Die Playlist für die Urlaubsfahrt

„I´m in love with my car“ sang bereits Queen-Drummer Roger Taylor; Freddy Mercury blieb der Pianopart bei dem Song. Und in der Tat, weit kann einem das Herz aufgehen, wenn man im eigenen Auto im Sommer unterwegs ist.

Vielleicht in einem „Fast Car“ (Tracy Chapman) auf der „Autobahn“ (Kraftwerk); dann wird die Fahrt sicherlich zum „Joyride“ (Roxette). Das Ziel? Vielleicht ist der Weg das Ziel dort „where the streets have no name“ (U2). Hauptsache, die Musik tönt laut und frisch aus den Boxen, das Gefühl von Freiheit und Lebensfreude kommt auf, wenn man „On the road again“ (Willie Nelson) ist.

„Cars“ (Gary Numan) fahren vorbei, eventuell ein „Pink Cadillac“ (Natalie Cole) und in der Playlist läuft gerade Rihannas „Shut up and Drive“. Die Sonnenbrille? Ist vielleicht „Somewhere in the car“ (Keith Urban) und dem oder der Herzallerliebsten kann man sagen „You can sleep while I drive“ (Melissa Etheridge) denn „In my car“ (Gold Panda) lässt es sich auch auf dem Beifahrersitz gut schlafen.

Ist genug „Fuel“ (Metallica) im Tank? Ja, also kann die Playlist noch um „This car of mine“ (Beach Boys), „Drive my car“ (Beatles), „Moonlight drive“ (The Doors), „Highway star“ (Deep Purple) und „Roadrunner“ (Bo Diddley) ergänzt werden – und für die Freunde deutschsprachiger Musik trällert Udo Jürgens sein „Mit Jenny und Jonny durchfuhr ich die Welt“.

Ja, es gibt schon einige sehr gute Songs übers Automobil. Also dann: „Get out of my dreams, get into my car“ sang schon Billy Ocean, die Straße wartet schon.