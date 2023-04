Im E-Zeitalter angekommen

„Wir launchen nicht nur ein Elektrofahrzeug, sondern wird leiten damit auch einen Paradigmenwechsel ein.“ So verkündete Subaru Österreich den Bestellstart für den Solterra, dem ersten rein elektrischen Fahrzeug der Marke.

Das im C-Segment angesiedelte SUV ist in puncto Entwicklung eine 50:50-Kooperation mit Toyota, die daraus den bereits erhältlichen bZ4X formten. Dennoch sind einige Zutaten rein dem Subaru Solterra vorbehalten. So gibt es den 4,69 Meter langen Fünfsitzer als Solterra ausschließlich mit zwei Elektromotoren – jeweils ein permanenterregtes Synchronaggregat mit 109 PS an jeder Achse – was einen permanenten Allradantrieb mit sich bringt.

Zudem hat der Solterra auch einen Power-Fahrmodus und die stufenlose Automatik darf ebenfalls nicht fehlen. Der Japaner überführt somit alle markentypischen Besonderheiten (Allrad, tiefer Schwerpunkt, Robustheit) ins Elektrozeitalter, das nun auch Subaru eingeläutet hat. Erhältlich ist der Wagen in zwei Ausstattungslinien (E-xperience und E-xperience+).

Die Ausstattung (unter anderem LED, 12,3-Zoll-Touchscreen, Sitzheizung, induktive Ladeschale sowie zahlreiche Assistenzsysteme), ist üppig, die Aufpreisliste kurz. Der Akku fasst 71,4 Kilowattstunden und reicht laut WLTP für 414 (E-xperience+) beziehungsweise 465 (E-xperience) Kilometer. Beim Gleichstromladen schafft der Solterra 150 Kilowatt, wonach der im Unterboden verbaute Akku binnen 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen werden kann.

Ins Gelände kann man sich mit dem Wagen auch wagen: Dazu tragen 210 Millimeter Bodenfreiheit, 17,7 beziehungsweise 25,4 Grad Böschungswinkel sowie der zweistufige X-Mode für selektives Gelände bei.

Bestellbar ist der Solterra ab sofort in sieben Außenfarben; die ersten Kundenfahrzeuge sollen noch heuer ausgeliefert werden. Der Einstiegspreis: 65.400 Euro für den E-xperience, 68.900 Euro für den E-xperience+.