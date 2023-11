BMW X6 M60i – Schwergewicht in jeder Hinsicht

Tja, wo soll man anfangen bei so einem Auto? Gewiss, es gibt noch größere. Es gibt noch stärkere. Es gibt noch teurere. Frei nach dem Motto „es gibt immer einen größeren Fisch“. Aber dennoch: Der BMW X6 ist schlicht und einfach beeindruckend.

Das 4,96 Meter lange SUV-Coupé ist eine dominante Erscheinung. Ins Auge stechen die große Niere, die langgezogenen LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten – und natürlich im Fall des Testautos die Farbe. Die Lackierung hört auf den Namen Atlantis.

Typenschein BMW X6 M60i xDrive Preis: ab € 145.650,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 199.229,- unter anderem inklusive M Sportpaket Pro € 1725,-, Travel Paket € 3701,-, Panorama-Glasdach Sky Lounge € 1148,-, Innovationspaket € 7220,-, Komfortpaket € 1087,-, adaptives M Fahrwerk Professional € 4598,-, Anhängerkupplung € 1535,-, Akustikverglasung € 768,-, Soft-Close-Automatik für Türen € 828,- und Vierzonen-Klimaautomatik € 1018,-; einen BMW X6 (xDrive 30d) gibt es ab € 103.750,- NoVA/Steuer: 32 %/ € 4207,68 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3, Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: V6, 24V, Turbolader, Partikelfilter, 4395 cm³, 390 kW/530 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 750 Nm bei 1800-4600 U/min Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,3 s Leistungsgewicht: 4,37 kg/PS WLTP-Verbrauch: 11,7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 12,1 Liter CO2-Ausstoß: 265 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4960/2004/1700 mm Radstand: 2975 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2315/3085 kg Kofferraum: 580-1530 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 3500/750 kg Tank: 83 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 275/45 R20 110V auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 8 Geländedaten: Bodenfreiheit: 216 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 14°/21,7° Rampenwinkel: 17,9° Wattiefe: 500 mm

Die blau-grüne Lackierung schaut wirklich edel aus und kostet, nebenbei gesagt, 4950 Euro extra. Netto wohlgemerkt. Da sind Mehrwertsteuer und NoVA noch nicht einmal enthalten. Das erklärt dann auch zum Teil, warum zwischen Serien-X6 M60i xDrive und Tutti-Completti-Testwagen-X6 M60i xDrive am Schluss eine Lücke von knapp 54.000 Euro klafft – so viel kosten die Goodies, angefangen vom M Sportpaket Pro über Travel Paket und Innovationspaket bis hin zu Sonnenschutzverglasung und Universal-Fernbedienung extra.

Da darf man sich nun doch Perfektion erwarten – und man bekommt sie auch. Zumindest annähernd. Denn dass die Sprachausgabe – und somit auch die Freisprecheinrichtung – nur abgehakt funktionierte, wollen wir als einmaligen Lapsus verbuchen.

Streng genommen darf das natürlich bei einem fast neuen Auto nicht sein. Abgesehen davon agiert das Infotainmentsystem wieselflink, lässt sich intuitiv entweder per Sprachbefehl, Touchbefehl oder Lenkradknöpfe bedienen.

Sitz- und Lenkradheizung heizen schon nach wenigen Metern wohlig warm ein. Dass die Armlehnen ebenfalls beheizt sind, ist eine zusätzliche feine Sache. Platzangebot vorne wie hinten, Ergonomie, Materialmix und Verarbeitung sind top. Das markentypisch dicke Lederlenkrad ist indessen sicherlich nicht jedermanns Geschmack.

Der Innenraum ist in Summe eine Wohlfühlzone für die maximal fünf Passagiere und das tadellos verarbeitete Gepäckabteil ist mit 580 Liter Stauraum bei gleichzeitig hoher Ladekante ebenfalls aller Ehren wert. Dass die Heckklappe elektrisch auf- und zugeht, versteht sich zudem von selbst.

Der X6 wird von einem Sechszylinder angetrieben, der sich akustisch dezent verhält und auch dank der Akustikverglasung kaum zu hören ist. Er ist vielmehr zu spüren, beziehungsweise vor allem der Schub, den die 530 Pferde nach einer Gedenksekunde entfachen, wenn das Gaspedal durchgedrückt wird.

Auf allen vieren sprintet der 2,3-Tonner in 4,3 Sekunden auf Tempo hundert. Schluss ist bei elektronisch abgeriegelten 250 km/h. Das SUV-Coupé vermittelt – egal auf welchem Untergrund – so gut wie nie das Gefühl, dass es brenzlig werden könnte. Traktion, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk sind top.

Schnelle Lastwechsel nimmt der X6 mit links aber recht deutlichen Wankbewegungen und als Gustostückerl versieht die Fülle an Assistenzsystemen einen perfekten Job. Der Verbrauch ist halt ein Hammer, denn selbst im Eco-Pro-Modus (wer braucht so etwas in so einem Auto?!) bleibt dieser immer zweistellig.

Im Sport-Modus gönnt sich der X6 bei ambitionierter Fahrweise auch 13 Liter und mehr. Gut, dass der Tank 83 Liter fasst, denn die Fahrfreude rangiert in dem Wagen ganz oben.

Fazit

Wuchtiger Bolide mit jeder Menge feiner Accessoires an Bord und auch fahrtechnisch eine Wucht.