Sein Name erinnert an den Werbespruch für einen nicht mehr gebauten Mitbewerber aus dem vergangenen Jahrhundert – er läuft und läuft und läuft ... Der Dacia Jogger läuft übrigens jetzt auch vollhybrid, mit einem zusätzlichen 35-kW-Elektromotor steigt die Leistung auf 141 PS und der Benzinverbrauch sinkt sogar drastisch unter sechs Liter.

Für vergleichsweise wenig Geld bekommt man mit Dacias hochgestelltem Kombi nicht nur ein genügsames Fortbewegungsmittel, beim neuen Jogger gibt es zudem alle gängigen Extras gleich mit dazu: Bordcomputer, Klimaanlage, Sitzheizung, Tempomat, elektrische Fensterheber, schlüsselloses Zugangssystem, eine Start-Stopp-Automatik sowie einen 8-Zoll-Touchscreen mit Navi und CarPlay für die kabellose Kopplung mit dem Mobiltelefon. Sogar ein Parkassistent vorne sowie hinten mit Rückfahrkamera ist inklusive.

Typenschein Dacia Jogger Hybrid Extreme 140 Preis: ab € 24.890,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 26.090,–; einen Jog-ger gibt es ab € 17.890,– NoVA/Steuer: 1 % / € 691,20 jährlich Garantie: 3 Jahre oder 100.000 Kilometer, 6 Jahre gegen Durchrostung, 2 Jahre Lack-garantie, 8 Jahre auf Hybrid-Batterie Technische Daten: Hybrid-Motor: Vierzylinder-Benzinmotor, 1598 cm³, 69 kW/94 PS bei 5600 U/min, max. Drehmoment 148 Nm bei 3200 U/min; Elektromotor mit 35 kW/47 PS; Systemleistung 104 kW/141 PS Getriebe: 6-Gang-Automatik Antrieb: Vorderrad Höchstgeschwindigkeit: 167 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,8 s WLTP-Verbrauch: 4,9 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,3 Liter CO2-Ausstoß: 110 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4547/2007/1691 mm Radstand: 2897 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1406/1995 kg Kofferraum: 160–1819 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 750/730 kg Tank: 50 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 205/60 R16 auf 16“-Alufelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS+EBV/ESP/AEBS/ESC+ASR Airbags: 8

Zwar ist alles etwas dezenter ausgeführt und nicht auf ganz so gehobenem Niveau wie vielleicht in mancher Luxuskarosse, aber es funktioniert tadellos – und darauf kommt es letztlich ja an. Beim neuen Jogger gefallen vor allem das moderne Design von Kühlergrill, Frontscheinwerfern – mit LED-Tagfahrlicht – und Heckleuchten. Auch der Innenraum wurde optisch etwas aufgeputzt und die Bedienelemente sind praktisch und zudem übersichtlich angeordnet.

Der Dacia Jogger kann übrigens mit einigen speziellen Extras aufwarten: Als Siebensitzer bietet er ohnehin schon sehr viel Platz für die Passagiere, wer ihn aber als Reisefahrzeug nutzen möchte, der kann ein Doppelbett namens „Sleep Pack“ ordern – das ist eine einfach ein- und auszubauende 3-in-1-Box mit faltbarer Matratze. Sogar blickdichte Jalousien kann man dazu bestellen. Wer sich noch mehr Ferienfeeling wünscht, für den gibt es ein Heckklappenzelt für drei Personen sowie eine passgenaue Kühlbox für unterwegs. Auch an 12-Volt-Steckdosen vorne und hinten wurde gedacht, damit man überall seine Geräte aufladen kann. Die asymmetrisch umklappbare Rücksitzbank erlaubt wiederum ein individuelles Anpassen des Kofferraumvolumens an die jeweiligen Bedürfnisse. Zumeist findet man aber mit dem vorhandenen Laderaum das Auslangen.

Der neue Vollhybrid-Antrieb kombiniert einen 94 PS starken Benzinmotor mit einem 35-kW-Elektromotor und kommt so auf eine Systemleistung von 141 PS – das garantiert zusammen mit der 6-Gang-Automatik eine verbrauchsgünstige Reisegeschwindigkeit.

Fazit: Alles drin und alles dran – der Dacia Jogger ist ein Alltagsauto zum Toppreis. Mit üppiger Ausstattung und einigen Zusatzextras wird man mit diesem hochgestellten Kombi sehr zufrieden sein – und der Jogger bringt einen nicht nur zuverlässig ans Ziel, er bleibt dank Hybrid-Antrieb auch bei den Betriebskosten sehr genügsam.

Text & Fotos: Harald Engelsberger