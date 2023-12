Der Gipfel an Innovation

Die Entwicklung von Fahrzeugen ist eine langwierige Sache, die Präzision, Erfahrung und auch viele Mannstunden benötigt. Passt das Ergebnis, dann flutscht beispielsweise der 5er von BMW über Schnee und Eis, dass es eine wahre Freude ist.

Die neueste Generation der Limousine gibt es als Verbrenner, als Plug-in und als elektrische Variante, die dann auf den Namen i5 hört. Aber zurück zur Fahrzeugentwicklung, denn der aktuelle Gipfel an Innovation ist zum Beispiel bei BMW die Testung von Fahrwerk oder Bremsen, ohne dass hinter dem Steuer eine Person sitzt.

BMW arbeitet bereits seit 2002 daran, Versuchsfahrzeuge auf Testgeländen automatisiert zu betreiben; sowie am automatisierten Fahren (siehe Kasten rechts). Das Programm „Driverless@Development“ steigert laut BMW Effizienz und Qualität bei der Entwicklung von Fahrzeugen und Technologien massiv.

Zudem entlastet es die Mitarbeiter die Automatisierung von monotonen Fahrsituationen unter anderem bei der Erprobung von Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrzeugfunktionen.

Als weiterer Pluspunkt erfolgt eine erhöhte Entwicklungsgeschwindigkeit und Qualitätssteigerung durch bessere Reproduzierbarkeit und Reduzierung von Fehlerhäufigkeiten etwa beim Bauteilvergleich. Und was auch garantiert wird: Die Freude am Fahren, auch bei winterlichen Bedingungen in 2600 Metern Seehöhe.