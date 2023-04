Ford Mustang Mach 1 – Machtzylinder

Die Mach-Zahl gibt das Verhältnis der Geschwindigkeit eines Körpers zur Schallgeschwindigkeit an. Ist beispielsweise ein Flugzeug genauso schnell wie der Schall, ist es mit Mach 1 unterwegs – das sind bei 20 Grad Lufttemperatur rund 340 Meter pro Sekunde beziehungsweise gut 1230 km/h.

Benannt ist diese Zahl nach dem österreichischen Physiker und Philosophen Ernst Mach. Geht’s über Mach 1 hinaus, dann ist das Objekt, etwa ein Flugzeug, mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs; inklusive Überschallknall. Aber halt! Nicht so schnell!

Typenschein Ford Mustang Mach 1 Preis: ab € 82.400,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 88.650,- unter anderem inklusive Recaro-Sportsitze in Lederoptik € 2500,-, Außenfarbe Cyber Orange Metallic € 1500,- und Alarmanlage mit autarker Stromversorgung € 550,-; einen Ford Mustang Mach 1 gibt es ab € 82.400,- NoVA/Steuer: 36 %/ € 3922,56 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: R8, 32V, Turbolader, Partikelfilter, 5038 cm³, 338 kW/460 PS bei 7250 U/min, max. Drehmoment 529 Nm bei 4900 U/min Getriebe: Sechsgangschaltung Antrieb: Heckantrieb Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 4,8 s Leistungsgewicht: 3,84 kg/PS WLTP-Verbrauch: 12,4 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 13,5 Liter CO2-Ausstoß: 284 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4797/1916/1403 mm Radstand: 2720 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1767/2114 kg Kofferraum: 408 Liter Tank: 61 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 255/40 ZR19 100Y auf 19“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LDW/TPMS Airbags: 6

Denn Mach 1 reicht auch; vor allem wenn das auf dem Heck eines Coupés steht, auf dem vorne dezent das Ford-Emblem prangt. Ja richtig, die Rede ist vom Mustang Mach 1, der allerdings Mach 1 nicht erreicht; dafür respektable Mach 0,22, was 270 km/h Spitzengeschwindigkeit entspricht. Die Mach 0,81 – also hundert km/h – erreicht der 1,767 Tonnen schwere Wagen übrigens nach 4,8 Sekunden.

Den Überschallknall gibt´s zwar nicht als Draufgabe, aber einen herrlichen, satten, tief röhrenden Sound eines Achtzylinders, der aus fünf Litern Hubraum 460 Pferdestärken und maximal 529 Newtonmeter Drehmoment schöpft. Dass dies seinen Preis hat, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Unter zehn Liter Verbrauch geht so gut wie gar nichts. 13,5 Liter sind normal, bei Werten darüber wurde wohl der Rennmodus aktiviert oder der Wagen sehr hochtourig gefahren.

Wobei: Das gefällt dem Pony-Car auch am besten. Denn dann schiebt der hart gefederte 1,7-Tonner so richtig brachial mit röhrendem Sound an. Und was stark beschleunigt kann auch stark abbremsen – im Fall des Mach 1 ist das definitiv der Fall; die Bremsen sind fein dosierbar und schlichtweg eine Wucht. Selbiges gilt auch für die Straßenlage des Hecktrieblers, der auch schnelle Spurwechsel und rasante Kurvenpassagen tänzelnd und leichtfüßig bewältigt.

Im Innenraum des Mach 1 kann man maximal die Plastikverkleidung an den beiden Türen, die Größe des Mini-Touchscreens und die beengenden Platzverhältnisse in Reihe zwei kritisieren. Ansonsten zeigt sich der Viersitzer von seiner besten Seite – wenn man es denn sportlich will. Denn das Cockpit ist auf Rasanz, Sportlichkeit und Dynamik gedrillt.

Davon zeugen beispielsweise die Kippschalter für Fahrmodi, Lenkradeinstellung (Normal, Komfort, Sport) und Traktionskontrolle, der rot umrahmte Start-Stopp-Knopf sowie der weiße, kugelförmige Knauf für die exakte, aber strenge zu führende Sechsgangschaltung. Jedenfalls gehen die Platzverhältnisse vorne in Ordnung, wobei sich schlanke Menschen auf den Ledersportsitzen deutlich wohler fühlen dürften – auch, was den Ein- und Ausstieg in den lediglich 1,40 Meter hohen Viersitzer betrifft.

Die Ausstattung um 88.650 Euro (bereits inklusive Extras) ist mäßig: ein adaptiver Tempomat fehlt, ebenso die Sitzheizung. Dafür bietet der Mach 1 ein großzügiges, sehr fein verarbeitetes Gepäckabteil mit 408 Litern Fassungsvermögen.

Fazit

Unverwechselbares Pony-Car mit optisch hohem Wiedererkennungswert, Hang zum Expresstempo und famosen Fahreigenschaften bei gleichzeitig akzeptablem Verbrauch. Denn wir reden hier von einem Achtzylinder oder sollte man besser sagen: Machtzylinder?