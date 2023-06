75 und nur ein bisschen leise

Die deutsche Weltmarke mit österreichischem Charme – also Porsche – feierte am Donnerstag am Salzburgring gebührend Geburtstag.

8. Juni 1948. Was muss das für ein Freudentag für Ferdinand Porsche gewesen sein! An dem Tag erhält der Prototyp mit der Fahrgestellnummer 356-001 die allgemeine Betriebserlaubnis der Kärntner Landesregierung.

Heute, 75 Jahre später, ist Porsche eine deutsche Weltmarke mit österreichischem Charme, wie sie Markenleiter Helmut Eggert beschreibt. Porsche hat Mythen geschaffen, Rennsportgeschichte – beispielsweise mit Alex Wurz und Helmut Marko in Le Mans hinter dem Steuer – geschrieben, und fahrende Ikonen geschaffen.

Allen voran den 911er, der in den Augen von Millionen Menschen nicht nur als Technik- sondern auch als Kunstwerk gilt. Nicht umsonst ist auch hierzulande der Elfer eines der zwei großen Standbeine der Zuffenhausener Sportwagenschmiede.

14.558 der insgesamt 32.787 Porsches mit österreichischem Kennzeichen tragen diese drei Ziffern auf dem Heck. Als mittlerweile zweite tragende Säule hat sich der Cayenne (Bild rechts unten) etabliert. 6124 dieser SUV gibt es davon in Österreich; 1,25 Millionen Cayennes hat Porsche seit Markteinführung 2002 weltweit abgesetzt.

Den Cayenne hat Porsche aktuell von Grund auf überarbeitet – unter anderem legten die Designer an Front und Heck Hand an und verfeinerten die LED-Matrixscheinwerfer.

Der höhergelegte Fünfsitzer ist als 470 PS starker Plug-in-Hybrid, als Dreiliter-Sechszylinder sowie als röhrender Vierliter-V8 erhältlich; ganz, wie es sich für eine Sportwagenmarke, dessen leistungsstarke Motoren einen satten Spruch von sich geben, gehört.

2019: Auftritt Taycan

Nichtsdestoweniger: Ein bisschen leise geht es Porsche seit 2019 auch an. Da trat der elektrisch betriebene Taycan auf die Bildfläche.

Erwähnenswert am Rande: Die österreichische Polizei hat seit Anfang Juni einen Taycan in ihrem Fuhrpark. Dennoch lebt Porsche nach wie vor überwiegend von den Benzinbrüdern – was sich anhand der Erfolge von 718, 918, Macan und Panamera belegen lässt.

Die neueste Speerspitze hört auf den Namen GT3 RS (Bild oben); ein Supersportler in Reinkultur in Leichtbauweise mit Vierliter-525-PS-Achtzylinder, der in 3,2 Sekunden die Hundertermarke knackt und im siebenten Gang mit bis zu 296 km/h über den Salzburgring rauschen kann. Alles Gute, Porsche!