Beute anfangen sollte. Die „Schnitzeljagd“, die der Täter mit der Polizei und der Versicherung veranstaltet hatte, habe in ihm eine „gewisse Freude“ am „Katz- und Maus-Spiel” ausgelöst, erklärte sein Anwalt. Die Tat selbst sei eine Spontanentscheidung gewesen. „Es war rein das Reinkommen und denen was wegnehmen“, erklärte der Räuber vor Gericht.

Am 7. September wurde der Alarmanlagen-Experte im Wiener Straflandesgericht zu vier Jahren Haft verurteilt, viele Minderungsgründe führten zu dem eher milden Urteil. Wegen eines Rechtsfehlers musste der Prozess aber wiederholt werden, diesmal fasste der Täter fünf Jahre aus.

Der „Saliera“-Dieb, dem gute Führung attestiert wurde, wurde im Herbst 2008 nach zwei Jahren und neun Monaten vorzeitig aus der Haft entlassen und lebt wieder in Freiheit. Er wolle „ein unspektakuläres Leben“ führen und es werde „mit Sicherheit keine Interviews, keine Pressekonferenzen und keine Verfilmung geben“, hielt sein Anwalt fest. Das Alarmanlagen-Geschäft in Wien wurde nicht wieder eröffnet.

Zerkratzt und restauriert

Nach Aussagen einer Restauratorin des KHM hat die Skulptur beim Diebstahl Kratzspuren durch Glassplitter der Vitrine abbekommen und auch dass es vergraben war, habe dem Kunstwerk „nicht gutgetan“. An mehreren Stellen waren auch Teile der Emailverzierungen abgesplittert. Die „Saliera“ musste restauriert werden. Für die Öffentlichkeit ist das Kunstwerk erst seit der Wiedereröffnung der Kunstkammer 2013 wieder zugänglich. Das Prunkstück des KHM wird in einer Vitrine ausgestellt, die optimale konservatorische Rahmenbedingungen garantiert.

Von Wolfgang Schobesberger