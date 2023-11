Die Hälfte pendelt mit dem Auto

Mehr als die Hälfte, genauer gesagt 53 Prozent der Österreicher, pendeln mit dem Auto zur Arbeit oder Ausbildung. Damit ist der Anteil seit 2020 leicht gesunken (57 Prozent). Das zeigt eine online durchgeführte Umfrage von Integral für AutoScout24 unter 500 Österreichern.

Der Hauptgrund für die leicht sinkende Tendenz ist die Möglichkeit, häufiger im Homeoffice zu arbeiten.

In Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg nutzen 62 Prozent das Auto für den Arbeitsweg, im Osten liegt der Anteil bei 57 Prozent. Am stärksten angewiesen auf das Kfz sind mit 68 Prozent Haushalte mit Kindern und die Personengruppe der 30 bis 50-Jährigen (65 Prozent). In Einpersonenhaushalten greifen nur vier von zehn regelmäßig auf den fahrbaren Untersatz zurück.

Insgesamt bleibt die Nutzung des Automobils als Transportmittel zu Arbeit und Ausbildung relativ stabil. Zehn Prozent der Befragten nutzen aktuell das Auto für diese Zwecke seltener als noch vor der Pandemie. Wohingegen elf Prozent angeben, häufiger mit dem Auto zur Arbeit oder Ausbildungsstätte zu fahren.

74 Prozent pendeln weniger oft mit dem Auto, weil sie häufiger im Homeoffice arbeiten, 21 Prozent sind auf Öffis, Rad oder eine Fahrgemeinschaft umgestiegen und 21 Prozent reduziert das Pendeln aus Klimaschutzgründen.