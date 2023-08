Ford Transit Custom Nugget – Das fahrende Haus

Auf rund zehneinhalb Quadratmeter geht sich so viel aus – etwa ein vollständiges fahrendes Domizil für fünf Personen, wie der Ford Transit Custom Nugget Plus beweist.

Um einen Kleinwagen wie etwa den Ford Fiesta wirklich zu testen, ist es sinnvoll, durch das Gewühl italienischer Altstädte zu düsen. Bei einem Geländewagen wie etwa dem Ford Bronco sind am besten Schotterpisten und Waldwege angesagt; und um einen Van, wie etwa den Ford Galaxy, auszureizen packt man am besten die Großfamilie samt Gepäck für den zweiwöchigen Urlaub ein.

Und um den Ford Transit Custom Nugget zu testen, verlegt man am besten den Wohnsitz in den 5,34 mal 1,99 Meter langen Fünfsitzer. Denn – Hand aufs Herz – ein Auto ist in Wirklichkeit kein Fahrzeug, sondern überwiegend ein Stehzeug. Nur eine Stunde am Tag wird ein Auto hierzulande gefahren. Und darüber hinaus ist der Transit Custom Nugget fahrtechnisch keine Offenbarung. Bitte nicht falsch verstehen – er erfüllt seine Aufgaben tadellos, kann aber sein Nutzfahrzeug-Gene nicht verleugnen.

Typenschein Ford Transit Custom Nugget Plus 2,0 EcoBlue Preis: ab € 81.846,40 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 88.967,65 unter anderem inklusive Anhängerkupplung € 607,50, Sicht-Paket 3 € 3543,75, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht € 1026,-, Metalliclackierung Chroma Blau € 931,50 und Toter-Winkel-Assistent € 405,-; einen Ford Transit Custom gibt es ab € 73.634,65 NoVA/Steuer: 23 %/ € 1667,52 jährlich Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 2 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten: Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1995 cm³, 136 kW/185 PS bei 3500 U/min, max. Drehmoment 415 Nm bei 1750-2750 U/min Getriebe: Sechsgangautomatik Antrieb: Frontantrieb Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h Leistungsgewicht: 14,9 kg/PS WLTP-Verbrauch: 8,6 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 8,6 Liter CO2-Ausstoß: 225 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 5340/1986/2032 mm Radstand: 3300 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 2758/3400 kg Anhängelast gebr./ungebr.: 1100/750 kg Tank: 70 Liter (Diesel) Reifen: 4 x 215/65 R16 109T auf 16“-Stahlfelgen Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/ RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 2

Am besten erkennbar ist das an der recht schwammigen und indirekten Lenkung, dem hörbaren Vierzylinder-Selbstzünder und der Sechsgangautomatik, die zwar rasch aber spürbar die Gänge wechselt. Zugutehalten muss man dem 185 PS starkem Aggregat seine Durchzugskraft und Vehemenz, die die Vorderräder in Schwung bringt.

Allerdings dominiert Hartplastik den Innenraum, weshalb ein Pkw-Feeling nicht wirklich auftauchen will. Dafür punktet der Wagen mit einem niedrigen Verbrauch (8,6 Liter), unzähligen Ablageflächen sowie einem intuitiv bedienbaren, schnellen Infotainmentsystem. In Summe erfüllt der Wagen die an ihn gesteckten Erwartungen hinsichtlich seines Fahrkönnens.

Aber genug davon, denn seine wahre Stärke offeriert der Ford Transit Custom Nugget als fahrendes Haus – so kann man ihn getrost bezeichnen. Der Um- und Einbau durch Westfalia macht aus dem schnöden Personentransporter ein Pimp-Mobil (um in der Sprache eines Musiksenders zu reden). Die Verarbeitung ist bestens, die Materialqualität hoch und wie pfiffig sich der Innenraum eines Kleinbusses nutzen lässt, lässt einen schon die Zunge schnalzen.

Also gibt´s an Bord eine Küche, zahlreiche Fächer, Kästen, Regale, Waschbecken, ein WC und ein bequemes Doppelbett unter dem Aufstelldach. Allerdings: Das händische Versenken des Betts im aufklappbaren Plafond des Wagens geht mit einer 99-prozentigen Kopf-anhau-Garantie einher, wenn sich das schwere Aufstelldach aufgrund der Schwerkraft herunterwummst. Immerhin gibt´s eine kleine Trittleiter, um das Bett zu erklimmen und wer es nicht so mit der Höhe hat, fährt die Sitzbank vor, klappt sie um und erhält so auch ein breites Bettchen. Selbst die Privatsphäre wahrt der Transit Custom Nugget, dafür sorgen Vorhänge vor den Scheiben wie auch ein Schiebeparavent fürs stille Örtchen. Ach ja – eine Dusche lässt sich auch anschließen, wobei der von außen zu befüllende Wassertank üppig ist.

Billig ist so ein Vergnügen allerdings generell nicht. Der Ab-Preis beträgt knapp 81.900 Euro und mit ein paar (sinnvollen) Extras, wie etwa Anhängerkupplung, Bi-Xenon-Scheinwerfer und Toter-Winkel-Assistent – klettert der Preis auf knapp 89.000 Euro. Dennoch: Damit liegt der Ford preislich teils recht deutlich unter denen des Mitbewerbs.

Fazit

Der Ford Transit Custom Nugget Plus ist innen gelungen und pfiffig, der ein entschleunigendes Fahrgefühl vermittelt und dem die Kinderherzen zufliegen.