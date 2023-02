Auf leisen Sohlen durch die Stadt

Wer sich für Elektromobilität interessiert, den erwartet beim VOLKSBLATT-Stand auf der Welser Energiesparmesse (Halle 20, Stand 1265) heuer ein besonderes Highlight: BMWs Elektro-Scooter CE 04 steht dort nämlich zur Besichtigung bereit.

Mit einer Maximalleistung von 31 kW (42 PS) ist der BMW CE 04 durchaus kräftig motorisiert und bietet ein hohes Maß an Fahrspaß. Die klassische Disziplin „Ampelstart“ von 0 auf 50 km/h erledigt er in flotten 2,6 Sekunden! Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 km/h – für zügiges Vorankommen nicht nur in der City, sondern auch auf der Landstraße oder Autobahn ist also gesorgt.

Mit 8,9 kWh verfügt der CE 04 außerdem über eine üppige Batteriekapazität, die für rund 130 Kilometer Reichweite sorgt. Damit sind ein alltagstaugliches, emissionsfreies Fahren in der Stadt, im urbanen Umfeld und auch kleinere Genusstouren nach Feierabend oder am Wochenende unbeschwert möglich.

Kurze Ladezeiten

Das Aufladen der Lithium-Ionen-Batterie erfolgt über das integrierte Ladegerät entweder an einer Steckdose des Haushaltsstromnetzes, an einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladesäule. Die Ladezeit beträgt bei völlig entleerter Batterie vier Stunden und 20 Minuten.

Mit dem als Sonderausstattung verfügbaren Schnellladegerät mit bis zu 6,9 kW Leistung (serienmäßig 2,3 kW) reduziert sich die Ladezeit bei völlig entleertem Akku auf nur noch eine Stunde und 40 Minuten.

Ist die Batterie bis auf 20 Prozent entladen und wird bis auf 80 Prozent aufgeladen, so lässt sich die Ladezeit mit dem Schnellladegerät auf überhaupt nur mehr 45 Minuten verkürzen.