BMW 330e xDrive Touring – Reisemobil mit Stecker

Der 3er ist bei BMW der Markenkern. Nicht umsonst setzten die Bayern von der Mittelklassebaureihe seit 1975 mehr als 16 Millionen Einheiten ab. Die aktuelle Kombivariante gibt es dabei nicht nur als Diesel oder Benziner, sondern auch als Plug-in. So mutiert der Wagen zum geräumigen, emissionsarmen Transporteur im urbanen Bereich, der zudem seine Langstreckenambitionen perfekt ausspielen kann.

Es gibt sie noch, die Kombis und sie werden noch gerne gekauft, wenn auch nicht mehr überwiegend. Der Markenkern von BMW ist ja der 3er, millionenfach verkauft und mittlerweile teilelektrifiziert, wie im 330e xDrive Touring erkennbar.

Und wer im feudalen Cockpit des Fünfsitzers Platz nimmt, wird die Vorzüge eines SUV bestimmt nicht lange vermissen: Da passt einfach alles wie angegossen, Sitzposition, Ergonomie, Rundumsicht – besser geht kaum.

Typenschein BMW 330e xDrive Touring Preis: ab € 59.950,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 82.528,- unter anderem inklusive M Sportpaket € 3780,- Innovationspaket € 3174,-, Comfort Paket € 2238,-, Travel Paket € 2352,-, Lenkradheizung € 270,-, lederbezogene Instrumententafel € 1566,-, Fernlichtassistent € 192,-, adaptives M Fahrwerk € 606,-, Alarmanlage € 504,- und induktive Ladeschale € 204,-; einen BMW 3er Touring (318i) gibt es ab € 50.900,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 673,92 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3, Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1998 cm³, 135 kW/184 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 1350-4000 U/min Elektromotor: 83 kW/113 PS bei 3170 U/min Getriebe: Achtgangautomatik Systemleistung: 215 kW/292 PS Systemdrehmoment: 420 Nm Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,9 s Leistungsgewicht: 6,44 kg/PS WLTP-Verbrauch: 1,9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,9 Liter CO2-Ausstoß: 42 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4713/1827/1440 mm Radstand: 2851 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1880/2405 kg Kofferraum: 410-1420 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/750 kg Tank: 40 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/40 R19 93Y auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/TPMS/RCTA Airbags: 6

Und auch wenn das Ladevolumen im Vergleich zur hochbeinigen Fraktion etwas geringer ist: Mit einem Kofferraum, der 410 bis 1420 Liter fasst, sind auch Käufer eines 330e gut aufgestellt.

Aber zurück zum Beginn, denn BMW hat dem 3er ein Facelift spendiert, das außen sehr dezent ausgefallen ist. Frontpartie und Heck wurden geschärft, zudem gibt es vier neue Außenfarben. Eine davon ist das M Brooklyn Grau metallic, das den Testwagen ziert und 978 Euro extra kostet. Deutlicher sind beim gelifteten 3er die Neuerungen im Cockpit: Dort blickt man auf das serienmäßige Curved Display, einer kombinierten Einheit aus 12,3 Zoll hinter dem Lenkrad und 14,9 Zoll auf der Mittelkonsole.

Bedienkomfort und Menüführung erweisen sich erneut ohne Fehl und Tadel. Generell halten die Bayern ihre Tugenden im Innenraum des Kombis hoch: gelungenes Design, präzise Verarbeitung, hochwertiger Materialmix und jede Menge Features – die teilweise (beispielsweise die induktive Ladeschale) natürlich extra kosten. Die Platzverhältnisse sind vorne üppig, als Manko kann höchstens die Beinfreiheit in Reihe zwei genannt werden.

Die Kombination von Benzinmotor und Elektroaggregat bringt dann ansatzloses, dynamisches Fahrvergnügen mit sich. Dabei erzeugt der Vierzylinder mit seinen zwei Litern Hubraum in Kombination mit dem in das Achtgang-Steptronicgetriebe integrierten Elektromotor eine Systemleistung von 292 PS und beschleunigt den Mittelklassekombi in 5,9 Sekunden auf hundert km/h.

Der Antriebsstrang beeindruckt mit einer gleichmäßigen Kraftentfaltung und einem unmittelbaren Antritt in jeder Situation. Bei Kurvenfahrten kann dem 330e darüber hinaus so gut wie niemand etwas vormachen.

Der Kombi lenkt angenehm direkt ein und verwöhnt mit einer rückmeldungsfreudigen, feinfühligen Steuerung. Zudem arbeiten die (teils aufpreispflichtigen) elektronischen Helferlein dezent und fehlerfrei zu und der allradgetriebene Kombi gibt sich auch in Sachen Traktion und Bremsen keine Blöße.

Die elektrische Reichweite geben die Bayern mit 47 bis 58 Kilometer im kombinierten Testzyklus an. An der Haushaltssteckdose ist der 11,5 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Akku binnen sechs Stunden wieder randvoll.

Beide Werte halten auch der Überprüfung in der Praxis stand. Somit eignet sich der 4,71 Meter lange Kombi nicht nur als praktisches Langstrecken- und Reisefahrzeug sondern auch als emissionsarmes Pendlerauto, der laut WLTP lediglich 1,9 Liter braucht. Auf der Langstrecke sind indessen acht Liter die Norm.

Fazit

Ein elegantes Reisemobil mit Stecker im sportlichen Gewand, jeder Menge Platz, dynamischen Fahreigenschaften und einer hochwertigen Verarbeitung zum stolzen Preis. Für die rudimentäre Basisversion legt man knapp 60.000 Euro auf den Tisch, inklusive Extras geht der Preis auf stolze 82.500 Euro in die Höhe.