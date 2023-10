60 Jahre und kein bisschen leise

Kollege Andy Hörhager schrieb hier vor wenigen Wochen treffend, dass es bislang (mit Ausnahme des Tretautos) nicht zum eigenen Porsche 911 gereicht hat. Das darf auch nicht verwundern, denn der Einstiegspreis für den aktuellen Elfer, der genau genommen unter der Modellbezeichnung 911 Carrera firmiert, beträgt zurzeit stolze 156.747 Euro.

Das tut allerdings der Popularität des Autos keinen Abbruch, denn Porsche steuert heuer hierzulande laut Helmut Eggert auf ein Allzeithoch von mehr als 500 verkauften Einheiten zu. Eggert, seit dem Jahr 1999 Geschäftsleiter der Marke Porsche in Österreich, hat also das Glück eine Ikone des 20. Jahrhunderts im Portfolio zu haben, das in besten Zeiten drei Viertel der Porsche-Verkäufe in Österreich, beigesteuert hat.

Die Zutaten sind so einfach wie genial – und entstammen zum Teil der Feder des Österreichers Erwin Komenda, der in Weyer begraben ist. Die Scheinwerfer als zwei Kulleraugen (heutzutage in LED), eine geschwungene Linienführung mit steiler Frontscheibe und ein markantes, ellipsenförmiges Heck, das den Motor beherbergt.

Dessen sechs Zylinder atmen Frischluft und haben seit jeher mindestens drei Liter Hubraum. Anfangs war das Aggregat noch an eine Fünfgangschaltung gekoppelt. Die aktuelle (achte) Version ist wahlweise mit Sechsgangschaltung oder Achtgang-Doppelkupplung gepaart; so ändern sich die Zeiten. Geblieben ist die unverwechselbare Silhouette.

Der Faszination des immer straff gefederten 2+2-Sitzers kann man sich nur schwer entziehen. Das hängt mit dem Sound, der Historie, den Geschichten rund um den Wagen und den sportlichen Erfolgen, den es aktuell in 25 verschiedenen Varianten gibt, zusammen. Der Erfolg gibt Porsche bis dato beim 911er recht – es ist also sehr realistisch, dass es ihn noch (mindestens) 60 weitere Jahre geben wird.