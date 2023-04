Fisker startet durch

Jetzt will der nächste Autohersteller in Österreich Fuß fassen. Fisker eröffnete im April in Wien sein erstes Geschäft.

Das Konzept Fisker Center+ an ausgewählten Orten aller Launch-Märkte inkludiert dabei laut dem US-Elektroautohersteller „Service, Showroom, Auslieferungsbereich, Probefahrten, Beratung und Markenerlebnis“.

Die Gesamtfläche beträgt mehr als 2400 Quadratmeter, der Schauraum nimmt dabei gut 730 Quadratmeter ein.

Im Zentrum steht der Präsentation steht der Fisker Ocean. Das SUV wird bei der Firma Magna in Graz gefertigt, ist mit Front- oder Allradantrieb erhältlich und kommt laut Fisker bis zu 707 Kilometer weit.