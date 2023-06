Desmond Llewelyns Traum

Was waren das nicht für feine Autos, mit denen James Bond die Schurken dieser Welt jagte. Und dann noch dazu verfeinert von Q, dem Quartiermeister! Man erinnere sich: Maschinengewehre, unsichtbar machende Spiegelungen und sogar tauchen konnte ein Auto von 007. Audi brachte es übrigens zu Bond-Ehren; in „Der Hauch des Todes“ kam der 200 quattro zum Einsatz. Aber kommen wir doch endlich zur Sache. Denn schlussendlich geht es hier um ein Testauto, welches allerdings in etlichen Bondfilmen gute, wenn nicht sogar sehr gute Figur gemacht hätte. Die Rede ist vom Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line. Das gute, rund fünf Meter lange höhergelegte Coupé, das zwei E-Motoren sein Eigen nennt, kostet ohne Extras knapp 91.000 Euro.

Aber dann kam offensichtlich noch die Ingolstädter Q-Abteilung und motzte den Fünfsitzer so richtig auf. Als Geheimagent müsste man vermutlich nur eine Quittung unterschreiben, aber als Otto Normalverbraucher fließen nochmals 30.000 Euro in die Optionen. Zur Verdeutlichung: Der günstigste Audi, der A1, kostet ab 23.300 Euro. Aber dafür bietet der Q8 wirklich so ziemlich alles, was das automobile Herz begehrt. Auf ausfahrbare Maschinengewehre muss man zwar verzichten und tauchen kann der 2,6-Tonner auch nicht, aber ansonsten gibt´s so gut wie nichts, was nicht im geräumigen Fünfsitzer verbaut ist. Assistenzsystemarmada? Natürlich! Head-up-Display? Eh klar! Sprachsteuerung? Selbstredend! Vorausschauende Rekuperation? Sicher! Und dazu noch als besonderes Gimmick die virtuellen Außenspiegel. Das sind im Grunde zwei Kameras, die die Bilder auf die Innenseiten der Türen projizieren – und somit hält der Q8 fünf Displays bereit.

Typenschein Audi Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line Preis: ab € 90.720,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 120.961,20 unter anderem inklusive Außenlackierung Mythosschwarz Metallic € 1200,-, Anhängevorrichtung € 902,40, Panorama-Glasdach € 1701,60, Sitzheizung vorne € 434,40, Seitenairbag hinten € 501,60, Komfortmittelarmlehne vorne € 250,80, Reifendruck-Kontrollsystem € 342,-, Vier-Zonen-Komfortklimaautomatik € 913,20, Audi virtual cockpit plus € 171,60, Audi phone box € 571,20, adaptive Scheibenwischer € 411,60, Head-up-Display € 1587,60, virtuelle Außenspiegel € 1884,-, Assistenzpaket Stadt € 1200,-, Assistenzparket Parken mit Parkassistent € 1826,40, Komfortschlüssel € 936,-, zweiter AC-Ladezugang an der Beifahrerseite € 571,20, elektrisch einstellbare Vordersitze € 1428,-, Matrix LED-Scheinwerfer inklusive Heckleuchten € 1656,-, Ablage- und Gepäckraumpaket € 136,80, Privacy-Verglasung € 514,80, USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond € 171,60 und Akustikverglasung für die Seitenscheiben € 571,20; einen Audi Q8 e-tron (50 quattro business) gibt es ab € 59.990,- NoVA/Steuer: 0 %/ € 0,- jährlich Garantie: 2 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 8 Jahre bis max. 160.000 km auf den Akku Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: zwei Asynchronmotoren, 300 kW/408 PS Spitzenleistung, 158 kW/215 PS Dauerleistung, max. Drehmoment 664 Nm Getriebe: Zweigangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 5,6 s Leistungsgewicht: 6,54 kg/PS WLTP-Verbrauch: 21,3 kWh VOLKSBLATT-Testverbrauch: 22,8 kWh Eckdaten: L/B/H: 4915/1937/1619 mm Radstand: 2928 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2670/3180 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 1800/750 kg Kofferraum: 528 Liter Frunk: 62 Liter Akku: 106 kWh (netto) Reifen: 4 x 265/45 R21 108H auf 21“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/ LKA/ACC/TPMS/RCTA Airbags: 7

Eines hinter dem wuchtigen Lederlenkrad, eines (klarerweise ein Touchscreen) auf dem Dashboard als Kommandozentrale, eines nochmals daru

nter primär für die Klimaanlage gedacht und eben die zwei virtuellen Außenspiegel.

Bond-Girls gefällt der Wagen vermutlich auch, aber wir wollen hier nicht in Klischees verfallen. Jedenfalls ist die Linienführung des 4,915 Meter langen Coupés wie aus einem Guss. Das aufgemotzte, hochwertige Cockpit widmet sich eindeutig der Fahrerin (oder dem Fahrer) und die Platzverhältnisse sind vorne wie hinten fürstlich.

Fahrtechnisch ist der Wagen eine Wucht: 408 PS Spitzenleistung sind halt eine Ansage; noch dazu, wenn sie ansatzlos bereitstehen. Spurtreu, präzise, straff gefedert mit bombastischen und dennoch feinfühligen Bremsen und bei schnellen Lastwechseln mit erstaunlich geringen Wankbewegungen: So holt sich der Q8 e-tron jede Menge Sympathiepunkte – egal, in welchem Fahrmodus.

Und letztendlich erweist sich der Q8 e-tron beim Verbrauch als manierlich – die Bandbreite reicht je nach Einsatz von 19,5 bis 23 Kilowattstunden – und beim Konsum an der Ladesäule als begierig – 150 Kilowatt saugt das SUV-Coupé ohne Probleme in seinen 106 Kilowattstunden-Akku. Fast, als sei er schon auf dem Weg zur nächsten Mission, die durchaus gut 400 Kilometer entfernt sein darf. Denn Pause gönnt sich ein Top-Agent bekanntlich keine.

Fazit: Der Audi Q8 wäre wohl nicht nur Desmond Llewelyns Traum sondern auch John Cleese oder der aktuelle Q, Ben Whishaw, hätten wohl mit dem formvollendeten Stromer ihre Freude.

Text & Fotos: Oliver Koch