BMW 230e xDrive Active Tourer – Bayerischer Aktivposten

BMW hat den 2er Active Tourer auch als Plug-in im Portfolio. Im 230e treibt ein Dreizylinder die Vorderräder und ein 177-PS-Elektroaggregat die Hinterräder an. Das bringt durchaus agilen Fahrspaß mit sich, was man dem optisch biederen Gesellen gar nicht zumuten würde. Mit an Bord ist übrigens jede Menge E-Mobilität aus Steyr. Die Antriebsmaschine wurde im Entwicklungszentrum des dortigen BMW-Werks konstruiert; und auch das Gehäuse wird dort seriell gefertigt.