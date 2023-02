DS 4 Rivoli PureTech – Im Namen der Schönheit

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Wie schön ein Auto sein kann, zeigt sich beim DS 4. Die Formgebung besteht aus einer Mixtur aus Coupé, SUV und Kompaktwagen – und diese wirkt stimmig. Von vorne betrachtet, überwiegt der SUV-Charakter, die Seite vermittelt eine coupé-artige Linienführung, wobei die kräftigen Radhäuser sowie die Fahrzeughöhe wiederum SUV-Anleihen verströmen.

Beim Heck zeigt sich wiederum ein moderner Kompaktwagen mit leichtem SUV-Einschlag. In Summe wirkt der Fünfsitzer stimmig gezeichnet. Nicht umsonst erhielt er auf dem Festival Automobile International den Preis für das Schönste Auto 2022.

Mit einer Länge von 4,40 Metern ist der DS 4 auf jeden Fall ein Kompaktauto – im C-Segment sieht ihn auch DS selbst.

Typenschein DS 4 Rivoli PureTech Preis: ab € 42.070,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 48.484,04; einen DS 4 (PureTech 130 Bastille) gibt es ab € 33.070,- NoVA/Steuer: 8 %/ € 976,32 jährlich Garantie: 2 Jahre, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 25.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: R4, 16V, Partikelfilter, 1598 cm³, 133 kW/180 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 300 Nm bei 3000 U/min Getriebe: Achtgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 8 s Leistungsgewicht: 8,1 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6,6 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,6 Liter CO2-Ausstoß: 148 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4400/1866/140 mm Radstand: 2675 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1460/1980 kg Kofferraum: 430 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 1600/740 kg Tank: 52 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 205/65 R19 94V auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA Airbags: 6

Technisch gesehen steht der DS 4 auf der Efficient Modular Platform 2 (EMP 2) des Stellantis-Konzerns. Das ist der Baukasten, den auch der Opel Astra und Peugeot 308 nutzen. Da zeigen sich auch gleich die Vorzüge, eines großen Konzerns mit vielen Tochterunternehmen. Designt wurde die Crossover-Limousine nämlich in Paris, gebaut wird sie in Rüsselsheim.

Innen präsentiert sich der Deutsch-Franzose ebenfalls extravagant. Und vor allem edel. In der von Rivoli-Topausstattung sorgt viel Leder für Prunk und echtes deutsches Premium-Niveau. Der Wagen vermittelt mit den in das Armaturenbrett integrierten Bildschirmen, den stilisierten Bedienelementen für die elektrischen Fensterheber und den unsichtbaren, zentralen Lüftungsdüsen ein Gefühl von Reinheit.

Um den Innenraum aufzuwerten, haben die Designer zudem einzigartige Materialien ausgewählt, wie geschmiedetes Karbon, braunes Eschenholz und natürlich Leder im Bracelet-Finish, das als ikonisches Merkmal der Marke gilt.

Bei den Materialien setzt DS auch auf eine Mischung aus recycelten Stoffen und ausgeklügelten Fertigungsmethoden. Fast ein Drittel der Materialien ist wiederverwertet; 95 Prozent sollen sogar wiederverwertbar sein. Selten, wirklich nur ganz selten blickt aber auch beim Premium-Kompakten banaler Kunststoff durch.

Unter der Haube versieht im Falle des Testwagens ein 180 PS starker Vierzylinderbenziner seinen Dienst. Den hat DS mittlerweile aus dem Programm genommen. Stattdessen gibt es eine 130-PS-Benzinversion, ein 130-PS-Dieselversion sowie als Speerspitze eine Plug-in-Variante, die 225 System-PS bereitstellt. Jedenfalls reichen die 180 Pferde, um den 1460 Kilo schweren Wagen über die Vorderräder rasch in Schwung zu bringen.

Die Achtgangautomatik erweist sich dabei als hurtig, aber spürbar. Das größte fahrtechnische Plus bildet die markentypisch grandiose Federung, die den Spagat aus sportlich-straff und dennoch komfortabel mühelos meistert. Auch das anschmiegsame, beheizbare Ledergestühl erweist sich als langstreckentauglich – und so sind knapp 750 Kilometer am Stück dank 6,6 Liter Verbrauch und 52-Liter-Tank kein Problem.

Die Sicht nach hinten und zur Seite ist aufgrund der hohen Schulterlinie und der kleinen Heckscheibe stark eingeschränkt. Zum Glück gibt´s neben zahlreichen weiteren Assistenzsystemen eine Rückfahrkamera sowie eine Nachtsichtfunktion für das digitale Cockpitdisplay.

Fazit

Der DS 4 ist ein ausnehmend schönes Fahrzeug, das durch seine Extravaganz aus der Kompaktklasse heraussticht und somit für Individualisten ein perfektes Fahrzeug. Seine größte – und teilweise wirklich eklatante – Schwäche ist indessen das fehleranfällige, langsame und teils umständlich aufgebaute Infotainmentsystem.