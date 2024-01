BMW schärft im Frühjahr bei etlichen Modellen nach

Beim deutschen Autohersteller BMW, der in Steyr sein weltgrößtes Motorenwerk betreibt, stehen dieses Frühjahr etliche Modellpflegemaßnahmen an. So steht von März an für die vollelektrischen Modelle BMW i5 Limousine und BMW iX2 jeweils eine zusätzliche Antriebsvariante zur Auswahl. Auch für den BMW X2 und den BMW XM wird das Antriebsportfolio erweitert.

Neu im Programm ist etwa der BMW i5 xDrive40. Die Limousine verfügt über zwei hochintegrierte E-Antriebseinheiten an der Vorder- und der Hinterachse, die gemeinsam eine Systemleistung von bis zu 394 PS und ein maximales Drehmoment von 590 Newtonmetern mobilisieren.

Beim iX2 kommt eine Einsteigervariante namens BMW iX2 eDrive20 mit 204 PS Leistung und 64,78 Kilowattstunden großem Akku. Gemeinsam mit dem iX2 eDrive20 geht auch der X2 xDrive20d an den Start.

Der Zweiliterselbstzünder leistet dabei 150 PS und wird von einem 48-Volt-Mild-Hybrid-Generator unterstützt. Das steigert laut BMW die Effizienz sowie die Leistung auf 163 Pferdestärken.

BMW XM 50e mit 476 PS

Mächtige Performance verspricht hingegen der XM 50e. Sein Antrieb setzt sich aus einem Reihensechszylinder-Ottomotor und einer gemeinsam mit seiner Leistungselektronik in das Achtgangautomatik integrierten E-Maschine zusammen. Aus dieser Kombination erwächst eine Systemleistung von 476 PS und 700 Newtonmetern.

Auch bei den digitalen Diensten schärfen die Bayern nach. Dazu gehören ab Frühjahr eine komfortablere Nutzung des Sprachassistenten Siri bei der Integration des Apple iPhone in Fahrzeugen, die mit dem BMW Operating System 9 ausgestattet sind, und eine optimierte Anzeige der Bewertungen von Ladestationen für vollelektrische und Plug-in-Modelle der Marke. Außerdem wird die My BMW App im Funktionsumfang erweitert.