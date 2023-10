BYD Han 3.9S – „Anschnallen, bitte!“

Der chinesische Philosoph Konfuzius sagt: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Bestes Beispiel dafür ist wohl der BYD Han, der aus zwei lautlosen Elektromotoren satte 517 PS und 700 Nm Drehmoment schöpft, die den 2,2 Tonnen schweren Allrad-Chinesen in 3,9 Sekunden auf 100 km/h katapultieren. Da heißt es dann: „Anschnallen, bitte!“

Die Tatsache, dass inklusive Rekuperation mehr als 500 Kilometer Reichweite realistisch sind, macht den Han zum kompletten Energiebündel. Das ist aber keine Kunst, zählt BYD doch zu einem der größten Batteriehersteller und verwendet in seinen Fahrzeugen einen Lithium-Eisenphosphat-Akku mit 85,4 kWh Speicherkapazität.

Dieser verspricht eine lange Lebensdauer und kaum Brandgefahr. Die Gleichstrom-Ladeleistung liegt bei 120 kW, was aktuell noch die wenigsten öffentlichen Ladestationen schaffen. Neben den beeindruckenden Fahrwerten überzeugt das auf europäische Verhältnisse abgestimmte Fahrwerk samt einer beachtlichen Bremsleistung dank Brembo-Anlage.

Typenschein BYD Han 3.9S Preis: ab € 71.190,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 74.790,–; einen Han gibt es ab € 70.800,- NoVA/Steuer: 0 % / € 0 jährlich Garantie: 5 Jahre bis zu 100.000 km, 8 Jahre auf Antriebsbatterie bis zu 160.000 km Technische Daten: Motor: Permamentmagnet-Synchronmotor mit 570 Volt, Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 85,4 kWh Speicherkapazität, 380 kW/517 PS, max. Drehmoment 700 Nm Getriebe: 1-Stufen-Automatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 3,9 s WLTP-Reichweite: bis 521 Kilometer WLTP-Stromverbrauch: 18,5 kWh/100 km VOLKSBLATT-Testverbrauch: 20,9 kWh CO2-Ausstoß: 0,0 g/km Eckdaten: L/B/H: 4995/2134/1495 mm Radstand: 2920 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2250/2660 kg Kofferraum: 410 Liter Speicherkapazität: 85,4 kWh (Strom) Reifen: 4 x 235/45 R19 auf 19“-Alufelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/ESP/BSD/EBSS/TCS/ RCTA/RCW/LCA/HUD Airbags: 9

In Sachen Komfort lässt die fünf Meter lange Luxus-Limousine mit vornehmer, beheiz- und belüftbarer Lederbestuhlung keine Wünsche offen. Eine digitale 12,3-Zoll-Instrumententafel informiert in Kombination mit Head-up-Display über die wesentlichen Fahrdaten.

Über der Mittelkonsole ist die voluminöse 15,6-Zoll große Touchscreen-Schaltzentrale, also ein mittlerer Laptop, montiert. Dieser lässt sich via Knopfdruck je nach Vorliebe in eine horizontale oder vertikale Position drehen und ist Bedienelement für sämtliche Funktionen im Han.

Klassische Bedienknöpfe und Drehregler gibt es nur noch am Lenkrad und direkt auf der Mittelkonsole – etwa für Tempomat, Telefon Bordcomputer, Lautstärke oder die Fahrmodi Eco, Normal und Sport.

Höhepunkt ist eine zweite, kleinere Touchscreen-Schalteinheit hinten in der ausklappbaren Mittelauflage, über die sich viele Einstellungen – ausgenommen jene für den Fahrer – auch von den Passagieren steuern lassen, etwa Klimaanlage, Sitzeinstellung plus Heizung bzw. Lüftung, das Panorama-/Glasschiebedach oder das BYD-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern.

Auch in Sachen Sicherheit wurde an alles gedacht: Sämtliche bekannten Assistenzsysteme sind an Bord inklusive Notbremsassistent, Türöffnungs- oder Heckkollisions-Warner bis hin zu Voll-LED-Scheinwerfern mit einer beeindruckenden Lichtsignatur.

Fazit

Bitte anschnallen heißt es allerdings auch für den Mitbewerb: Im direkten Ver-gleich mit europäischen bzw. US-Herstellern bietet BYD, was bekanntlich für „Build Your Dreams“ steht, ein wirklich überlegenswertes Preis-/Leistungsverhältnis in Sachen Elektromobilität – beim BYD Han heißt das gut 70.000 Euro Endpreis inklusive wirklicher Komplettausstattung.