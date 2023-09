Effizientes & günstiges Laden von E-Autos

Das Laden von E-Autos zu Hause ist in der Regel die günstigste Möglichkeit, Strom zu tanken. Wer eine Photovoltaik (PV)-Anlage besitzt, fährt deutlich günstiger. Beim Laden mit der PV-Anlage gibt es jedoch ein paar Punkte zu beachten.

Wer einfach ansteckt, wenn die Sonne scheint, riskiert, dass trotzdem Strom vom Netz bezogen wird – beispielsweise wenn Wolken aufziehen oder die Ladeleistung zu hoch eingestellt ist. Abhilfe schaffen Wallboxen oder intelligente Ladekabel, die technisch so ausgestattet sind, dass sie „Überschussladen“ ermöglichen.

Dabei kommuniziert das Ladegerät mit dem verbauten Wechselrichter und fragt laufend ab, ob nach Versorgung aller Haushaltsgeräte überschüssige Energie für das Laden des E-Autos zur Verfügung steht. Nur wenn tatsächlich überschüssige Energie vorhanden ist, wird das Auto mit PV-Strom geladen. Tipp: Achten Sie bei der Anschaffung von PV-Anlage und Wallbox auf die entsprechende technische Ausstattung.

Günstigen Strom nutzen

Auch wenn keine eigene PV-Anlage vorhanden ist, lässt sich das Fahrzeug mit bestimmten Tarifen günstiger versorgen. Es gibt Anbieter, die den an den Strombörsen gehandelten Strompreis mit einem kleinen Aufschlag an die Haushalte weitergeben. Sie berechnen den Strompreis stündlich für den Folgetag auf Basis der Wetterprognose.

Kunden haben dadurch die Möglichkeit, das günstigste Zeitfenster zu wählen. Bei speziellen Ladelösungen lässt sich ein dynamischer Stromtarif hinterlegen und es wird automatisch dann geladen, wenn der Strom am günstigsten ist.

Bidirektionales Laden

… bedeutet „Laden in zwei Richtungen“. Dabei wird der Strom nicht nur in das Auto geladen, sondern kann auch wieder entnommen werden. Das ist besonders bei einem Stromausfall interessant oder wenn das Fahrzeug generell als stationärer Speicher verwendet werden soll, um Strom aus der eigenen PV-Anlage zwischenspeichern zu können.

Bidirektionales Laden ist in Japan bereits länger üblich, in Europa lässt die Umsetzung aufgrund fehlender technischer Standards und Normen noch etwas auf sich warten. Einige Anbieter stehen mit ihren Ladelösungen aber bereits in den Startlöchern und werden voraussichtlich im nächsten Jahr mit dem Verkauf von bidirektionalen Wallboxen starten.

Der Autor: Georg Kasper ist Experte für E-Mobilität beim ÖAMTC Oberösterreich.