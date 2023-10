Ford Ranger Raptor – Sechsstellig ins Gelände

100.599,30 Euro. So viel kostet der Ford Ranger Raptor, wenn der V6-Pick-up noch ein wenig aufgemotzt wird. Zu viel des Guten? Kann schon sein, aber dass der radikal-rabiat wirkende Ranger Raptor so gut wie jedes Gelände meistert, versteht sich dann wohl auch von selbst.

Völlig zu Recht bekrittelte kürzlich ein VOLKSBLATT-Leser die Entwicklung in Richtung PS-Gigantomanie – und damit einhergehender Lobpreisung seitens der Motorpresse. Und ja, die Entwicklung geht seit Jahren in die Richtung von mehr und mehr PS. Wie viele Autos unter hundert PS Leistung gibt es noch?

Die kann man an einer Hand abzählen, bei weit mehr als 50 Modellen, die in Österreich erhältlich sind. Ein Genre, dessen Vertreter seit Jahr und Tag mit protzigen Werten aufwarten, ist das Pick-up-Segment – das sich übrigens seit Jahren stark wachsender Beliebtheit erfreut.

Typenschein Ford Ranger Raptor 3.0 Ecoboost V6 Preis: ab € 96.666,80 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 100.599,30 inklusive Außenfarbe Blue Lightning Metallic € 988,- und Raptor Paket € 2944,50; einen Ford Ranger Raptor gibt es ab € 96.666.80 NoVA/Steuer: 32 %/ € 3127,68 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: V6, 24V, Turbolader, Partikelfilter, 2956 cm³, 215 kW/292 PS bei 5500 U/min, max. Drehmoment 491 Nm bei 2300 U/min Getriebe: Zehngangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 7,9 s Leistungsgewicht: 8,48 kg/PS WLTP-Verbrauch: 13,8 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 13,8 Liter CO2-Ausstoß: 315 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 5360/2028/1926 mm Radstand: 3270 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2477/3130 kg Ladepritsche L/B: 1564/1224 mm, Beladehöhe 877 mm Anhängelast gebr./ungebr.: 2500/750 kg Stützlast: 150 kg Tank: 80 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 285/70 R17 116S auf 17“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 8 Geländedaten: Bodenfreiheit: 265 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 31°/27° Rampenwinkel: 24° Wattiefe: 850 mm

Und eines der besten Beispiele für martialisches PS-Getöse ist der Ford Ranger Raptor. Nein, das soll jetzt keine Lobhudelei auf V6, 292 PS und knapp 500 Newtonmeter Drehmoment sein. Denn auf der anderen Seite stehen 32 Prozent NoVA sowie ein WLTP-Verbrauch von dreizehneinhalb Litern. In der Praxis sind eher 14, 15 Liter die Norm, denn drei Liter Hubraum wollen schließlich befeuert werden.

Nichtsdestoweniger ist der Raptor ein beeindruckendes Fahrzeug – und das hat nicht nur mit den Motor- und Fahrleistungen zu tun. Zum Beispiel geizt der 5,36 Meter lange, knapp 2,5 Tonnen schwere Fünfsitzer nicht mit Fahr-Modi. Sieben an der Zahl sind es.

Dazu gibt es zwei Stufen für das Verteilergetriebe und eine fein abgestufte, schnelle schaltende und waltende Zehngangautomatik und die Einzelradaufhängung ist sowieso Ehrensache. Je ein sperrbares Differenzial an beiden Achsen sowie einen zweieinhalb Millimeter dicken Unterfahrschutz aus hochfestem Stahl bietet der Pick-up ebenfalls. Allein diese Angaben verdeutlichen schon, dass der Wagen im Gelände bestens aufgehoben ist.

265 Millimeter Bodenfreiheit und 850 Millimeter Wattiefe runden das beeindruckende Zahlenwerk ab und fürwahr: Im Gelände macht dem Allradler so gut wie keiner was vor. Kratzer am Blechkleid oder Pecker auf den breiten 17er-Alus wären allerdings schade, denn billig ist der gepimpte Hightech-Pick-up nicht: Knapp 97.000 Euro sind es in der Basisversion; Metalliclackierung und Raptor Paket treiben den Preis dann in den sechsstelligen Bereich – auch hier spielt die 1,93 Meter hohe Doppelkabine in einer eigenen Liga.

Was den optisch aggressiven Raptor zudem auszeichnet sind das moderne, sportliche Interieur sowie die Fahrleistungen auf Asphalt. Der noble Innenraum bietet Platz ohne Ende sowie etliche Ablagen. Sitzergonomie, Bedienung des Infotainmentsystems (ja, es gibt aber auch noch genügend Knöpfe und Drehregler zur schnellen Steuerung von Klimaanlage und Co.) und Smartphonekopplung lassen nichts zu wünschen übrig und an Annehmlichkeiten hält der Wagen so gut wie alles bereit, was das Herz begehrt.

Pars pro toto seien hier Klimaanlage, Sitzheizung, induktive Ladeschale sowie 360-Grad-Kamera genannt. Der aufgeladene V6 gibt dem Raptor jede Menge Schub auf den Weg mit. Nach 7,9 Sekunden fährt man bereits hundert km/h wobei der Motorensound dominant aber niemals aufdringlich ist. Beim Handling zeigt sich der Raptor – der mit jeder Menge Assistenzsysteme ausgestattet ist – komfortabel und sicher; besonders lobenswert sind die fein dosierbaren, zur Not bärenstarken Bremsen.

Ach ja: Als Arbeitstier taugt der Ranger Raptor ebenfalls. Denn zweieinhalb Tonnen zieht er mühelos und die Ladepritsche bietet ein Volumen von fast 1700 Litern.

Fazit

Definitiv kein vordergründig sinnvolles Auto, aber ein begehrenswertes – wenn man auf Pick-up-Power steht und entsprechend viel Kleingeld für Kauf und Betrieb mitbringt. Ein martialischer Edel-Pick-up.