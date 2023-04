Alfa Romeo Tonale – Con tanto verde e potenza

Jahrelang hat Alfa Romeo im Dornröschenschlaf gelegen und vom Ruhm vergangener Zeiten gezehrt. Sei es der erste F1-Titel 1951, den Giuseppe Farina holte oder der ikonische Spider, der längst eine Legende ist.

Giulia und Stelvio waren dann ab Mitte der 2010er-Jahre die Heilsbringer für die Stellantis-Tochter, aber mit zwei Modellen allein wird es in der rauen Automobilwelt eng. Also ergänzt nun der Tonale das Portfolio der Italiener – dem Trend der Zeit entsprechend ein SUV sowie (erstmalig in der Markengeschichte) elektrischer Unterstützung für den Benziner. Aber dazu später.

Typenschein Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale 1.5 Preis: ab € 39.312,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 43.704,- unter anderem inklusive Metalliclackierung Verde Montreal € 1500,-; einen Alfa Romeo Tonale (Super) gibt es ab € 35.900,- NoVA/Steuer: 8 %/ € 587,52 jährlich Garantie: 2 Jahre plus 2 Jahre Alfa Care bis max. 120.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 8 Jahre gegen Durchrostung Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer Technische Daten: Motor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1469 cm³, 96 kW/130 PS bei 5250 U/min, max. Drehmoment 240 Nm bei 1500-3000 U/min Getriebe: Siebengangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 198 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,9 s Leistungsgewicht: 11,73 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6,2 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,2 Liter CO2-Ausstoß: 140 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4528/1841/1601 mm Radstand: 2636 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1525/2135 kg Kofferraum: 500-1550 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/700 kg Tank: 55 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/40 R20 98V auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 6

Der 4,53 Meter lange Fünfsitzer ist jedenfalls – und das ist wieder markentypisch – eine Augenweide. Wie aus einem Guss präsentiert sich das SUV mit angenehmen Proportionen, die Dynamik und Eleganz gleichermaßen versprühen.

Das Selbstbewusstsein schöpft der Tonale unter anderem aus den 20-Zöllern, den zu Schlitzen verengten Frontscheinwerfern und der modellierten Motorhaube. Dazu gesellt sich die dunkelgrüne Metalliclackierung, weshalb sich viele Menschen nach dem Tonale umdrehen. Zur Info: Die Farbe heißt Verde Montreal und kostet 1500 Euro extra.

Der schwarze Innenraum ist edel gestaltet und fein verarbeitet, wobei der Tonale seine Mitgliedschaft im Stellantis-Konzern nicht verstecken kann. Das senkt zwar die Kosten, geht aber zu Lasten der Individualität. Wenigstens erkennt man, dass man in einem Alfa sitzt, am Startknopf am grazilen Lederlenkrad, dem Logo und dem sogenannten „dna-Schalter“ zur Einstellung der klar abgestuften Fahrmodi (dynamic, normal, advanced efficiency).

Ansonsten: Das 12,3 Zoll große digitale Instrumentendisplay und der Touchscreen könnte auch in einem Peugeot oder Opel verbaut sein. Und Stichwort Touchscreen: Responsezeiten und Menüführung geben keinen Grund zur Klage, die Menüfelder und Icons – etwa für die Sendersuche, die Sitzheizung, die Lenkradheizung oder bei der Adresseingabe im Navi – sind so klein, dass es schwierig ist, sie während der Fahrt zu treffen.

Die Klimaanlage wiederum wird noch klassisch mittels Knöpfe gesteuert und für die Lautstärke steht noch ein Drehrad in der Mittelkonsole parat. Überraschend großzügig ist darüber hinaus das Platzangebot, auch in der zweiten Reihe. Und das Gepäckabteil ist mit 500 Litern großzügig dimensioniert.

Als „schwächstes“ Aggregat, das im Tonale eingesetzt wird, gibt´s einen aufgeladenen Vierzylinder mit 1469 Kubik, der 130 PS und 240 Newtonmeter bereitstellt. Dabei entpuppt sich der brummende, laufruhige Turbobenziner als potenter, drehfreudiger Kerl. Fahrvergnügen bietet der Tonale jedenfalls zuhauf.

Zudem gibt es eine elektrische Unterstützung für den Benziner. Und zwar in Form eines Riemen-Startergenerators, der dem Tonale zusätzlich 20 PS und 55 Newtonmeter verleiht. Das führt zu sportlichem Fahrverhalten bei Fahrwerk, Lenkung (leichtgängig und präzise) und Beschleunigung – speziell im Dynamikmodus.

Die Traktion des Fronttrieblers geht schwer in Ordnung, die Siebengang-Doppelkupplung schaltet flink und hat jederzeit den passenden Gang parat und zu guter Letzt verfügt der Tonale über standfeste, gut dosierbare Bremsen.

Dafür gönnt sich das SUV mit gut sieben Litern ganz schön viel und die Assistenzsysteme – an Bord ist so gut wie alles, was derzeit gang und gäbe ist – agieren oft hypernervös. Am wohlsten fühlt man sich mit ausgeschalteten Systemen auf kurvigen Landstraßen, denn da zeigt der Tonale, was er kann.

Fazit

Ein emotionales SUV sowie ein optischer Blickfang mit Charakter, souveränen Fahreigenschaften und einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis.