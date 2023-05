BMW iX1 xDrive30 – Adaptiv und vollelektrisch

In der großen BMW-Familie sticht das 1er-Modell als bayerischer Bestseller heraus. Jetzt gibt es ihn als iX1 auch in einer vollelektrischen Version – mit klingenden Eckdaten: 313 Allrad-PS, 494 Nm Drehmoment, 439 Kilometer Reichweite sowie jede Menge Fahrspaß. Und natürlich kommen Motor- und Lade-Knowhow vom BMW-Entwicklungsstandort in Steyr.

Der Strom-Einsteiger von BMW ist übrigens nicht nur vollelektrisch, sondern mit dem neuen Operating System 8 auch adaptiv unterwegs. So funktioniert etwa das Rekuperieren – also die Energierückgewinnung beim Bremsen – dank künstlicher Intelligenz situa-tionsangepasst.

Das heißt, das Auto analysiert die Fahrdaten via Navi, Kamerasystem und Fahrassistenten und passt vollautomatisch die Intensität beim Verzögern an die jeweilige Fahrsituation an.

Typenschein BMW iX1 xDrive30 Preis: ab € 58.500,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 77.148,- / u. a. mit Innovations-Paket € 2605,– und Travel-Paket € 1430,–; einen BMW iX1 gibt es ab € 55.900,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 1244,16 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung (verschiedene Servicepakete gg. Aufpreis), 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Technische Daten: Motor: Elektrosynchronmotor mit max. 230 kW/313 PS (Dauerleistung 200 kW/272 PS), max. Drehmoment 494 Nm, Hochvolt-Batterie mit 64,7 kWh Speicherkapazität Getriebe: einstufige Automatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,6 s WLTP-Reichweite: bis zu 439 Kilometer WLTP-Stromverbrauch: 18,1 kWh/100 km VOLKSBLATT-Testverbrauch: 20,4 kWh CO2-Ausstoß: 0,0 g/km Eckdaten: L/B/H: 4500/1845/1642 mm Radstand: 2692 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2850/2580 kg Kofferraum: 490-1495 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1200/750 kg Speicherkapazität: 64,7 kWh (Strom) Reifen: 4 x 245/45 R19 H auf 19“-Winter-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ACC/LKA/BSD/RSR/HUD Airbags: 6

Innovation spielt auch beim Innenraumdesign eine wesentliche Rolle: Neu ist etwa die „schwebende“ Mittelkonsole, auf der die wichtigsten Bedienelemente wie auch der Startknopf als Soft-Touch-Tasten platziert sind – den BMW-typischen Dreh-Drück-Regler früherer Zeiten sucht man im neuen iX1 vergebens. Man gewöhnt sich aber schnell an die neuen Vorgaben und kommt damit gut zurecht.

Auch das hinter dem beheizbaren, multifunktionalen Lederlenkrad beginnende und bis zur Mittelkonsole reichende Curved Display weiß zu begeistern. Es bildet eine Einheit mit dem Armaturenbrett und wirkt keineswegs kantig oder gar störend.

Mittels Touch- oder Sprachbedienung lassen sich Navi, Radio, Telefon sowie Zweizonen-Klimaautomatik perfekt steuern.

Neben Sitzheizung vorne und hinten ergänzen ein großes Panorama-Schiebedach, eine neuartige, ausgeklügelte Mobiltelefonhalterung mit intuitiver Ladestation und HarmanKardon-Lautsprecher das Wohlfühlambiente im Elektro-BMW.

Wie nicht anders erwartet, setzt auch der Elektromotor auf Leistung und Fahrspaß, allerdings wird bei 180 km/h abgeregelt. Beim heutigen Verkehrsaufkommen sind höhere Reisegeschwindigkeiten aber ohnehin unrealistisch und meist auch nicht erlaubt.

Der adaptive Tempomat bietet überdies die Möglichkeit für autonomes Fahren, allerdings sollte man die Hände stets am Lenkrad haben, sonst wird man vom iX1 dazu mittels Blinkzeichen am Lenkrad und auch am Display aufgefordert. Die 64,7-kWh-Batterie verspricht mehr als 400 Kilometer Reichweite.

Fazit

Der neue BMW iX1 verführt zum Einstieg in die Stromklasse. Bekannt solide Ausstattung (teilweise gegen Aufpreis), perfektes Fahrverhalten samt straffer Federung und gediegene Optik lassen keine Wünsche offen. Das nennen wir dann „Bayern-Fahrspaß made in Austria“.