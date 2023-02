Ein Pass für die Autoakkus

Anfang Dezember des Vorjahres wurde die neue EU-Batterienverordnung erlassen, welche die bis dahin aktuelle Batterienrichtlinie 2006/66/EG ersetzt. Diese schreibt einen Batteriepass vor, einen somit ersten digitalen Produktpass auf europäischer Ebene. Dieser soll voraussichtlich mit Ende 2026 für Batterien für Elektrofahrzeuge sowie für Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als zwei Kilowattstunden und für Batterien für leichte Verkehrsmittel gelten.

Es geht also nicht rein um Elektroautos. Somit soll er zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit beitragen, um grundlegende Informationen und technische Daten entlang des Lebenszyklus von Batterien zusammenführen, wie es seitens des Klimaschutzministeriums gegenüber dem VOLKSBLATT heißt.

An der technischen Umsetzung dieses Passes arbeiten mehrere namhafte Hersteller, darunter beispielsweise Audi oder BMW. Laut Statement von Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management bei Audi, sei man bereits seit der ersten Initiative im Jahr 2017 mit an Bord. Der Batteriepass sei jedenfalls ein wichtiger Schritt, um die Batterieproduktion umweltfreundlicher und sozial kompatibler zu gestalten. Zudem werde dadurch die Recyclingindustrie gestärkt. Vereinfacht gesagt geht es darum, dass die Daten eines E-Auto-Akkus ausgelesen werden können um die optimale Nachnutzung bestimmen zu können.

Er werde Reparaturbetrieben, Wiederaufbereitern, Second-Life-Betreibern und Recyclern aktuelle Informationen für ihren Umgang mit Batterien und spezifischen Akteuren maßgeschneiderte Informationen liefern. „Und zwar nach dem Need-to-know-Prinzip, also dass jeder nur die Daten einsehen kann, die er für seine Arbeitsschritte unmittelbar braucht“, erklärt Franz Geyer, der als Engineer bei BMW an dem Projekt beteiligt ist, den Nutzen. Zudem seien wichtige Informationen über den Restwert oder die verbleibende Lebensdauer der Batterie enthalten, um die weitere Verwendung zu bewerten und damit das Re-Use oder Second Life der Batterie zu erleichtern.

„Der Green Deal verlangt nach Produktpässen zur Vergleichbarkeit der Daten und in Bezug auf die Transparenz. Der Batteriepass ist dabei über die gesamte Wertschöpfungskette und über alle Anwendungen hinweg gedacht. Vom Roller bis zum Containerschiff. Von einer Mine in Australien bis zum Verwerter in Brandenburg“, so Geyer. Denn die Rohstoffe für Batterien sollen in Europa lokalisiert und dann immer wieder verwendet werden können. „Da ist der Batteriepass von immensem Nutzen.“ Und was haben die Endverbraucher davon? Sie erhalten die bestmögliche Information über den Zustand des Akkus – egal, ob der in einem BMW oder Audi oder einem Scooter verbaut ist.