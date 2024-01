Autotest der Woche: Der Nissan X-Trail hält die Spur

Nissan kann sich rühmen, etliche Auto-Evergreens auf den Markt gebracht zu haben. Man denke an den Qashqai, an den Micra – der 1993 als erstes japanisches Auto den Titel „Auto des Jahres“ einheimste – oder an den X-Trail.

Letzterer bildet die Speerspitze der Japaner und er kann mittlerweile auf eine 23-jährige Modellgeschichte zurückblicken. Ältere X-Trails sieht man hierzulande nach wie vor oft. Ein Indiz für deren Robustheit, welche das Modell allein schon aufgrund seines kantigen Designs ausstrahlt.

Typenschein Nissan X-Trail Tekna 1.5 VC-T e-Power Preis: ab € 62.115,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 63.025,-; einen Nissan X-Trail (Visia) gibt es ab € 40.030,- NoVA/Steuer: 10 %/ € 812,16 jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle zwei Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1497 cm³, 116 kW/158 PS bei 4600 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 2400-4400 U/min Elektromotor: vorne 150 kW/204 PS, max. Drehmoment 330 Nm, hinten 100 kW/136 PS, max. Drehmoment 195 Nm Systemleistung: 157 kW/214 PS Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7 s Leistungsgewicht: 8,76 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6,5 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,9 Liter CO2-Ausstoß: 146 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4680/1840/1725 mm Radstand: 2705 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1875/2345 kg Kofferraum: 575-1396 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1800/750 kg Tank: 55 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/55 R19 91S auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/ LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Aktuell fährt der optionale Siebensitzer in vierter Generation vor und dem Trend der Zeit entsprechend präsentiert sich der Wagen nicht mehr ganz so kantig, sondern mehr als Lifestyle-SUV. Nichtsdestoweniger: Der X-Trail besticht auch weiterhin durch sein unverwechselbares Design, das Solidität und Robustheit (die übergroßen Radkästen zeugen beispielsweise davon) vermittelt, ohne dabei aggressiv zu wirken.

Dazu kommt: Sowohl das Äußere als auch der Innenraum spiegeln den vielseitigen Charakter des Fahrzeugs wider. Markentypische Designelemente wie das scheinbar schwebende Dach und der V-Motion-Kühlergrill dürfen dabei nicht fehlen. Die Front prägen markante Scheinwerfer mit integrierten Tagfahrleuchten, die sich bis in den vorderen Stoßfänger ziehen.

Der Wagen fährt mit laut Nissan-Marketingsprech mit „e-POWER“ vor. Das elektrifizierte Antriebssystem erzeugt ein vollelektrisches Fahrgefühl, ohne dass ein externes Aufladen möglich und nötig ist. Dieses besteht aus einer Hochleistungsbatterie und einem integrierten Antriebsstrang, der einen 158 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner mit variablem Verdichtungsverhältnis, einen Stromgenerator, einen Wechselrichter und – im Falle des Testwagens – zwei Elektroaggregaten besteht.

Der Benzinmotor wird ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt, während die Elektromotoren stets die Räder antreiben. Autofahrer profitieren laut Nissan von einer ausgezeichneten Kraftstoffeffizienz, da der Verbrenner immer im optimalen Drehzahlbereich betrieben wird. Der Clou bei der Allradvariante liegt im hinteren Motor. Das dortige Drehmoment reagiert 10.000-mal schneller als bei einem mechanischen Allradsystem.

Darüber hinaus tragen die konstante Drehmomentverteilung und die nahezu perfekte Gewichtsverteilung zu einem beruhigenden Handling und hohem Fahrkomfort bei. Technisch gesehen heißt das: Das System optimiert nicht nur das Drehmoment vorne und hinten, sondern steuert auch die Bremsen aller Räder unabhängig voneinander. Das Ergebnis ist ein Kurvenverhalten, das den Intentionen des Fahrers genau entspricht.

Und so viel noch: Das stimmt. Ansonsten gibt sich der X-Trail fahrtechnisch keine Blößen: Hurtiger Antritt, standfeste Bremsen, präzise Lenkung, hervorragende Traktion und aufmerksame Assistenzsysteme – die allerdings durchaus sensibel reagieren. Der Benzinverbrauch ist mit knapp sieben Litern akzeptabel und dank 55-Liter-Tank kommt man mit einer Tankfüllung im Eco-Modus knapp 700 Kilometer weit.

Diese knapp 700 Kilometer kann man auch bequem durchfahren, denn der loungeartige Innenraum gewährt vorne und hinten viel Platz. Dazu kommen vorne bequeme beheizbare Sitze. Allerdings: Der schwarz und braun gehaltene Innenraum ist auch eine farbliche Herausforderung und das verspielt gestaltete Cockpit wohl auch nicht jedermanns Sache.

Nichtsdestoweniger überzeugt der wertig gefertigte Japaner mit intuitiver Menüführung, umfangreicher Ausstattung und gestochen scharfen Anzeigen. Der 575 Liter fassende Kofferraum mit elektrischer Heckklappe sei auch noch lobend erwähnt.

Fazit

In Summe entpuppt sich der Nissan X-Trail als Familienfreund mit viel Platz, reichlich Ausstattung und souveränen Fahreigenschaften – und mit gut 63.000 Euro ist er auch preislich in dieser Liga durchaus attraktiv.