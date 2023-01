BYD hat einen Traum

„Bi-Wei-Di“: so spricht man den Namen der chinesischen Automarke BYD (Build Your Dreams) richtig aus.

Die Elektrospezialisten aus dem Reich der Mitte wollen heuer so richtig in Österreich durchstarten. Aktuell hat BYD drei Modelle im Portfolio, drei weitere sind für heuer noch avisiert und bis Jahresende will BYD hierzulande mindestens tausend Autos verkauft haben. Das wäre der Traum, wie Geschäftsführer Danijel Dzihic diese Woche vor Journalisten im frisch eröffneten Pioneer Store in der SCS südlich von Wien vor Journalisten betonte.

Aber zurück zum Anfang. Die Geschichte des Unternehmens begann 1995 – als Batteriehersteller.

Erste Expansionsversuche nach Europa mit einem eigenen Auto, dem F3 mit Benzinmotor, scheiterten jedoch. Jetzt wagt das 290.000 Mitarbeiter zählende Unternehmen einen weiteren Anlauf; hierzulande mit der Firma Denzel als Generalimporteur. BYD ist in China in puncto Autoverkäufe vorne dabei: von den 1,86 Millionen verkauften E-Autos anno 2022 wurden die meisten im Reich der Mitte abgesetzt.

Was BYD laut Dzihic auszeichne, seien das sensationelle Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Tiefe der Wertschöpfungskette bei der Autoproduktion. Denn das börsennotierte Unternehmen, das 40.000 Ingenieure beschäftigt und elf Forschungszentren betreibt, stellt Batterien, Chips, E-Autos, E-Busse, Solarzellen, Wechselrichter und Stromspeicher her und nennt auch Lithium-Minen und Containerschiffe sein Eigen – um möglichst autark agieren zu können. Das wirke sich auch auf die dadurch kürzeren Lieferzeiten aus.

Zum Marktstart dieser Tage stehen das kompakte SUV Atto 3 (4,46 Meter lang, 204 PS, 60,5 Kilowattstunden große Lithium-Eisenphosphat-Batterie, ab 45.000 Euro), die Limousine Han (5 Meter lang, 516 PS, 85,4 kWh, ab 70.800 Euro) und das siebensitzige SUV Tang (4,87 Meter lang, 516 PS, 86,4 kWh, ab 70.800 Euro) bereit. Der Vertrieb erfolgt ganz klassisch über ein Händlernetz, das laut Dzihic bereits im Entstehen ist. Bis Ende März werde es 15 BYD-Händler geben, fünf bis sechs davon in Oberösterreich. Ende des Jahres will BYD flächendeckend in Österreich vertreten sein.