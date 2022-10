Harley-Davidson Pan America – Amerika lässt grüßen

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Hubraum kann durch nichts ersetzt werden. Das denkt sich die US-Motorradschmiede Harley-Davidson wohl bei jedem Bike.

So auch bei der kürzlich gelaunchten Pan America Special. Mit der Maschine wagt sich HD in das Segment der Adventure Tourer, also Off- und Onroad mit großer Reichweite.

Typenschein Harley-Davidson Pan America Special Preis: ab € 24.295,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 24.295,- Steuer: € 386,40 jährlich Garantie: 4 Jahre ohne km-Begrenzung Service: erstes Service nach 1600 km, danach alle 8000 km oder jedes Jahr Technische Daten: Motor: flüssigkeitsgekühlter V2-Viertaktmotor mit Direkteinspritzung, 1252 cm³, 112 kW/152 PS bei 8750 U/min, max. Drehmoment 128 Nm bei 6750 U/min Getriebe: Sechsgangschaltung Antrieb: Kette links Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h Fahrwerk: dreiteiliger Stahlrohrverbundrahmen, Lenkkopfwinkel 25°, vorne 47 mm Upside-down-Gabel, hinten Zentralfederbein, vorne 320 mm Zweischeibenbremse, hinten 280 mm Einscheibenbremse Regelsysteme: ABS Eckdaten: Sitzhöhe: 869 Millimeter Gesamtlänge: 2270 Millimeter Radstand: 1585 Millimeter Eigengewicht: 264 Kilogramm Gesamtgewicht: 465 Kilogramm Tankvolumen: 21,2 Liter Reifen vorne: 120/70 R19 60V Reifen hinten: 170/60 R17 72V

Nix ist es also mit den cruisenden Sitzhöhen um die 700 Millimeter: Auf die maximal zwei Reisenden warten 864 Millimeter Sitzhöhe und ein 1,2-Liter-V2, der satte 152 PS bereitstellt.

Daher grummelt auch der Twin vielversprechend und geht prompt auf satten Durchzug, während die fein verarbeitete Maschine mühelos vorwärts prescht. Das 6,8 Zoll große, vielfach einstellbare und von der Menüführung einfach gehaltene TFT-Display hält indessen alle wesentlichen Eckdaten bereit.

Zu der grundsätzlich weich abgestimmten Amerikanerin muss man in Bezug auf Kurvenlage erst ein wenig Vertrauen aufbauen – aber mit der Zeit zeigt sich die Pan America mit ihren acht Fahrmodi durchaus handzahm, auch wenn sie eher gemütlich einlenkt.

Die Komfort-Anforderungen an eine Reise-Enduro erfüllt die Maschine überdies problemlos: Sitz, Fußrasten, Lenker, Windschutz – alles top. Und die Smartphone-Vernetzung funktioniert ebenfalls tadellos.

Mit rund sechs Litern Verbrauch ist sie allerdings keine Sparmeisterin, aber für lange Touren reicht der 21,2-Liter-Tank der glamourösen Pan America, für die es jetzt optional einen Quickshifter gibt, allemal.

Fazit

Die Harley-Davidson Pan America Special bringt alle Zutaten mit, um ein Bestseller werden zu können. Als Stolperstein gilt da wohl am ehesten der stolze Preis von rund 25.000 Euro.