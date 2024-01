Honda zeigt bei seinem Bestseller CR-V wieder wahre Größe

In sechster Generation gibt sich das größte SUV der japanischen Marke so gut und effizient wie nie zuvor.

Der Honda CR-V ist der globale Bestseller der Marke. Kein Wunder, dass ihn die Japaner auch nach 28 Jahren noch immer im Programm haben.

In der sechsten Generation präsentiert sich das Erfolgsmodell nun selbstbewusster denn je – mit ausdrucksstarkem Design, hervorragender Praxistauglichkeit, einem hohen Sicherheitsniveau, viel Komfort und moderner Konnektivität.

Typenschein Honda CR-V e:HEV 4WD Advance Preis: ab € 59.990,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 60.880,- inklusive Außenfarbe Canyon River Blue Metallic € 890,-; einen Honda CR-V gibt es ab € 51.990,- NoVA/Steuer: 10 %/ € 829,44 jährlich Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung Service: laut Serviceheft bzw. Bordcomputer Technische Daten: Benzinmotor: R4, 16V, Turbolader, Partikelfilter, 1993 cm³, 109 kW/148 PS bei 6100 U/min, max. Drehmoment 189 Nm bei 4500 U/min Elektromotor: 135 kW/184 PS, max. Drehmoment 335 Nm Getriebe: Eingangautomatik Antrieb: Allradantrieb Höchstgeschwindigkeit: 187 km/h Beschleunigung 0-100 km/h: 9,5 s Leistungsgewicht: 9,875 kg/PS WLTP-Verbrauch: 6,7 Liter VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,3 Liter CO2-Ausstoß: 151 g/km Euro 6d Eckdaten: L/B/H: 4706/1866/1684 mm Radstand: 2700 mm Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1817/2350 kg Kofferraum: 588-1643 Liter Anhängelast gebr./ungebr.: 750/600 kg Tank: 57 Liter (Benzin) Reifen: 4 x 235/60 R18 103H auf 18“-Alus Sicherheit: Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC/RCTA/TPMS Airbags: 11 Geländedaten: Bodenfreiheit: 200 mm

Neben dem Vollhybridantrieb ist das C-Segment-SUV als erstes Modell der Marke nun auch mit einem ebenso dynamischen wie effizienten Plug-in-Hybridantrieb erhältlich.

Nun, hier reden wir aber über den „normalen“ Hybridantrieb, bei dem ein 148 PS starker Vierzylinderbenziner sowie ein 184 PS starker Elektromotor den gut 1,8 Tonnen schweren fünftürigen Fünfsitzer schwungvoll auf Touren bringen. Das mit der Effizienz nehmen die Japaner übrigens wortwörtlich: Der Honda CR-V ist – gemessen an seinem Gewicht (und über Allradantrieb verfügt das SUV auch) – ein durchaus sparsamer Begleiter.

Die 6,7 Liter WLTP-Verbrauch schafft der Allradler zwar nicht, aber 7,3 Liter im sind auch ganz passabel – vor allem, wenn dann auch mal ab und zu der Sport-Modus zum Einsatz kommt.

Das Hybridprinzip bei Honda ist leicht erklärt: Den prinzipiellen Vortrieb übernimmt das Elektroaggregat. Der Verbrennungsmotor arbeitet nach dem auf Effizienz ausgerichteten Atkinsonprinzip und liefert seine Leistung dem Akku, aus dem wiederum der E-Motor seine Power bezieht.

Detail am Rande: Beim Hybrid wurde der Akku unter dem Gepäckabteil verbaut, weshalb das Kofferraumvolumen geringfügig kleiner (596 Liter) als beim Plug-in ist; da befindet sich der Akku unter den Passagieren und der Stauraum fasst 635 Liter ist.

Und noch zurück zum Stichwort Sportlichkeit: Dieses Attribut erfüllt der CR-V– selbst im Sport-Modus – nur bedingt. Die 187 km/h Spitze kann man hierzulande zwar nicht austesten, aber auch für den Sprint in Richtung Hundertermarke benötigt der Honda 9,5 Sekunden.

Der C-RV ist überdies zu neuer Größe gewachsen. Der Fünfsitzer streckt sich stolze 4,706 Meter in die Länge, 1,684 Meter in die Höhe und das bei einem Radstand von 2700 Millimetern. Hier spielt er schon beinahe im Konzert der großen deutschen Premium-SUV mit; allerdings ohne schon selbst beim Ab-Preis an der Sechsstelligkeit zu kratzen.

Inklusive Extras – und das einzige Extra des Wagens ist die Metalliclackierung – schlägt der C-RV mit knapp 61.000 Euro zu Buche. Die Ausstattung umfasst auch alles, was das automobile Herz begehrt; von Sitz- und Lenkradheizung angefangen über Glaspanoramadach, USB-Ports, elektrischer Heckklappe bis hin zu Head-up-Display, fünf Fahrmodi und induktiver Ladeschale.

Mit an Bord ist darüber hinaus immer die umfassende Sicherheitsarmada namens Honda Sensing. Die entdeckt alles, was dem Fahrer entgehen könnte – wobei die Rundumsicht im Japaner, der relativ früh zum Untersteuern neigt, kaum zu bekritteln ist – und agiert dabei in jeder Lebenslage souverän.

Das gilt auch für Lenkung, Federung und Bremsen. Erstere reagiert rasch und präzise, Zweitere wartet mit sanftem Komfort und Letztere greifen gut dosierbar und zur Not beherzt zu.

Fazit: Fährt sich wie ein Großer, bietet Platz wie ein Großer und zeigt auch in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit wahre Größe – und das alles zu einem kompetitiven Preis.

Von Oliver Koch