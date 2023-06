Cupra Leon Kombi – Leon, der Profi

Cupra, die hippe Automarke aus dem VW-Universum, hat dem Leon ein Einstiegsaggregat verpasst – um nicht nur die Performancebegeisterten von der Marke zu begeistern. Der kompakte Kombi hat dann 150 PS unter der Haube und bringt ansonsten viel Altbewährtes und Erprobtes mit, was somit den Einstieg in die spanische Marke vereinfachen soll.

Rückblende ins Jahr 2018. Die Autos damals (wie das doch klingt) haben nicht so viel anders ausgesehen als heute. SUV waren damals schon trendig und die durchschnittliche Motorleistung war noch deutlich unter dem heutigen Schnitt.

Und, ach ja! Cupra wurde eine eigene Automarke. Davor war Cupra – das steht für Cup Racing – ja die Sportmarke von Seat, aber der VW-Konzern wollte eine eigene junge hippe, PS-starke Marke etablieren.

Typenschein Cupra Leon Kombi 1.5 eTSI DSG 150 Preis: ab € 37.540,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 39.935,- unter anderem inklusive Induktionsladeschale € 260,-, schwarzen Dachhimmel € 320,-, Österreich-Paket € 870,- und Technologie-Paket € 1010,-; einen Cupra Leon Kombi (Alpha) gibt es ab € 32.000,- NoVA/Steuer: 7 %/ € 673,92 jährlich Garantie: 5 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer Technische Daten: Motor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1498 cm³, 110 kW/150 PS bei 5000 U/min, max. Drehmoment 250 Nm bei 1500-3500 U/min Getriebe: Siebengangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 216 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8,9 s Leistungsgewicht: 9,23 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,1 Liter CO2-Ausstoß: 136 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4657/1799/1437 mm Radstand: 2683 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1384/1980 kg Kofferraum: 620-1600 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1500/720 kg Tank: 45 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 225/40 R18 92Y auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 7

Zugegeben, das traf den Zeitgeist, denn Cupra boomt; speziell in Österreich. Aber das mit den PS-starken Boliden ist halt in Bezug auf NoVA und Steuer unlustig und so spendierten die Spanier dem Leon (ja, den gibt es auch als Seat) eine Einstiegsmotorisierung mit 150 PS.

Und jetzt sind wir wieder beim Jahr 2018, denn damals (wie das doch klingt) waren 150 PS noch eine Menge Holz. Heute. Naja, da ist das im Vergleich fast nur noch guter Durchschnitt.

Der Leon ist auch als eTSI erhältlich. Dann kombiniert der Antriebsstrang des Kombis (es gibt den Wagen auch als Fünftürer) das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) mit einem Riemenstartergenerator und einer kleinen Pufferbatterie.

Als Mild-Hybrid soll der Vierzylinder effizienter unterwegs sein. Die milde Elektrounterstützung beläuft sich jedenfalls auf 13 PS. 250 Newtonmeter Drehmoment stehen ab 1500 Touren bereit, unterstützt vom Boost der E-Maschine.

Zum Racer wird der 1.5 TSI nicht, kommt aber fix vom Startblock und ist jederzeit ausreichend kräftig. In 8,9 Sekunden beschleunigt der Kombi aus dem Stand auf Tempo hundert und wird bei Bedarf bis zu 216 km/h schnell.

Der Cupra Leon legt fahrtechnisch ein höchst manierliches Gesamtpaket vor. Zu den Ingredienzien zählen dabei ein verbindliches Fahrverhalten, eine präzise Lenkung mit angenehmer Handkraft, dazu kurze Warmbremswege und eine sportlich-komfortable Federung. Im Sportmodus dreht der 1,5-Liter die Gänge bis 6000 Umdrehungen aus. Das klingt eher unwillig-angestrengt als sportlich.

Auch die Windgeräusche ab etwa 130, 140 km/h passen nicht zum sportiven Anspruch. Am besten bewältigt er Alltagsfahrten mit Sparverbrauch. Und da zeigt er sich professionell, abgeklärt von seiner besten Seite mit 6,1 Litern Durchschnittsverbrauch. Zum stimmigen Gesamteindruck passen zudem die fein dosierbaren Bremsen sowie die umsichtige Assistenzarmada des knapp 40.000 Euro teuren Wagens.

Und das ist auch schon ein gutes Stichwort, denn preislich kompetitiv ist der Cupra Leon Kombi allemal – packt in seine Serienmitgift unter anderem fünf Jahre Garantie, LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, Licht- und Regensensor, DAB-Tuner, Müdigkeitserkennung sowie bequeme Komfortsitze. Die induktive Ladeschale und das Technologiepaket, die als Extras beim Testwagen an Bord waren, waren preislich fair, was in Summe den Einstieg in den eigenen Cupra deutlich vereinfacht.

Altbewährt und oft erprobt und für gut befunden ist der Rest. Das Platzangebot ist vorne wie hinten reichlich, die Software des Infotainmentsystems logisch aufgebaut aber nicht allzu rasant, Verarbeitung und Materialmix lassen keine Bedenken aufkommen und optisch gibt sich der Leon außen wie innen bieder und gefällig mit lässigen Details, wie etwas dem Cupra-Logo als Öffner für die Heckklappe.

Fazit

Stimmiger Kombi im unauffälligen Gewand zu einem kompetitiven Preis.