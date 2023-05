Citroën C5 Aircross – Die große Sänfte

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 hat sich der Citroën C5 Aircross im Segment der kompakten SUV durch sein einzigartiges Design, seine Modularität und vor allem durch seinen nahezu unübertroffenen Komfort einen Namen gemacht – und wie es sich gehört, gehen natürlich auch die Franzosen aus dem Stellantis-Konzern mit der Zeit und haben auch im exakt 4,5 Meter langen SUV eine Plug-in-Variante im Portfolio.

Selbstverständlich nach wie vor fast unverändert ist das Äußere, denn warum etwas ändern, was bei den Kunden gut ankommt? Der allradgetriebene Fünfsitzer steht gutmütig und leicht rundlich auf seinen 19er-Alus, weshalb er Ruhe und Gelassenheit genauso vermittelt, wie den Willen, zur Not auch ins Gelände ausrücken zu können.

Typenschein Citroën C5 Aircross Shine Pack Preis: ab € 51.760,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 54.388,- unter anderem inklusive Metalliclackierung Eclipse Blau € 600,-, Panoramaschiebedach € 1248,- und elektrische Heckklappe € 360,-; einen Citroën C5 Aircross (PureTech 130 Live Pack) gibt es ab € 32.330,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 656,64 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre auf Karosserielackierung, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 25.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1598 cm³, 133 kW/180 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 1650 U/min Elektromotor: 81 kW/110 PS bei 2500 U/min, max. Drehmoment 320 Nm bei 500-2500 U/min Systemleistung: 165 kW/225 PS Systemdrehmoment: 360 Nm Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,7 s Leistungsgewicht: 8,1 kg/PS WLTP-Verbrauch: 1,4 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,4 Liter CO2-Ausstoß: 32 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4500/1969/1689 mm Radstand: 2730 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1825/2310 kg Kofferraum: 460-1630 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1300/750 kg Tank: 43 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/50 R19 93V auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/ LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Für das gewisse Etwas sorgen optische Finessen wie beispielsweise die horizontale Zweiteilung von Frontleuchten und Kühlergrill. Auch der Robustheit vermittelnde Plastikschutz hat seinen besonderen Reiz. Auf die sonst üblichen Sickenspiele mit scharfkantigen Charakterlinien in der Blechhaut verzichtet der rundum rundliche C5 hingegen.

Das Design des Innenraums prägen dann ebenfalls Rechtecke mit abgerundeten Ecken. Das Cockpit gibt sich dank Touchscreen und digitalem Kombiinstrument aufgeräumt und modern und somit durchaus wohnlich. Dazu tragen unter anderem feine Alurähmchen, Leder und Hochglanzoberflächen bei.

Die Platzverhältnisse sind vorne wie hinten für die Größe des Wagens fürstlich; vorne weiß das anschmiegende, zweistufig beheizbare Ledergestühl zu umgarnen. Die Menüführung des Infotainmentsystems reagiert rasch ist jedoch nicht immer logisch stringent aufgebaut. Positiv ist, dass es nach wie vor etliche Rädchen und Knöpfe für die Bedienung – etwa der Zweizonen-Klimaautomatik – gibt.

Antriebstechnisch agiert der Citroën C5 Aircross souverän. Die 225 PS starke Kombi 1,6-Liter-Turbobenziner, 110-PS-Elektroaggregat und Achtgangautomatik managt in jedem Fahrmodus den 1,8 Tonnen schweren Wagen ohne Fehl und Tadel. Der Fahrkomfort ist souverän, die Wankbewegungen minimal, die Lenkung eher indirekt und die Assistenzsysteme arbeiten gut dem Fahrer zu.

Die Marke mit dem Doppelwinkel hat bei seinen Plug-ins in Sachen Akku nachgeschärft. Sowohl beim C5 Aircross als auch beim C5 X wurde dadurch die elektrische Reichweite um mehr als fünf Prozent erhöht. So wurde sie beim C5 Aircross von vormals bis zu 61 auf nun bis zu 64 Kilometer erhöht.

Das SUV erhielt eine neue Batteriegeneration mit einer überarbeiteten Zellchemie, die die Leistung von 13,2 auf 14,2 Kilowattstunden (kWh) erhöht, wobei die Anzahl der Zellen mit 96 gleichbleibt und was somit auch zu niedrigeren CO2-Emissionen führt. Netto stehen übrigens 12,9 kWh zur Verfügung. Das Maximaltempo für reine E-Fahrten beträgt weiterhin 135 km/h. Und der Verbrauch? Mit vielen Langstreckenfahrten – der Akku reicht in der Praxis für knapp 50 Kilometer – waren es beim Testauto 5,4 Liter.

An Bord des gut 54.000 Euro teuren C5 Aircross befindet sich an Ausstattung so gut wie alles, was das Herz begehrt: eine üppige Ausstattung an Assistenzsystemen gepaart mit Annehmlichkeiten wie induktive Ladeschale, Sprachsteuerung, Panoramaglasdach, elektrische Heckklappe und noch vieles mehr. Pluspunkt: die Extras sind günstig.

Fazit

Optisch sehr gefälliger Plug-in mit Flair und Charakter. Perfekt für sportliche Bonvivants, die nicht allzu sehr aufs Börserl achten müssen, den Spritverbrauch aber niedrig halten wollen.