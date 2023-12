2024 fährt alles anders

Auch nächstes Jahr kommt es für Österreichs Verkehrsteilnehmer zu Änderungen, wie die Mobilitätsclubs ÖAMTC und ARBÖ zeigen.

So wird es etwa beim Tanken teurer. Die CO2-Bepreisung steigt mit Jahresbeginn wie gesetzlich vorgesehen auf 45 Euro pro Tonne. 2024 zahlt man an der Zapfsäule inklusive Umsatzsteuer in Summe 13,5 Cent je Liter Diesel und 12,3 Cent je Liter Benzin. Damit kommt es zu einer Erhöhung an der Zapfsäule um 3,7 beziehungsweise 3,4 Cent je Liter.

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) steigt mit Jahreswechsel für alle neuen Pkw, die mehr als 99 Gramm an CO2 je Kilometer emittieren. Für einen Neuwagen der unteren Mittelklasse um rund 30.000 Euro bedeutet dies ein Plus von 300 Euro ab dem Jahreswechsel. Für Neuwagen, die mehr als rund 5,9 Liter Diesel oder rund 6,7 Liter Benzin verbrauchen, wird es zusätzlich teurer. Ab 2024 ist für jedes Gramm CO2 je Kilometer in den Papieren über 155 Gramm 80 Euro zu bezahlen. Für Elektroautos ist weiterhin keine NoVA zu entrichten.

Für Motorräder über 125 Kubikzentimeter Hubraum wird es 2024 erstmals automatisch teurer, da hier der CO2-Abzugsbetrag der Berechnungsformel um den Wert 2 sinkt. Bei einem durchschnittlichen Motorrad, welches 100 Gramm je Kilometer CO2 emittiert, steigt die NoVA um einen Prozentpunkt.

Zu einer Verschärfung kommt es beim Sachbezug bei der Privatnutzung von Firmenfahrzeugen: Überschreiten die CO2-Emissionen einen bestimmten Grenzwert, müssen zwei anstatt 1,5 Prozent der Anschaffungskosten pro Monat versteuert werden.

Es gibt eine neue Vignettenkategorie. Die Ein-Tages-Vignette ist ausschließlich digital verfügbar. Kosten: Pkw 8,60 Euro, Motorräder 3,40 Euro.

Ein Mal pro Kalenderjahr ist die Umregistrierung der digitalen Vignette ohne Angabe von Gründen (ein Grund wäre ein Fahrzeugwechsel) möglich, solange der Zulassungsbesitzer gleich bleibt. Die Kosten belaufen sich auf 18 Euro.

Bei extremer Geschwindigkeitsübertretung (um mehr als 80 km/h im Ortsgebiet und mehr als 90 km/h außerorts) kann das Auto ab März 2024 beschlagnahmt und in weiterer Folge auch versteigert werden.

Privatpersonen bekommen für den Kauf eines E-Autos bis zu 5000, für ein E-Motorrad bis zu 2300 Euro. Private Ladeinfrastruktur wird ebenfalls gefördert: Für Wallboxen und Ladekabel gibt es bis zu 600 Euro.