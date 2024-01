Ford Ranger Wildtrak: Stilecht mit der Ikone ins Gelände

In Österreich ist der ikonische Ranger seit Jahren der meistverkaufte Pick-up. Und das aus gutem Grund: Mit seinem markanten Design, der konstruktiv verankerten, legendären Robustheit und zahlreichen, smarten Detail-Lösungen empfiehlt er sich als Allrounder für alle, die in ihrem Beruf und/oder in der Freizeit auch mal die Grenzen befestigter Straßen überwinden wollen. Der 5,37 Meter lange Pick-up weiß also zu gefallen und: Wie auch schon früher zeigt sich der Evergreen auch in seiner aktuellen Version vielfältig konfigurierbar.

Erhältlich ist er als Einzel-, Extra- oder Doppelkabine. Das Fahrzeug wird, je nach Ausstattungsvariante, wahlweise mit Vier- oder Sechszylinder-Turbodieselmotoren, mit manuellem oder Automatikgetriebe sowie zuschaltbarem oder permanentem Allradantrieb angeboten.

Typenschein Ford Ranger 2,0 EcoBlue Wildtrak Preis: ab € 67.356,50 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 74.339,- unter anderem inklusive manuelles Laderaumrollo € 2327,50, Komfort-Paket 1 € 558,60, Audiosystem 106 € 798,-, Technologie-Paket 71 € 1862,- und Rad-Paket 16 € 1330,-; einen Ford Ranger (Einzelkabine 2,0 EcoBlue 125 kW XL) gibt es ab € 44.590,70 NoVA/Steuer: 15 %/ € 1892,16 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: R6, 24V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1996 cm³, 150,8 kW/205 PS bei 3750 U/min, max. Drehmoment 500 Nm bei 1750 U/min Getriebe: Zehngangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 10,5 s Leistungsgewicht: 11,4 kg/PS WLTP-Verbrauch: 8,8 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 9,8 Liter CO2-Ausstoß: 233 g/km Euro 6 Eckdaten: L/B/H: 5370/1918/1884 mm Radstand: 3270 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2334/3230 kg Ladepritsche L/B: 1640/1580 mm, Beladehöhe 511 mm Anhängelast gebr./ungebr.: 3500/750 kg Stützlast: 225 kg Tank: 80 Liter (Diesel) Reifen: 4 x 255/55 R20 110V auf 20“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 6 Geländedaten: Bodenfreiheit: 235 mm Böschungswinkel vorne/hinten: 30°/23° Rampenwinkel: 21° Wattiefe: 800 mm

Günstig ist der 2,3 Tonnen schwere Ami allerdings nicht. Speziell dann, wenn er in der Ausstattungslinie Wildtrak mit Doppelkabine geordert wird. Dann kostet er mindestens 67.000 Euro und wenn dann noch Spezialwünsche auftauchen – etwa nach einem hochwertig verarbeiteten Laderaumrollo oder einem sogenannten Technologie-Paket (das dann unter anderem Pre-Collision-Assist, Toter-Winkel-Warner mit Anhängerabdeckung und 13-polige Anhängervorrichtung enthält) – dann beläuft sich der Kaufpreis auf gut 74.000 Euro. Damit ist der Ranger preislich in seinem Umfeld wettbewerbsfähig, aber jede Menge Geld ist das allemal.

Im Innenraum zeigt sich der Pick-up von seiner hochwertigen Seite, er bietet Pkw-Feeling pur – und vor allem vorne viel Platz. Speziell der zwölf Zoll große, hochkant im Dashboard integrierte Touchscreen ist ein Eyecatcher. Dieser kann mit schöner Darstellung und einfacher Bedienung aufwarten. Das aktuelle Infotainmentsystem der Amerikaner – es hört auf den Namen SYNC 4 – zählt mit Sicherheit zu den besten Systemen, die es derzeit gibt.

Sehr praktisch ist darüber hinaus, dass man die Temperatur sowohl über Drehregler als auch über den Touchscreen regulieren kann. Der Ranger bietet zudem viele Ablagen und verfügt über eine sportliche Note.

Sein größtes Atout spielt der Ranger dann aus, wenn der Startknopf rechts neben dem Lederlenkrad gedrückt wird. Dann erwacht der sonore Bi-Turbo zum Leben, der mit seinen zwei Litern Hubraum, 205 Pferdestärken und maximal 500 Newtonmetern Drehmoment dem Gefährt absolut angemessen ist. Der Selbstzünder bringt den Fünfsitzer rasch auf Touren, wobei die Zehngangschaltung in nahezu allen Situationen wieselflink den richtigen Gang parat hält. Akustisch und beim Verbrauch hält sich der Motor dezent zurück: 9,8 Liter im Test – und bei smoothen Autobahnfahrten sind auch rund acht Liter möglich – sind eine starke Ansage.

Die Lenkung gibt sich darüber hinaus angenehm direkt und durchaus präzise und in Sachen Traktion gibt sich der Ranger ebenfalls keine Blöße. Dass der 1,88 Meter hohe Pick-up auf seinen breiten 20er-Alus kein Kurvenräuber und das Wankverhalten dementsprechend ist, versteht sich andererseits von selbst. Im Gelände ist der Ranger mit 800 Millimetern Wattiefe, Untersetzung und 235 Millimetern Bodenfreiheit sowieso eine Bank. Da ist es ja beinahe schade, dass man mit dem Pick-up im Normalfall deutlich öfter auf anstatt neben den Asphaltpisten unterwegs ist.

Fazit

In puncto Fahreigenschaften souverän wie eh und je. In puncto Preis-Leistungsverhältnis kompetitiv und in puncto Verarbeitung und Ausstattung edel sowie auf der Höhe der Zeit.

Von Oliver Koch