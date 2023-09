Citroën e-C4 – Die Elektrosänfte mit dem X

Citroën e-C4 X. Hinter diesem etwas umständlichen Namen steckt bis zur C-Säule der seit gut zwei Jahren erhältliche Kompaktwagen e-C4, der als X statt des abgesägten Stummelhecks eine fließend, elegantere Form samt neuer Rückleuchten erhalten hat und sich darüber hinaus um stolze 24 Zentimeter mehr auf 4,60 Meter in die Länge streckt.

Der größte Vorteil dadurch? Statt 379 passen so bis zu 510 Liter Gepäck unter den Kofferraumdeckel (elektrische Heckklappe gibt’s im Testauto nicht). Dadurch markiert der außen durchaus extravagant gezeichnete, rein elektrisch betriebene Fünfsitzer sein Terrain: Als Taxi sowie als Familienkutsche für Menschen, die einen Hang zu Ästhetik haben, das SUV-Einheitsgebräu links liegen lassen und dafür doch das eine oder andere Mal gerne auf Schotterwegen beziehungsweise Gatschstraßen unterwegs sind.

Typenschein Citroën e-C4 X Shine Pack Preis: ab € 46.190,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 47.510,- unter anderem inklusive Außenfarbe Artense Grau Metallic € 600,- und Winterpaket € 300,-; einen Citroën e-C4 X (Feel Pack Elektromotor 136) gibt es ab € 42.150,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 2 Jahre ohne Kilometerbeschränkung, 3 Jahre auf Karosserielackierung, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf mindestens 70 Prozent der Batteriekapazität Service: alle 25.000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: 100 kW/136 PS Maximalleistung, 57 kW/77 PS Nenndauerleistung, max. Drehmoment 260 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 10,8 s Leistungsgewicht: 11,9 kg/PS WLTP-Verbrauch: 14,9 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 16,8 kWh Eckdaten: L/B/H: 4600/1800/1520 mm Radstand: 2670 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1620/2040 kg Kofferraum: 510-1360 Liter Akku: 50 kWh Reifen: 4 x 195/60 R18 96H auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/ LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 6

Die markentypische Portion Extravaganz kann der Citroën e-C4 X innen nicht mehr bieten. Das Cockpit nimmt markante Anleihen an den Konzernbrüdern Opel, Peugeot und DS. Es ist zwar alles am richtigen Fleck, die Ergonomie passt ebenso, der Materialmix auch, die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen und auch die Zahl und Größe der Ablagen können sich sehen lassen – aber im Kern ist der Innenraum nun beliebiger und austauschbarer geworden.

Großzügiges Platzangebot

Auf der Habenseite punktet der Innenraum des Franzosen mit einem großzügigen Platzangebot auf den vorderen Plätzen, sensationellen Sitzen und einem Lederlenkrad zum Wohlfühlen. Die Menüführung des Touchscreens ist jedoch verbesserbar, nimmt sie doch beispielsweise öfters Umwege über den Home-Button.

Da macht sich die Reduktion der Knöpfe bemerkbar, denn auch beim e-C4 X läuft nahezu alles über den mittig platzierten aber nur mittelmäßig guten Widescreen (Stichwort Auflösung).

Der e-C4 X benimmt sich in Sachen Verbrauch äußerst manierlich. Mit 16,8 Kilowattstunden (kWh) je hundert Kilometer – überwiegend im Eco-Modus – gönnt bewegt er sich nur unwesentlich über der WLTP-Angabe, die liegt bei 14,9 kWh. Der 50 Kilowattstunden große Akku verwehrt jedoch in der Praxis an der Schnellladesäule die kW-Aufnahme im dreistelligen Bereich. Hier besteht dringend Handlungsbedarf, denn das ist nicht mehr zeitgemäß.

Was den Wagen jedoch auszeichnet, ist sein formidables Fahrwerk, das seine maximal fünf Passagiere wie auf einer Sänfte fühlen lässt. Darüber hinaus kann er mit präziser, leichtgängiger Lenkung und bravourösen Bremsen glänzen und auch in Sachen Traktion gibt er sich kaum Blößen.

Die 136 Pferdchen des E-Motors reichen für den 1,6 Tonnen schweren Wagen definitiv. Dass er kein Rennpferd ist, dürfte eh von vornherein klar sein – sein Metier sind entspannte Mittelstreckenfahrten und die auch gerne vollbepackt, denn Platz bietet der e-C4 X reichlich.

Fazit

Ein formschöner Stromer mit hohem Nutzwert, üppiger Serienmitgift und passablen Fahreigenschaften zu einem kompetitiven Preis.