Auch im Bentley wird geweint

Der Anruf kommt kurz nach dem Mittagessen. Nach dem üblichen freundschaftlich-formalen Geplänkel kommt der Gesprächspartner auf des Pudels Kern. „Oliver, ich habe ein Auto im Fuhrpark, das ich nicht so oft habe und das du für einen Tag testen könntest.“ „Um was für ein Auto handelt es sich?“ „Um einen Bentley Flying Spur!“

BAM! Schnappatmung setzt ein! „Wow, also das ist ja cool! Den teste ich natürlich gerne, wie du dir vorstellen kannst1“ In der verbleibenden Zeit des Gesprächs werden Details ausgemacht: Zeit, Ort, Kilometerleistung, Leihvertrag – um die profanen Dinge des Lebens zu regeln. Und dann beginnt die Zeit der Vorfreude.

Zeitsprung. Ein paar Tage später. Langsam und majestätisch rollt ein silberner langer (5,32 Meter!) Wagen heran. Und damit beginnen knapp 24 intensive Stunden, denn der noble Plug-in mit seinen UK-Kennzeichen will auf Herz und Nieren getestet werden. Aber nein; so wie die fantastischen Deutsch-Rapper Deichkind haben wir den Bentley nicht an einen Kran gehängt, dafür ein wenig im Flying Spur geweint (vor Freude), Sprachsteuerung (hervorragend), Menüführung auf dem Touchscreen (intuitiv) und sonstigen Annehmlichkeiten (es gibt buchstäblich nichts, was es in dem Auto nicht gibt) ausprobiert und die angenehmen dunkelroten Ledersitze (allesamt mannigfaltig elektronisch einstellbar) genossen.

Die hybride Antriebskombi aus laufruhigem und gut gedämmtem Sechszylinder und E-Aggregat bringt den 2,5-Tonner ansatzlos, druckvoll und linear auf Touren und nach 4,3 Sekunden hat der opulente Fünfsitzer die Hundertermarke geknackt. Die Passagiere schweben wie auf einer Sänfte und bekommen von der Fahrbahnbeschaffenheit nichts mit. Sämtliche Assistenzsysteme agieren smooth und dass Lenkung, Bremsen und Traktion top sind, versteht sich von selbst. Darüber hinaus überrascht das Ungetüm (im positiven Sinne) mit einer überraschenden Wendigkeit – auch McDrive-Zufahrten packt der 1,98 Meter breite und 1,48 Meter hohe Allradler ohne Probleme.

Ein paar Zahlen noch zur Abrundung: 544 PS, 750 Newtonmeter, 22er-Alu-Bereifung, 285 km/h Spitzentempo, 214.550 Euro Basispreis – und mit ein paar Extras beträgt der Kaufpreis 321.570 Euro.