Citroën C5 X – Cruiser für die Langstrecke

Günstig, gut ausgestattet, schnell, technisch perfekt, geräumig, sicher, schön, sparsam und jedem modischen Zeitgeist entsprechend. Das ist wohl aus Käufersicht das perfekte Auto.

Und Citroën ist sich sicher, ein Fahrzeug im Portfolio zu haben, das alle diese Attribute erfüllt. Sozusagen die eierlegende Wollmilchsau der Autobranche. Konkret handelt es sich um den C5 X, den es als (teureren) Plug-in-Hybrid aber auch als (günstigeren) Benziner gibt.

Typenschein Citroën C5 X Shine PureTech 130 EAT8 Preis: ab € 43.515,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 47.071 unter anderem inklusive beheizbare Windschutzscheibe € 317,50 und Metalliclackierung Platinumgrau € 698,50; einen Citroën C5 X (Feel Pack Pure Tech 130 EAT8) gibt es ab € 41.415,- NoVA/Steuer: 6 %/ € 552,96 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre auf Karosserielackierung, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 25.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 1199 cm³, 96 kW/131 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 230 Nm bei 1750 U/min Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 213 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 11,3 s Leistungsgewicht: 11,08 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,3 Liter CO2-Ausstoß: 136 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4805/1859/1485 mm Radstand: 2785 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1451/1905 kg Kofferraum: 545-1640 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1050/745 kg Tank: 52 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 205/55 R19 97V auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Laut Citroën könne der 4,80 Meter lange Franzose genau mit diesen Punkten, die sich die Kunden wünschen, aufwarten. Das wiederum macht ihn zum perfekten Begleiter für Outdoor-Abenteurer, Geschäftsleute, Familien und Junggebliebene gleichermaßen: Sparsam, schön, geräumig, und so weiter und so fort.

Jedenfalls ist der Wagen ein optisches Unikum. Mit einer eigenwilligen Mischung aus Limousine, Kombi und SUV bietet Citroën mit dem C5 X wieder ein extravagantes Modell in der anspruchsvollen Mittelklasse an. Dieses wirkt summa summarum stimmig aber eben auch neugierig machend.

Dass drei Zylinder, 1,2 Liter Hubraum und 130 Pferde reichen, um einen 1,4-Tonner elegant auf Touren zu bringen, beweist der Franzose jedenfalls. Fahrwerk und Federung des frontgetriebenen Wagens sind auf ein Höchstmaß auf Komfort ausgelegt.

Aber auch die Assistenzsysteme, die feinfühlige Lenkung und die gut dosierbaren Bremsen können sich sehen lassen. Ein Kurvenräuber ist er indessen nicht, vielmehr ein Langstrecken- und Reiseauto.

Das zeigt sich auch beim Verbrauch, denn mit gut sechs Litern hält sich der Raumriese ziemlich an die WLTP-Angabe. Das bringt dann in Summe laut digitaler Cockpitanzeige knapp 900 Kilometer Reichweite – und wenn der Eco-Modus und der adaptive Tempomat zusätzlich eingeschaltet sind, sind auch mehr als 900 Kilometer möglich.

Zum entspannten Gleiten passt überdies die sehr leichtgängige Lenkung, die in der fahrdynamischen Sport-Stellung für die Kurvenfahrt härter eingestellt werden kann – und das sollte sie auch, weil die dann spürbare Kurvenneigung so etwas besser abgefangen wird.

Der Fahrkomfort ist übrigens nicht nur in Bezug auf die Federung großartig denn speziell die Vordersitze schmiegen sich perfekt an die Passagiere an und geben zur Not einen guten Seitenhalt.

Citroën hat beim C5 X vieles richtig gemacht. Beim Bedienkomfort des Infotainmentsystems hakt es indessen: Langsam, teils unlogisch aufgebaut und auf einem zu kleinen Bildschirm dargestellt, besteht hier Verbesserungsbedarf. Den fein gestalteten und gut verarbeiteten Innenraum umhegt ein schmuckes Ambiente – liebevoll im Detail, aber großserienkompatibel in der Ausführung.

Der Innenraum ist also eine Augenweide: Hochwertige Materialien treffen auf ein pfiffiges Design. Und auch der Kofferraum weiß zu überzeugen: Der Wagen bietet eine niedrige Ladekante, eine elektrische Heckklappe, eine breite Öffnung, praktische Helfer in Form von Ösen und Schienen sowie viel Platz, nämlich 545 bis maximal 1640 Liter. Damit ist der Fünftürer nicht nur langstrecken- sondern auch familientauglich.

Fazit

Eigenwillig, aber gut und serienmäßig gut ausgestattet. Mit 43.500 Euro bereits ab Werk preislich überzeugend und mit 47.000 Euro inklusive Extras umso mehr.