Caravan Salon Wels brachte Essential Vans den Durchbruch

Der Caravan Salon in Wels hat gezeigt, wie gut sich die Marke Essential Vans in den vergangenen vier Jahren entwickelt hat. Mit zwei Ausstellungsobjekten war das Unternehmen in der Lage das hohe Niveau der Produkte zu demonstrieren.

Gleichzeitig bot Wels die Möglichkeit die Zusammenarbeit mit dem größten Mercedes-Benz Vans Händler des Landes, der Firma Pappas, erstmals der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ein wesentlicher Schritt war dann die Zertifizierung von Essential Vans als Mercedes-Benz Van Partner im heurigen Jahr, der es erlaubt, jedem Kunden volle Garantieleistungen für das umgebaute Fahrzeug zu bieten und sich damit eine weitere Sonderstellung im Segment zu sichern.

Nun steht eine ganze Reihe von Mercedes-Benz Sprinter Modellen in Sinabelkirchen bereit um ganz nach den Vorgaben der jeweiligen Kunden zu echten Essential Vans ausgebaut zu werden.

Waren es im Vorjahr überwiegend neue Mercedes-Benz Sprinter 4×4 Modelle und damit Basisfahrzeuge am oberen Ende der Preisliste, so will man bei Essential Vans heuer deutlich mehr zweiradgetriebene Modelle umbauen sowie Sonderlösungen auf Basis der zweitlängsten Sprinter Variante realisieren.

Das Unternehmen ist heuer auf einigen Messen vertreten. Etwa von 14. bis 18. Februar auf der f.re.e in München, Anfang Juni steht das erste Markentreffen für Kunden und Interessenten in Ostösterreich auf dem Plan und im Oktober ist es der größte Caravan Salon des Landes der Essential Vans nach Wels bringt. Zusätzlich sind einige Auftritte bei Pappas Kundenevents geplant.